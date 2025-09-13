El morbo de leer el libro de Enrique Murillo

Enrique Murillo, autor del libro 'Personaje secundario'. / EP

El mundo de la edición es uno de los más desconocidos en la cultura. Mientras que las estrellas son siempre los escritores, y así debe ser, los engranajes que facilitan la llegada de un libro a las librerías quedan ocultos. Interesa muy poco, menos que en la rutina teatral o musical.

Sin embargo, el mundo editorial tiene historias escondidas y de poder con mucho morbo. Eso es lo que descubre el libro de Enrique Murillo 'Personaje secundario' (Trama Editorial), que va llegando poco a poco a las librerías.

La obra, de 538 páginas, no tiene índice onomástico, aunque esté bien trufada de nombres. ¿El motivo? No sé si fue idea suya o la autoría es de otro, pero Jorge Herralde me contó hace años que, "sin índice, el libro se vende más". Si quieres buscarte, debes comprar el libro. El fundador de Anagrama es uno de los nombres propios que más aparecen en sus páginas, a veces para bien y otras no.

Enrique Murillo ha sido traductor, jefe de prensa, editor poco importante, editor muy importante, agente literario sin despacho pero al que los escritores que le pedían consejo hacían caso, colaborador del suplemento 'ABRIL' y ahora un autor que ha querido contar "la oscura trastienda de la edición". Es el subtítulo de esta obra.

Un libro que, por cierto, estuvo a punto de no ser editado. Al principio, Murillo llegó a un acuerdo con la editorial Siglo XXI. El contrato estaba ahí. Lo concertó con Emili Albi, pero fue despedido. Cuenta Murillo que, ante un libro tan delicado, o te fías del editor o mejor huye. Y es lo que hizo. Acabó en manos de Manuel Ortuño, de Trama, que "se ha gastado un pastón en imprimir esta biblia", asegura.

El libro es de lo más morboso que ha llegado a las librerías en mucho tiempo. Aquí no hay nadie que se salve. También es una forma de entender cómo se mueve el poder de verdad, que no siempre es entre la política y la economía.