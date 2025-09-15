'Shutter Island', de Dennis Lehane: gótico y divertido

Como creo haber dicho alguna vez, una obra literaria debe sostenerse sobre tres pilares esenciales: argumento, lenguaje, estructura. Una de las peculiaridades de la literatura es que no necesariamente tiene que darse un equilibrio exacto entre las tres columnas, y a veces basta que una sola cargue con todo el peso para que la obra funcione, incluso para que sea una obra maestra. Todo consiste, eso sí, en que esa única columna sea extraordinariamente buena.

La literatura de misterio, crimen, detectives… Ese tipo de novelas se basan casi exclusivamente en lo argumental para sostener todo el edificio. Suelen ser obras de mucho éxito porque a la mayoría de los lectores les interesa más el argumento que el lenguaje o la estructura, de modo que son aquellas destinadas a convertirse en best-sellers e incluso long-sellers. Son, finalmente, magníficas para pasar el tiempo de ocio.

Y con esto llegamos a ‘Shutter island’ (obra de Dennis Lehane publicada en 2003 por Harper Collins, llevada al cine en 2010 por Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo y Ben Kingsley en el elenco de actores) que ahora edita en España Salamandra.

En su día el autor dijo que su intención era escribir un homenaje a la novela gótica y, ya de paso, a algunas de sus consecuencias, como las películas de serie B y el género pulp. Sin duda que lo consiguió. ‘Shutter island’ tiene todas las características exigibles a una novela gótica: una isla, un manicomio, los pacientes más peligrosos y violentos, una tormenta… Una novela gótica con todos los avíos en la que, además, los personajes se ven aislados no solo geográficamente (están en una isla) sino también carecen de posibilidades de comunicación.

Lo más importante en este tipo de obras es que nada sea lo que parece. De hecho, la técnica fundamental para escribirlas es hacerlo «de atrás hacia delante», es decir, conociendo el final y escondiéndolo todo lo posible.

El arranque de la trama es siempre un reto que hace el autor al lector, un problema que trata de poner en marcha su sentido de la lógica y su curiosidad sobre la resolución de esa especie de jeroglífico que se le plantea. Un juego cuyo entramado es una máquina de precisión, en donde todas las piezas y cada uno de los movimientos persiguen un fin único: la resolución en el desenlace.

Al llegar a esa solución el lector se siente deslumbrado por la sorpresa. De ahí la necesidad de una construcción inversa de la historia, pues la trama tendrá que estar plagada de pistas y de contrapistas, y al final el lector deberá haber reunido todos los ingredientes para la solución, aunque no haya sabido cómo mezclarlos.

Lectura entretenida

Pues bien, esto es exactamente lo que sucede con ‘Shutter island’. Además de la sorpresa final de la resolución, dispondrá de un montón de pistas falsas que hacen entretenidísima la lectura. Pero, recuerden, como en toda obra de este género que se precie, nada es lo que parece, porque el sentido y la esencia de este género es la sorpresa. Toda la tramoya de la novela va dirigida a urdir la sorpresa final. Así, el escritor ha maquinado un plan para que todo desemboque inevitablemente en el desenlace sorprendente.

Dada la cercanía de la obra a lo que podríamos llamar novela de misterio clásica, los personajes son un tanto planos, excepción hecha del agente Teddy Daniels, acaso el protagonista principal, que tiene mayor profundidad psicológica. Tradicionalmente, los personajes en estas obras son solo piezas de mecano concebidas en torno al enigma, necesarias para el desarrollo y el desenlace, pero sin una psicología definida, sin alma propia, sin una vida que pueda ir más allá de la mera intención de la intriga. Es aquí donde no se acerca la obra tanto al modelo clásico y entra en la novela negra, pues el detective (los detectives, la pareja de federales), tienen las características propias de los protagonistas de la novela negra.

Incluso la estructura es la habitual de este género, con un planteamiento que comienza con detective profesional que es llamado a trabajar en un caso, un nudo en el que el agente interroga aquí y allá, sigue pistas que van descubriendo enlaces en distintas direcciones y un desenlace en el que, como aconsejaba Raymond Chandler "todo se hace claro en un fugaz relámpago de acción. No es necesario que la explicación sea breve, y a menudo es imposible, lo que importa es que sea interesante en sí misma". Al decir interesante, Chandler alude a que el desenlace debe ser algo que esté en relación con las circunstancias y los personajes desarrollados y "no con una historia nueva, con una serie de personajes nuevos o irreconocibles traídos por los pelos para justificar un argumento que hace aguas".

En ‘Shutter island’, como en toda buena novela de género policiaco, coexisten dos historias: la historia de lo que ha sucedido y la historia de lo que parece haber sucedido. Esto lleva implícito el ocultamiento de la verdad, pero ese sutil fraude es la esencia del género, y en esta novela se cumple con creces. Muy entretenida.