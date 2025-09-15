‘El caballero de Olmedo’: amor y muerte en Lope de Vega

El caballero de Olmedo muere, pero es inmortal gracias a los hermosos versos llenos de belleza lírica de Lope de Vega. Solo un talento y una sensibilidad como la de Lope de Vega (Madrid, 1562-1635) podrían convertir, a partir de una simple canción –"Que de noche le mataron/ al caballero, la gala de Medina, / la flor de Olmedo"– en esta tragedia, en un texto canónico y una de las más importantes del teatro español. Con 'El caballero de Olmedo', gracias a la unión de su maestría poética y teatral, alcanza la perfección extrema y logra una de sus obras maestras, en la que desplegó todo su ingenio.

La historia es conocida. Don Alonso, un noble caballero de Olmedo, va a la feria de Medina junto con su sirviente Tello, allí ve a una hermosa dama, doña Inés, y se enamora de ella. Como es extraño en Medina se vale de una alcahueta, Fabia, para enviarle una carta de amor. Ella, que también ha sentido el flechazo del amor, le invita por medio de Fabia a recoger una cinta verde que dejará en la verja de su jardín para que se la ponga y así certifiquen su amor. La fatalidad hace que la cinta y la nota amorosa de Inés caigan en manos de don Rodrigo, que pretende casarse con ella. Don Rodrigo sabrá después que es don Alonso y no él quien tiene el amor de Inés y, velado por los celos urde el crimen dando muerte a don Alonso cuando este, de noche, volvía a Olmedo.

Ahora, dentro de su colección de 'Biblioteca Clásica', que ya ha publicado cerca de 60 títulos, la Real Academia Española, con la colaboración de Espasa, publica una nueva edición de 'El caballero de Olmedo', un trabajo excepcional que cuenta con el estudio de la obra a cargo del fallecido Francisco Rico, uno de los mayores expertos del Siglo de Oro y la edición a cargo de las profesoras Laura Fernández García y Rosa Bono de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Trascendencia

La trascendencia en el tiempo de esta tragicomedia no está solo en los versos inmortales de Lope, también en la genealogía de su relato que la hace vigente igualmente en estos tiempos. Un joven noble y valiente es asesinado por envidia, por los celos del amor, en plena noche; un tema tan propio de nuestro tiempo como ya lo era en el XVII.

Sobre el binomio amor-muerte, con el destino como observador fatal, se asienta la tragedia que destruirá al caballero. La muerte finalmente vence, doblemente, cuando asesinan al caballero y después cuando el rey manda ejecutar a los que le dieron muerte. El amor solo es alimento de desolación para la bella Inés. En la instancia final Lope pone sobre el escenario la llamada justicia poética, algo muy de su gusto, lo que supone que se castigue o se premie a los personajes según haya sido su comportamiento.

Lo que empezó como una comedia de enredo y amores en los dos primeros actos deviene en tragedia en el acto tercero y final. En esa conclusión se adivina, como escribió William Shakespeare, que el caballero es un juguete de la fatalidad del destino. El enfrentamiento entre el bien y el mal recorre toda la obra. El bien está representado por el caballero, por su amor y su valentía; el mal, por el engaño y los celos de sus asesinos. Al final, más allá del triunfo de la muerte sobre el amor, también gana el bien ya que los culpables son castigados, Inés entra en un convento y el caballero adquiere fama póstuma.