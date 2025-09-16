'Leche cruda', de Ángelo Néstore: una familia mediterránea

"Mi madre compró un nicho en Italia y me dijo: /aquí descansaremos los dos con tu padre. /Y, de repente, imagino su cráneo apoyado sobre mi cráneo, /refugiados en la madera del árbol que nos vio nacer, y le sonrío. /Su esperanza me roza como una caricia / para que un día deje España y vuelva, /la suya es una promesa de amor eterno. /Pienso en mi madre, en mi padre y en mí, /convertidos en polvo, /una familia sin descendencia, mediterránea, /unida en la muerte como nunca lo estuvo en vida". 'Insepulto', así se titula el poema al que pertenecen estos versos. Su autor es Ángelo Néstore (Lecce, Italia, 1986): poeta, editor de 'Letraversal' y dramaturgo, publica 'Leche cruda', su primera novela.

En ella están muy presentes esos versos, que funcionan como preámbulo de una obra de prosa destilada y concisa que nos descubre a un narrador atento al lenguaje: sobran los adjetivos cuando la palabra es la precisa, sobran las divagaciones cuando con una imagen cuenta lo esencial. Por ello, firma una novela en la que la fuerza narrativa está en la contención, en eludir y no explicar, mostrar y no adornar, decir y no comentar.

Más allá del posible trasfondo biográfico –que lo haya o lo deje de haber no dota ni resta nada a este texto–, nos remite a 'Léxico familiar' de Natalia Ginzburg: Néstore también sabe que en las palabras se inscriben relaciones familiares, afectos y resentimientos, secretos, aspiraciones y frustraciones. Como Ginzburg, rescata el léxico de una familia que, a su manera, está rota: la distancia, las cosas no dichas, el afecto no demostrado y la incomprensión han lastrado esos lazos que se intentan rearticular a través de palabras, las que la madre de Mia ya no dice y que su hija recuerda, así como de las canciones que la tararea junto a Cavalli, el gato.

Silencio

En su vuelta a Apulia tras varios años en España, Mia trata de acercarse a una madre con la que la siempre compartió pocas palabras. Las recetas, que aquella le dictaba por teléfono cuando estaba en otro país, alargaban conversaciones en las que habría dominado el silencio. "Había olvidado que en Italia el cariño no se dice, se come", reflexiona y, como una rememoración proustiana, la mozzarella ahumada y la ricotta fresca le hacen recordar las frases en dialecto escuchadas de niña. Néstore no las traduce y provoca así una interesante sensación de extrañeza: se vuelven algo íntimo, impenetrables, insuficientes para llegar al otro.

Como Natalia Ginzburg, Néstore rescata el léxico de una familia que está rota: la distancia, las cosas no dichas, el afecto no demostrado

El lector escucha el dialecto sin comprender del todo, como tampoco Mia comprende del todo qué hay tras las canciones. Quiere ver en ellas su historia, interpretar mensajes de un afecto que echa de menos. A través de esta reconstrucción del léxico, reconstruye ya no solo su relación con sus padres, sino su niñez y su devenir adulta. El primer beso, el suicidio del amigo, las frases condenatorias por ser gay, las conversaciones en chats eróticos, el diario en el que escribir lo que nunca contó, las decepciones de sus padres por no ser el «hombrecito» que esperaban y que querían vislumbrar en el bigote blanco que le quedaba a tras beber leche. "Ojalá le hubiera dicho a esa niña que torcerse es un estado natural", piensa en cementerio junto a su madre mientras visita la tumba del padre. Y así vuelven esos versos, porque 'Leche cruda' nos habla de "una familia sin descendencia, mediterránea, /unida en la muerte como nunca lo estuvo en vida".