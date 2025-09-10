El talento de míster Replay

El poeta Ángel González, de cuyo nacimiento se cumplieron cien años el 6 de septiembre. / Armando Álvarez

Transito por agosto. He firmado un ventajoso contrato con los días repetidos. Encuentro en su ritmo templado, en su cadencia contagiosa, en su compás medido, un lugar fructífero donde no resulta difícil toparse con un acomodo que no tardo en dar por bueno: el bálsamo sutil de la costumbre. La repetición se aparece como se reavivan los incendios ya estabilizados, como reinciden los virus adormecidos, sin tregua, exigiendo fórmulas magistrales cuyo principio activo resulta ser "de amplio espectro".

Agosto nos enseña a vivir sin temor a repetirse, a aceptar el papel protagonistas en nuestro 'show' de Truman particular. Agosto es la antesala, el vestíbulo, la sala de espera en la que ensayamos los gestos que mejor nos definen, el augurio de un porvenir que esperamos sin ser conscientes de que ya estamos peregrinando por él como promesa ("Te llaman porvenir / porque no vienes nunca", escribió el casi siempre desencantado y perpetuo cantarín Ángel González).

Inauguramos septiembre con la inconcreta promesa de lo nuevo. "Ojo en camino y ojo en lo porvenir", si le ponemos música de Silvio Rodríguez. Cumplimos los trámites, pero no nos importa. Somos objeto de nuestra propia moviola. Vendrá lo nuevo y tendrá tus ojos. Pero no tenemos problema en abandonarnos a la vieja costumbre de lo ya hecho.

Ahí estarán esperándonos los libros ofrecidos como nuevos y originales, pero les veremos las costuras, las grapas, y nos parecerán hermosas. Septiembre es la promesa del lapicero nuevo y el estuche completo. Pero le tenemos cariño al lápiz recomido, a la regla con los números gastados y al transportador de ángulos que casi nunca usamos.

Repetirse con talento es convertir en técnica impoluta el "vuelva usted mañana". Volver y mañana se aparecen como los objetivos más cercanos. Llegarán las voces, quizás algo energúmenas. Los inevitables gurús de la impaciencia. Las estadísticas, las inteligencias más o menos artificiales, los estudios de mercado, las impertinencias de los influencers y de los influidos, las estatuas de sal por el camino.

La escritura pedirá paciencia y la lectura exigirá tiempo y espacio. Las prisas serán muy malas consejeras. El talento estará también en aceptar la repetición y sus ventajas. Ser uno muchas veces. Ser muchas veces uno y trino. Una multitud. Y dejar que la poesía derrame sus respuestas: "Y mañana será otro día tranquilo, / un día como hoy, jueves o martes, / cualquier cosa y no eso / que esperamos, aún, todavía, / siempre". Palabra de Ángel González en su centenario.