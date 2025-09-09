'Cómo desaparecer completamente’, de Mariana Enriquez: el inicio de una poética

Escribió Jorge Luis Borges que cada escritor crea sus precursores y, tras citar textos distintos, añadió: "En cada uno de esos textos está la idiosincrasia de Kafka, en grado mayor o menor, pero si Kafka no hubiera escrito, no la percibiríamos". Lo que aquí plantea Borges es una teoría de la lectura: leemos comparando y leemos siempre en presente. De ahí que resulte interesante buscar las idiosincrasias, no solo de Franz Kafka, sino de cualquier otro autor en quienes le precedieron.

Sin embargo, yendo un paso más allá con respecto a lo propuesto por Borges, es también un ejercicio de interés crítico el buscar aquellas idiosincrasias que existen entre las obras de un mismo autor y que se perciben con una lectura que parte de los textos más recientes hasta alcanzar los primeros títulos.

La recuperación de 'Cómo desaparecer completamente', de Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973), permite hacer este ejercicio lector, al menos a quienes no leímos en su momento esta novela, editada originariamente en 2004, 10 años después de que la escritora argentina publicara su primera novela, 'Bajar es lo peor', y cinco años antes de 'Los peligros de fumar en la cama', extraordinario libro de relatos que llegó a nuestras librerías ocho años después de su primera publicación en Argentina y tras la presentación por parte de Anagrama de 'Las cosas que perdimos en el fuego', libro de relatos galardonado con el Premio Ciudad de Barcelona.

Complejidad y coherencia

Es interesante reconstruir esta cronología porque, desde aquí, a Enriquez muchos la comenzamos a leer no de manera cronológica: 'in media res', así nos adentramos en su obra. De esta manera, pudimos apreciar aún más si cabe la complejidad y coherencia de una serie de títulos que, transitando por distintos géneros –de la novela al relato, del relato a la no ficción– han ido construyendo una especie de melodía hecha de variaciones y contrapuntos, pero armónica.

En cierta manera, leer ahora 'Cómo desaparecer completamente' es regresar al comienzo para escuchar las primeras notas. Porque, en efecto, es una novela que contiene muchos de los elementos que definirán las obras posteriores de Enriquez, así como su poética: el realismo distorsionado, el terror como elemento político, el mal como algo inherente al ser humano, los márgenes, lo fantasmático como metáfora del contexto social, como alegoría de lo terrorífico de una sociedad impregnada de violencia.

Enriquez nos traslada a la Argentina de 2001, la de la crisis económica, para ambientar su novela en una "villa miseria", en el extrarradio de Buenos Aires, donde la recesión es particularmente visible, donde se percibe el derrumbe de todo un país y donde la miseria lo envuelve todo: por un lado, está el sálvese quien pueda; por otro, el deseo de Matías, el joven protagonista cuyo único deseo, como dice el título, es desaparecer por completo.

"Villa miseria" es ese lugar que no existe para el resto de la ciudad, pues la periferia es lo que la ciudad expulsa. Y esto es clave, porque lo que expulsa la ciudad es lo que expulsa el país, pero también es lo que se expulsa como sociedad; de esta manera, "villa miseria" es el lugar de lo abyecto, de lo monstruoso, de las violencias y de todo aquello que existe pero negamos, alejamos, ante todo porque nos asusta, pero también porque nos refleja.

El terror es en clave de lectura social y política, puesto que permite a la autora mostrar ese terror y esa violencia latente y explícita en la sociedad

Matías es un adolescente que de niño fue víctima de los abusos sexuales de su padre, que ya no vive con él. Reside con su madre, mujer neurótica y ausente que nunca hizo nada para evitarlo, y con su hermana, quien tras volarse la cara en un intento frustrado de suicidio vive ocultando su rostro. Matías la describe como un ser monstruoso, adjetivo que también atribuye a su madre. La única persona a la que apreciaba era su hermano mayor, sin embargo, este, convertido en una especie de mito para él, se ha marchado a Barcelona, lugar utópico, una ciudad-promesa.

La Barcelona de la novela es la que, en parte, hallamos en 'Rambla triste', relato incluido en 'Los peligros de fumar en la cama', la ciudad a la que acuden muchos argentinos que, como el hermano de Matías, huyen de la crisis y que termina convirtiéndose en un espacio oscuro no ajeno a las violencias de las que se huía.

Realismo terrorífico

El diálogo entre esta novela y el relato, sin embargo, va más allá de la referencia a la ciudad, tiene que ver con la manera en la que Enriquez aborda el realismo: en ambos textos, la ciudad y su contexto, con sus violencias y miserias, son abordados de manera realista, pero el tono o, si se prefiere, la mirada que se proyecta sobre ellos es terrorífica. El terror es en clave de lectura social y política, puesto que permite a la autora mostrar a través de imágenes y escenas ese terror y esa violencia latente y explícita en la sociedad.

Lo monstruoso no es lo extraño, sino lo real: está en los tocamientos del padre, en el rostro de esa joven que consumió drogas y que quiso quitarse la vida, en la indiferencia de la madre, en ese sálvese quien pueda de un barrio donde la miseria trasciende lo material. El carácter monstruoso de los personajes es metáfora de aquello oculto y palpitante de un país en el que lo terrorífico acecha constantemente a través de distintas formas de violencia que golpean los cuerpos, las calles, las relaciones…

La única salida es el deseo de desaparecer, de huir, pero ¿dónde? Porque, como en muchos otros de sus textos, los espacios son cerrados y, en el caso de 'Cómo desaparecer completamente', el cuerpo adolescente de Matías es uno de esos espacios, porque aquí, como en 'Los riesgos de fumar en la cama', la adolescencia es uno de los temas: momento de transición que atrapa y en el que la pulsión o la atracción por la muerte es fuerte. 'Cómo desaparecer completamente' es una pieza clave en la poética de Enriquez que, aunque sea una obviedad, es una de las grandes autoras en castellano.