Joan Mas-Brillas, abogado y director de asesorías bancarias: "La lectura me aporta algo para no morir en la desesperación de los telediarios"
Sus actividades lúdicas se han centrado en la poesía y la música. Ha publicado cuatro CD's y participado en diversos conciertos solidarios como en el Palau
Anna R. Alós
¿Cómo relaciona lectura y música?
Los cantautores me abrieron las puertas de Celaya, Lorca, Alberti, Blas de Otero, Gil de Biedma, Goytisolo, Benedetti, JV Foix o Pere Quart (Joan Olivé), a quién entrevisté para la primera revista de mi escuela Garbí a la que llamamos 'Instant Zero' que dirijí varios años.
Si le pregunto por la literatura de una canción…
'Mediterráneo', de Serrat. A los 19 años todos sus versos reflejaban mis sentimientos. El olor a mar que emanaba de su música me hacía sentir parte de un país bañado por un Mediterráneo, puerta de cultura extraordinaria a lo largo de los siglos, si bien en muchas ocasiones me dejaba en la boca "el sabor amargo del llanto eterno".
¿Una obra poética en especial?
La de Martí i Pol. Tuve la suerte de conocerlo y captar en sus ojos luminosos y bondadosos la luz de un verdadero poeta. Como un día Stefan Zweig quedó impresionado por los ojos del escritor y musicólogo Roman Rolland.
¿Un poeta en castellano?
Miguel Hernández con sus 'Poemas de amor y guerra'. Picasso reivindicaba el arte como un acto de guerra. Miguel Hernández defendía sus ideales a golpe de versos que hablan de pasión por la libertad y de la fuerza del amor como arma de resistencia.
¿Poesía de mujer?
'Poemas impuros', de Nuria Amat. Reflejan las caras más crueles del amor y el desamor, dos palabras que en no pocas ocasiones son el eje de nuestra vida interior y nos pueden llevar a una nueva luz o hacia la autodestrucción.
¿El amor es poliédrico?
Hay distintas caras del amor, del odio, del deseo insatisfecho y las enormes consecuencias que todo ello conlleva son expuestas al lector en un baño de realidad donde se sumergen los poemas impuros.
¿A dónde le lleva la lectura en general?
A nuevos viajes que jamás podría realizar subiendo a aviones. Entrar en los sentimientos del autor es una manera de confrontarlos con los tuyos y abrir un balcón enorme a la reflexión. La lectura me aporta armas para ganar el día a día y no morir en la desesperación de los telediarios.
