Inma Pelegrín, la música en las palabras

Soldado de la literatura no tiene equivalente gramatical en femenino, pero sí en Inma Pelegrín. Es la deslumbrante ganadora del último Premio Lumen con su primera 'nouvelle', porque no admite que 100 folios constituyan una novela. Tiene 55 años y nunca antes había sentido la necesidad de escribir prosa, sino de juntar palabras buscando música y respuestas a sus minúsculas observaciones sobre la naturaleza y el trascurrir del tiempo.

La música claro que la encuentra, tal vez la aprendiera en los números, y esta cadencia de su lenguaje minucioso le ha reparado cinco premios de poesía de los grandes; entre otros, los internacionales Gerardo Diego y Antonio Machado, el Jaén y el hispanoamericano Juan Ramón Jiménez. Las respuestas continúan evanesciéndose.

Ocurre que hace tres años una historia se presentó a las puertas de su casa, en Lorca (Murcia, mismo lugar donde nació un mes de octubre). Venía buscándola y no tuvo más remedio que escucharla y plasmarla, y luego vio que el Lumen de novela no exigía un número mínimo de folios y se presentó, y ganó entre 402 propuestas. De 'Fosca' ha dicho el flamante jurado que su lenguaje, esculpido a cincel, es un personaje más, porque escribe de oído -esto no lo dice el jurado-, es decir, reproduciendo los sonidos a base de letras que son fonemas o voces, un lenguaje coloquial a imagen del lorquino que ella carga de sentimiento.

Belleza y crueldad

También son personajes el clima, la fosca y esa nube marrón de polvo desértico que se respira bajo el ardiente cielo de Murcia, y el perro Sombra que duerme y pasa la siesta en su hoyo frente a la placeta. También han alabado que sea esta una historia que funde lo humano y lo animal, lo antiguo y la modernidad, lo masculino y lo femenino y, sobre todo, la belleza y la crueldad.

Nada parece buscar nunca, igual que nunca eligió ser escritora ni psicóloga ni analista ni hospedera ni artesana del cristal ni soldado de la literatura

Han etiquetado la novela de 'thriller' rural y de antinovela de iniciación, y esto último sospecho lo dicen porque a lo que atendemos es a la muerte de una infancia sensible en una atmósfera asfixiante y cruel. La infancia curiosa pero no ingenua de un niño que, como la autora, padece de prosopagnosia, un déficit perceptivo (admito que lo desconocía y me resulta altamente inquietante) que impide a quien lo sufre reconocer los rostros de las personas y que les dota de una muy peculiar sensibilidad. Sufre además Gabi (nombre ambiguo y nada es casual) de una afección dérmica en sus manos que le inhibe de tocar a los demás, unas verrugas que le obligan a usar guantes y que para él resultan tan repugnantes como el olor a estiércol y pobreza que arrastran sus gentes de campo.

De sí misma (licenciada en Filosofía, en Ciencias de la Educación y en Psicología), Inma Pelegrín dice que todo se lo debe al devenir de la vida, que nada había buscado, que nada parece buscar nunca, igual que nunca eligió ser escritora ni psicóloga ni analista ni hospedera ni artesana del cristal ni soldado de la literatura, pero todo esto ha sido y es, porque sigue formando parte del grupo poético Espartaria para hacer posible que otros publiquen, y del portal educativo y de divulgación artística Contraclave.

También dice en tercera persona que "esgrime palabras en defensa propia. Le gusta contar mentiras; por eso cuando junta unas con otras las palabras que escribe casi se podría decir que parecen poemas. Ella intenta que no se contaminen con verdades pero rara vez lo consigue". Cuando le anunciaron que había ganado el Lumen, Inma tendía una colada de ropa.