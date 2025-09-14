Los libros recomendados por el suplemento ABRIL: Vanessa Springora, Leanne Shapton y Wendell Berry

El nombre del padre Vanessa Springora Lumen 21,90 €

Tras el fenómeno de 'El consentimiento', traducido en 31 países, Vanessa Springora regresa a las librerías españolas con 'El nombre del padre', una impactante novela que desenmascara el pasado de los hombres de su familia. Alternando ficción, investigación, diario de viaje y leyendas familiares, la autora francesa se zambulle en la historia del siglo XX para reflexionar sobre la naturaleza implacable del linaje.

Artefactos importantes Leanne Shapton Ediciones Comisura 20 €

A través de las posesiones de una pareja, la escritora y artista visual Leanne Shapton construye un libro en el que los objetos hablan por sí solos: entradas de cine, libros prestados y anotados, mensajes manuscritos sobre cualquier superficie, fotografías y recuerdos de viajes, el menú de una cena e incluso ese salero con forma de perro salchicha que fue un regalo de la suegra y jamás se utilizó.

Vida de Hannah Coulter Wendell Berry Chai Editora 21,50 €

Hannah Coulter, la protagonista de esta novela de Wendell Berry, es una mujer mayor que vive en una granja en Port William, donde comienza a recordar su pasado: la muerte temprana de su madre, la pobreza y el trabajo con la tierra, el vínculo con su abuela que la salva, su primer matrimonio marcado a fuego por la guerra, el nacimiento de sus hijos y la sensación profunda de pertenencia a su comunidad.

Baiôa sin fecha de muerte Rui Couceiro Siruela 24,95 €

En el pueblo de sus abuelos, en el Alentejo profundo, el viejo Joaquim Baiôa se ha propuesto restaurar las casas abandonadas. Un joven profesor ve entonces la oportunidad para hacer una pausa en la enseñanza y descansar del ajetreo de la vida cotidiana. En esta novela poética e irónica, revelación de la nueva literatura portuguesa, Rui Couceiro reúne dos mundos antagónicos, el urbano y el rural.

El safari de los Binstead Rachel Ingalls Editorial Minúscula 20 €

En esta novela de Rachel Ingalls, el profesor Stan Binstead viaja desde Nueva Inglaterra a un país centroafricano para terminar la investigación de un colega sobre los mitos locales y el culto a un dios león que tiene el poder de convertirse en hombre..., ¿o es al revés, un hombre que puede convertirse en león? Aunque había previsto que a la expedición iría él solo, su mujer insiste en acompañarlo gracias a una herencia inesperada.

Memòria dibuixada Roser Rius i Camps L’Avenç 25 €

En 1974, Roser Rius i Camps, militante antifranquista de la Liga Comunista Revolucionaria, fue encarcelada en la prisión de Yeserías de Madrid. Durante 14 meses sufrió torturas y vejaciones, pero nunca se dejó silenciar. Aquí recopila las cartas, las reflexiones y los dibujos que le permitieron comunicarse con su pareja, también prisionero en Carabanchel. Un crudo testimonio de una época que no hay que olvidar.

Les cicatrius de València Víctor Maceda Pòrtic 18,90 €

A punto de cumplirse un año de la dana mortal, este libro subtitulado 'De la fúria de l’aigua a la catarsi col·lectiva' demuestra que poco o nada aprendimos de la gran riada de 1957. La catástrofe del 29 de octubre causó más víctimas (227), más pérdidas (17.000 millones) y, de nuevo, una sensación generalizada de indefensión, lo que le lleva a preguntarse al periodista valenciano Víctor Maceda: ¿hacia dónde vamos?