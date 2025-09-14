Sara Jaramillo Klinkert, escritora: "Yo fui esa loba que tuvo que debatirse entre la domesticación y la vida sin ataduras"

¿Puede una loba pasearse por las calles de Londres y pasar inadvertida? Yo digo que sí. En caso de que a alguien le parezca imposible he dejado la prueba en 'El cielo está vacío'. Hoy he venido a hablar de mi libro, ese mismo que acabo de nombrar. Allí verán a una loba, adoradora del fuego, escondiendo sus fauces y su cola para pasar de agache, desconectando todos los aparatos eléctricos con el fin de evitar un incendio.

Consigue volverse invisible aunque a veces no pueda evitar aullarle a la luna, sobre todo cuando está llena. Mantiene una llama encendida para no convertirse en un témpano de hielo como los que abundan allá. Viene de un bosque idílico que ha abandonado tras perder a su padre. Huye de una relación sentimental que amenaza con volverse más seria de lo que ella está dispuesta a aceptar.

Aunque le cuesta admitirlo también huye de su manada, aunque jamás deja de extrañar a su madre, una cultivadora de orquídeas con dones adivinatorios. Sueña con conocer la nieve y con comprobar si en ese lado del mundo también llueven ranas y florecen las orquídeas. En Londres conoce a un hombre viejo y sabio que terminará convirtiéndose en su amante, su padre, su dios y el avivador de su fuego. ¿Será también su domesticador?

Pero volvamos a las posibilidades imposibles: sé que una loba puede perfectamente pasearse por las calles de Londres porque yo, hace muchos años, fui esa loba que tuvo que debatirse entre las comodidades de la domesticación y la vida libre y sin ataduras. Hoy vivo en un bosque perdido entre las montañas de Colombia, saquen sus conclusiones, al menos, en lo que a mí respecta.

Mi primera novela se llama 'Cómo maté a mi padre' y es autobiográfica. No se asusten, la muerte también puede ser metafórica. La traigo a colación porque, cuando la escribí, incluí un breve capítulo sobre una relación que tuve en Londres con un inglés que me doblaba la edad. Pues bien, resulta que ese fragmento llamó la atención de muchos lectores. Estaba vivo. Quemaba. Despertaba la curiosidad. Así que un día pensé: ¿por qué no relatarlo?

La primera respuesta es porque me daba vergüenza exponer aquel episodio tan íntimo. Entiéndanme bien: yo tenía 23 años y él 50. Nunca hablé sobre él con nadie. No conservo ni una sola foto, tan sólo algunos breves mails que queman más que el incendio de 1666. Al comenzar a escribir me di cuenta de que tenía más preguntas que respuestas y que llevaba toda la vida evitándolas.

¿Quién se aprovechó de quién? ¿Quién fue el ganador y el perdedor de la historia? ¿Se puede evadir el amor? ¿Se puede vivir sin corazón y sin cabeza? No estoy segura de haberlas contestado en la novela, pero dejé suficientes elementos para que el lector saque sus propias conclusiones. En el pelo de la protagonista anidan miedos que son murciélagos, de mi pelo hace mucho tiempo que se fueron. Hoy, con la distancia que dan los años, puedo decir algo con certeza: a veces el cielo está vacío, pero a veces no.