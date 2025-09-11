Joan Mas-Brillas, abogado y director de asesorías bancarias: "La lectura me aporta algo para no morir en la desesperación de los telediarios"

¿Cómo relaciona lectura y música?

Los cantautores me abrieron las puertas de Celaya, Lorca, Alberti, Blas de Otero, Gil de Biedma, Goytisolo, Benedetti, JV Foix o Pere Quart (Joan Olivé), a quién entrevisté para la primera revista de mi escuela Garbí a la que llamamos 'Instant Zero' que dirijí varios años.

Si le pregunto por la literatura de una canción…

'Mediterráneo', de Serrat. A los 19 años todos sus versos reflejaban mis sentimientos. El olor a mar que emanaba de su música me hacía sentir parte de un país bañado por un Mediterráneo, puerta de cultura extraordinaria a lo largo de los siglos, si bien en muchas ocasiones me dejaba en la boca "el sabor amargo del llanto eterno".

¿Una obra poética en especial?

La de Martí i Pol. Tuve la suerte de conocerlo y captar en sus ojos luminosos y bondadosos la luz de un verdadero poeta. Como un día Stefan Zweig quedó impresionado por los ojos del escritor y musicólogo Roman Rolland.

¿Un poeta en castellano?

Miguel Hernández con sus 'Poemas de amor y guerra'. Picasso reivindicaba el arte como un acto de guerra. Miguel Hernández defendía sus ideales a golpe de versos que hablan de pasión por la libertad y de la fuerza del amor como arma de resistencia.

¿Poesía de mujer?

'Poemas impuros', de Nuria Amat. Reflejan las caras más crueles del amor y el desamor, dos palabras que en no pocas ocasiones son el eje de nuestra vida interior y nos pueden llevar a una nueva luz o hacia la autodestrucción.

¿El amor es poliédrico?

Hay distintas caras del amor, del odio, del deseo insatisfecho y las enormes consecuencias que todo ello conlleva son expuestas al lector en un baño de realidad donde se sumergen los poemas impuros.

¿A dónde le lleva la lectura en general?

A nuevos viajes que jamás podría realizar subiendo a aviones. Entrar en los sentimientos del autor es una manera de confrontarlos con los tuyos y abrir un balcón enorme a la reflexión. La lectura me aporta armas para ganar el día a día y no morir en la desesperación de los telediarios.