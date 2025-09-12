Quién soy cuando apago el ordenador

Una mujer trabaja con un ordenador portátil. / EP

Durante mucho tiempo, la profesión fue una armadura. Bastaba con decir soy periodista, soy profesor o soy médico para que la identidad se encajase sola, como un traje hecho a medida. Ahora seguimos haciéndolo –utilizamos nuestro trabajo para presentarnos, como si hacer fuera lo mismo que ser–, pero ¿y si ya no lo es? ¿Y si, sin empleos ni vocaciones vitalicias, hemos dejado de saber quiénes somos?

Entre las muchas obsesiones posibles, desde hace unos meses me ha dominado una voracidad lectora hacia todo lo que indaga en el vínculo entre trabajo e identidad. En los últimos años, la jornada laboral, impuesta por otros o por nosotros mismos, se ha expandido. Si no estamos en la oficina estamos alimentando nuestra cuenta de Instagram, haciendo de nuestras pasiones productos comercializables hasta el extremo de que hemos incorporado a toda nuestra vida un amplio léxico procedente del ámbito económico.

Entendemos todas las horas del día como tiempo que se puede rentabilizar, administrar o gestionar. Algunos de los libros que me han acompañado últimamente van al centro de la cuestión –hasta qué punto nuestra identidad depende del trabajo–, mientras que otros reivindican derechos olvidados: el silencio, la pereza, la posibilidad de narrarnos al margen de la productividad.

Richard Sennett podría estar en ambos grupos. Hace 25 años advirtió de las consecuencias del nuevo mercado laboral. En 'La corrosión del carácter' (Anagrama, 2000) explica que un mundo que premia la flexibilidad y castiga el arraigo genera individuos desorientados, incapaces de construir narrativas vitales coherentes. Cuando el trabajo se vuelve episódico, la biografía también se fragmenta. Y si no hay relato, hay desconcierto.

Obesionados y exhaustos

Entonces todavía no había llegado la era de la digitalización, que nos convirtió en trabajadores a tiempo completo de nuestra marca personal. Pero también eso está cambiando. En 'El derecho a las cosas bellas' (Ariel, 2025), Juan Evaristo Valls defiende la pereza como acto de resistencia y de autocuidado y propone mirar de frente ese enamoramiento y posterior desenamoramiento del trabajo que hemos experimentado. "Creíamos que estábamos enamorados de nuestra vida, pero en realidad estamos obsesionados con el capital bajo todas sus formas: obsesionados con nuestra marca personal y sus 'followers', obsesionados con nuestro consumo de experiencias, adictos a la competición […]. Hemos abierto de pronto los ojos y nos encontramos exhaustos", escribe.

Pedro Bravo también explora en 'Silencio' (Debate, 2025) esa necesidad de recuperar espacios frente al ruido y la sobreexposición y recuerda que ese territorio solo se puede conquistar cuando somos capaces de callarnos. "Si somos personas marca, nuestra competencia son otras personas. Si somos personas marca, tenemos que crear constantemente contenido para estar en todo momento en las pantallas de no se sabe quién. Así, con todo el ruido que emitimos y que nos emiten, es imposible observar, escuchar, empatizar".

Recuerdo cómo era yo al incorporarme a mi primera redacción: todo era un descubrimiento. Cuando llegaron las vacaciones, no sabía qué hacer con tanto tiempo libre; estaba enganchada al periódico. Con los años, tras encadenar trabajos que se solapaban y devoraban mi tiempo, entendí que no solo me robaban horas: también me vaciaban. Mis inquietudes habían sido desplazadas, como en un barrio gentrificado, y me di cuenta de que lo que realmente me hacía feliz no tenía por qué ser productivo ni rentable. Entonces me pregunté: ¿quién soy cuando apago el ordenador y nadie espera nada de mí? Sigo sin conocer la respuesta, pero ahora sé que nunca voy a dejar de hacerme esa pregunta.