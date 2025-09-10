Viaje de vuelta

El escritor Cees Nooteboom, en su casa de Menorca. / Tolo Mercadal

"Los viajes más fascinantes son los que transcurren en el corredor de nuestras casas", escribió José Lezama Lima, quien enarboló la imagen de "el peregrino inmóvil" como arquetipo contemporáneo. Al otro extremo de esa definición, Remo Guidieri, más próximo a nuestros días, asevera: "El sedentario es un necio nómada que funda un hogar; desvaría en círculos, arrastrando los pies".

¿Dónde están, pues, los límites entre el sentido del viaje y la permanencia en el origen, toda vez que, en cualquier fructífero proceso creativo, lo relevante es repensar la partida, según el lúcido aserto de Antoni Gaudí: "La originalidad es el retorno al origen"?

Es significativo que los tres más destacados escritores irlandeses hayan sido tres colosales trasterrados que, en cambio, no pararon de hacer de su procedencia el 'leitmotiv' de sus obras. Como en una carrera de relevos, así lo hicieron James Joyce y los premios Nobel Seamus Heaney y Samuel Beckett, que hasta se exilió de idioma, para sentenciar, en francés, que ("¡ay de mí!...") nunca consiguió salir de Irlanda.

Lo relevante es el modo en que la terminal del viaje remueve el punto de partida. A efectos de creación, ¿dónde está el límite, entonces, entre el "viajero inmóvil", de Lezama, y el "necio nómada" (sedentario), de Guidieri? Las fronteras se hacen cada vez más débiles, ante la imposibilidad de abstenerse de viajar, es decir, de 'navegar', justamente, en nuestra irreductible condición de 'nautas' (lo de 'inter' queda en entredicho), que nos vuelve, cara a la pantalla, pasajeros en perpetuo tránsito, hijos simultáneos del día y la noche.

Exploradores de lo íntimo

Porque ¿dónde quedan ya el 'adentro' y el 'afuera', y cómo irse a ninguna parte en un mundo 'extraterritorializado'? Exploradores ya solo de los espacios más íntimos, lo recóndito es, cada vez más, una disposición mental o un estado de ánimo.

Los legendarios mares del sur ya sólo son, en realidad, una metáfora; un edén líquido, que exige ser achicado desde la propia barca

La taxidermia del viajero es, desde no hace tanto tiempo, un asunto del pasado. De ahí que miremos con especial nostalgia a los escritores viajeros que acabaron refundando su origen en su terminal de adopción. Así –a la zaga, tal vez, del mito tahitiano de Gaugin–, el emblemático Paul Bowles en su coto de Tánger; el periplo insular atlántico de Breton, de Tenerife a Martinica; el circuito ibérico-caribeño de Ernest Hemingway, o el 'On the road' generacional de Jack Kerouac...

Y, al otro extremo, está el escritor que, tras el retorno al lugar de procedencia, queda atrapado por el viaje más o menos largo que emprendió una vez. Así, al final de sus días, Charles Baudelaire se percató de que "los paraísos artificiales" de las drogas parisinas no habían sido sino un torpe y nocivo sucedáneo de su fervor primigenio por isla Mauricio, cuando persiguió con denuedo 'a una dama criolla', por entre su frondosa vegetación: "En la tierra fragante que el sol siempre acaricia / Conocí bajo el palio de unos árboles cárdenos / Y palmeras que vierten en los ojos pereza / A una dama criolla de encantos ignorados"...

Bucólica imagen de pureza sepultada bajo los adoquines de su 'spleen' parisino. Una Arcadia subjetiva, en cualquier caso, pues, como dijo el poeta, "cada cual nace con su propia idea del sur incorporada". Los legendarios mares del sur ya sólo son, en realidad, una metáfora; un edén líquido, que exige ser achicado desde la propia barca, para eludir el corazón de las tinieblas oceánicas. Se trata ya de hallar "esa inexistente morada que sólo existe en mi cabeza", como ha escrito Cees Nooteboom en 'Hotel nómada'. "No cuenta el destino, sino el camino, con tal de salirse del circuito del turista clónico", agrega este holandés errante.