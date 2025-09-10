'Noches blancas', de Fiódor Dostoyevski: exploración del amor

Las noches blancas son esa época del año, entre el final de la primavera y el comienzo del verano, en la que en San Petersburgo el sol casi no se pone por la cercanía con el círculo polar ártico, lo que deja en el cielo una luminosidad nocturna de 'blanco satén'. En ese periodo tan especial del año, cuando la población con posibles parte de la ciudad para buscar el frescor y el descanso en sus dachas, Fiódor Dostoyevski (Moscú, 1821-San Petersburgo, 1881) emplazó 'Noches blacas', novela inolvidable, aunque primeriza, que acaba de rescatar Galaxia Gutenberg con la traducción del ruso de Juan Luis Abollado.

Publicada en el convulso 1848, cuando Dostoyevski contaba con 27 años, la obra supone en la biografía artística y vital del maestro ruso el final de su primera etapa, pues al año siguiente fue condenado a muerte por el zar a causa de su militancia política; una pena conmutada por cinco años de trabajos forzados en Siberia, a los que sumó otro lustro acuartelado en Asia central. De ahí volvió el Dostoyevski forjado por la vida que escribió 'Crimen y castigo', 'El idiota', 'Los hermanos Karamázov'... sus grandes obras.

Aunque hoy el encendido amor que destila el libro nos parezca de tiempos pasados, 'Noches blancas' es todo menos una novelita acartonada y pasada de moda

Pero no hay que minusvalorar 'Noches blancas. Novela sentimental (De las memorias de un soñador)' –su título completo–, todo lo contrario, pues estamos ante una luminosa y arrebatadora novela corta (o cuento largo) de un escritor en ciernes sobre un intensísimo breve encuentro entre un joven solitario y soñador, voz cantante de la trama, y Nástenka -diminutivo de Anastasia-, una joven a la que sorprende llorando durante un paseo por las bucólicas afueras de San Petersburgo. Como sucede cuando se encuentran dos planetas distintos, los dos protagonistas cruzan sus vidas durante unas pocas noches blancas, pero sus órbitas les obligan a seguir cada uno su propio camino.

Novela psicológica

El Dostoyevski de esta obra está imbuido del romanticismo más puro, de ahí el sufrimiento, la lucha interior y el lirismo de estas páginas, que también tienen mucho de (enfebrecida) novela psicológica. El joven protagonista es un corazón solitario nunca correspondido que cree haber hallado su media naranja, pero debe hacer de tripas corazón para comportarse con la caballerosidad que se espera de un alma noble, aunque sufriente.

Y aunque hoy el encendido amor que destila el libro nos parezca de tiempos pasados, 'Noches blancas' es todo menos una novelita acartonada y pasada de moda; tiene el sabor de los clásicos, por la maestría y el tacto del autor ruso al conducirnos por los vericuetos sentimentales de la pareja, hasta las últimas páginas que dan sentido a toda la obra.

No hay que ser muy perspicaz para atisbar en este joven soñador y solitario algunas pinceladas personales del escritor, quien por entonces ya se abría camino en la vida literaria, aunque con el lastre de sus cada vez más frecuentes ataques epilépticos. 'Noches blancas' es, en definitiva, una novela muy hermosa sobre un gran amor de verano, en la que el genial autor ruso nos guía por los caminos del corazón.