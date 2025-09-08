'Aunque me extinga', de Sofía Crespo Madrid: amor como peregrinación

Sofía Crespo Madrid (Valencia, Venezuela, 1995) desarrolla en 'Aunque me extinga' la dolorosa experiencia autobiográfica de la migración, desde su singular proceso de "regularización", inmersa en la diáspora de su país, el duro sentimiento de extranjería y las tensas contradicciones que supone el desarraigo. Fruto de una arrebatadora fuerza erótica, no faltan notas de amor y sentimentalidad: "la vida es una herida impredecible / semejante a los parásitos / bebo del fuego / aunque me extinga" (36).

La pulsión erotanática subyace como nervio motriz, a pesar de las dificultades y obstáculos: "Ella me nombra y jadea / al examinar la emulsión del afecto: / miel y saliva" (75). El amor se inventa a sí mismo: "Si se me olvidara el lenguaje / quiero balbucear tu nombre" (74). Y pone las cartas boca arriba: "Si los animales saben a dónde pertenecen / vuelan, van / sin lenguaje […] qué animal soy / si escribo / me dirijo a vivir solo en tu cuerpo" (78-79).

Tal y como señala Aida González Rossi en el prólogo: "Este libro que hormigueamos se enuncia, en su colofón, por el cierre de los CIE, por el derecho a migrar y obtener, ahora sí, respuesta, y entender los días que se gestan en la espera […], en la ansiedad de tener una mano metida dentro del hueco de un procedimiento. Y la otra siempre agarrada, apretada por la mano sudada de alguien" (10).

Se trata de la reivindicación del cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, lugares donde se retiene temporalmente a personas extranjeras que han entrado o permanecen en España de forma irregular, mientras se tramita su expulsión o devolución. Un alegato "contra el silencio administrativo" (117), "por el derecho a migrar, / por el cierre de los CIE / por el amor y las amigas" (121).

Crespo Madrid plantea un lenguaje lúdico y generacional donde se identifica como "niñe", lejos de binarismos reduccionistas

En 'Aunque me extinga' se articulan varios ejes, partiendo de los ya expuestos, que van entrecruzándose y planteando múltiples lecturas segregadas desde esa problemática en la que la poeta se ve envuelta, y desde la normalización de su amor hacia otra mujer. "Mi vida ha sido una peregrinación hacia la mujer que amo" (103). O en este otro: "Dos mujeres / en acuarelas del tacto / liman la invención de la voz: / las vocales cerradas y el amor abierto" (77). Con pinceladas clásicas: "El mar y Safo / todo lo mueve el amor" (73).

Peregrinación total

Se pone en marcha una suerte de 'peregrinatio vitae', es decir, una peregrinación total en lo social y en lo individual, en la búsqueda de estabilidad legal y en la necesidad de paz emocional, de un sujeto poscontemporáneo que avanza en medio de una topografía cultural y simbólica en la que a veces se siente ajeno, recogiendo imágenes del pasado a través de un persistente recuerdo, como una especie de arte de la memoria: "yo sé del instante / al que regreso / entre los mangos que ya no veremos / esmalte para el abismo / ocho horas más tarde" (28).

Porque "las cataratas de la infancia / no salen de nuestros ojos" (101). Una evocación de cierto pasado reciente, dada la juventud de la autora, no obstante espoleada por la muerte: "Pienso en la muerte todos los días, en las múltiples cruzadas del miedo" (102). El deceso del padre se halla de igual modo al fondo. Al mismo tiempo, lanza una pregunta de denuncia explícita: "¿Cómo confiar en un poeta fascista?" (54). Los derechos sociales, la reivindicación de justicia y la poesía son incompatibles desde la óptica de la política, y existe una frontera nítidamente delimitada.

Crespo Madrid plantea un lenguaje lúdico y generacional donde se identifica como "niñe" (117), lejos de binarismos reduccionistas, y practica toda clase de piruetas compositivas, con palabras tachadas, repeticiones consonánticas, mayúsculas fuera de lugar, fotografías, notas a pie de página y otras herramientas que propicia el procesador de textos.

Sin embargo, un poema como el que inicia "Algunas noches, al borde del miedo y la incertidumbre, me preparo para la ceguera" (104), me parece una muestra de intensidad y de rigor lírico que ilustraría muy bien las bondades de este poemario. Por esto y por algunas cosas más que aquí no puedo destacar ahora, quisiera recomendar este libro.