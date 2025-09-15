Nuestra cama, la última frontera

El escritor Isaac Rosa, autor de la novela 'Las buenas noches'. / Iván Giménez

Cuando veo que la justicia o el karma se retrasan con los delincuentes o con la mala gente, me consuela pensar que, al menos, sufran insomnio. Sin embargo, a estas alturas de la vida ya sé que la mala gente no suele pensar que lo es así que no hay posibilidad de que la mala conciencia intervenga en este asunto, a los genocidas no suele quitarles el sueño los miles de inocentes que han asesinado y los otros miles que ordenarán matar al despertarse de las reparadoras ocho horas de sueño que seguro que han logrado.

Normalmente los insomnes son quienes se levantan aún a oscuras para coger el primer cercanías de la mañana y cruzarse la ciudad para ganar lo justo con lo que llegar a fin de mes si no hay ningún imprevisto, autónomos que no saben cuándo cobrarán finalmente esa factura o jóvenes que comparten piso sin esperanza de poder dejarlo de hacer durante su juventud.

La vida contemporánea y urbana parece incompatible con el sueño, el malestar es un líquido viscoso que asciende hasta nuestra cama y se mete por nuestros oídos impidiéndonos dormir, es un altavoz bluetooth bajo nuestra ventana por el que suena el ritmo repetitivo de un reguetón que te dice: esta noche tampoco duermes hasta que averigües cómo pagarás la ITV, el dentista de tu hijo o cómo le dirás a tu mujer que ya no la quieres. Y esa letra, en nuestro país, solo se apaga con benzodiazepinas, medicamentos psicotrópicos en cuyo consumo somos líderes los españoles. Que invite a su Lorazepam quien esté libre de insomnio.

Eso debió de pensar el escritor sevillano Isaac Rosa cuando empezó a compartir con su entorno sus problemas de sueño y le brotaron casos similares al suyo. Vivir hoy en día, al parecer, provoca insomnio. Esa es la conclusión de 'Las buenas noches', novela cuyo punto de partida es tan original a la vez que cotidiano: dos desconocidos, casados con otras personas e insomnes se encuentran de madrugada en el bar de un hotel y acaban consiguiendo dormir cuando sus cuerpos simplemente se rozan, sin besos, sin sexo. Como si sus cuerpos se hablaran mientras duermen, con sus latidos, como cantaban Laurie Anderson y Lou Reed en In our sleep.

A partir de entonces, el hombre, el narrador insomne de esta historia, nos hace replantearnos qué es la intimidad, las relaciones, la confianza, el amor y el sexo. La noche en la que esta pareja se conoce, al confesarse sus problemas con el sueño, ambos deciden dar un paseo juntos por la ciudad vacía, por las calles que parecen haber dispuesto solo para ellos como dice esa canción que él, en este diario que escribe durante una noche de insomnio, no logra recordar del todo de quién era, él solo la tararea: “tonight the streets are ours”.

Entonces viene a nuestra cabeza ese vital estribillo de Richard Hawley que da nombre a la canción y que sus fans reconocemos al instante. Un tema en el que no dormir, en lugar de un sufrimiento, es un gozo. El insomne de esta novela que busca a la mujer del hotel para poder dormir también podría cantarle el I go to sleep de los Kinks: “Cuando levanto la vista de mi almohada / sueño que estás aquí conmigo / aunque estés lejos sé que siempre estarás cerca de mí / me voy a dormir e imaginado que estás aquí, conmigo”. Nuestra cama y el mundo que cabe en ella es la última frontera que defender.