'Guerra', de Bob Woodward: bendita propaganda

Ni las olas de calor de agosto han logrado sacarme del atolladero y dejarme ver con claridad mi opinión sobre 'Guerra. Diplomacia secreta en el corazón del conflicto', de Bob Woodward (Geneva, EEUU, 1943), puesto que pivota entre la desaprobación y el interés máximo. No sé cómo puede ser esto, pero polariza mi opinión de manera drástica. Vamos primero con lo malo.

Woodward, que ya tiene una edad pero un nombre en los altares del periodismo, parece ejecutar una operación de blanqueo y propaganda del ex secretario de Estado norteamericano Antony Blinken y del expresidente Joe Biden. Es más, en muchas ocasiones creo que nos habla de Jed Bartlet, personaje de la serie 'El ala oeste de la Casa Blanca', y no de Sleepy Joe (Biden).

Sin embargo, sabemos que de Woodward no deberíamos dudar. Por consiguiente, solo nos queda sentir una gran admiración por el arte de la diplomacia de Blinken y del anterior comandante en jefe. Claro que en contraposición a Donald Trump es fácil brillar. Pero, a pesar de los memes y chanzas sobre el actual presidente, fíjense qué bien alineados tenía a los presidentes europeos en el Despacho Oval este verano.

Seguimos con el panegírico. En las páginas del libro celebramos la prudencia de Biden para no escalar el conflicto con Vladímir Putin, que amenazaba con el botón rojo de las armas nucleares. El coautor de 'Todos los hombres del presidente' revela que los informes de la CIA apuntaban a un 50% de posibilidades de un enfrentamiento atómico. También nos mantuvo en vilo la relación de Putin con Kim Jong-Un. Sin embargo, ahí están los chinos que vigilan de cerca sus movimientos. Flanco neutralizado.

Se lee como una novela

Uno de los grandes aciertos de esta obra es que a se lee como una novela. Ciertamente, parece como si Woodward permaneciera agazapado todo este tiempo en la Casa Blanca tomado notas para dar cuenta de hasta el más mínimo detalle. Es decir, un gran ejemplo de lo que se llamó 'nuevo periodismo'. Un libro con el que tienes el placer de aprender y completar la información sobre los conflictos actuales. De hecho, aparte de la guerra de Ucrania y las relaciones con Putin, también trata de la guerra de Israel con Hamás. Por ejemplo, detalla las conversaciones de Biden con su colega Bibi Netanyahu, exigiéndole corredores humanitarios. Como si Woodward estuviera al otro lado del teléfono taquigrafiando la llamada.

Igual o más interesantes son las reuniones de Blinken con los países árabes. Sorprende cómo el rey Abdalá II de Jordania le recuerda al responsable de Exteriores norteamericano que Israel se equivocó alimentando económicamente a Hamás para desestabilizar a los palestinos. Los saudís opinan lo mismo, puesto que los terroristas de Hamás proceden de los Hermanos Musulmanes, enemigos de los Emiratos Arabes, pero, no crean, es por cuestionar la legitimidad de las monarquías autoritarias.

La resolución del conflicto pasa por el reconocimiento de los dos estados, como defiende Mohammed bin Salmán, príncipe de Arabia Saudí, pero si bien Netanyahu ambiciona la paz con ellos, no va a aceptar porque cree que eso significaría premiar a Hamás.

Con 'Guerra' se entiende todo mejor. Mérito del gran periodista del Watergate, pero también de su asistente, Claire McMullen, a quien agradece su implicación en el libro. De lo cual se deduce que Woodward abre puertas y McMullen se quema las pestañas en los archivos y ante la pantalla del ordenador. Bien cierto es que trabajar con Woodward es un premio gordo y un máster impagable. Se trata de una colaboradora brillante de la que deberemos seguir la pista, puesto que el libro está muy bien escrito y traducido. Pese a todo… lean, lean.