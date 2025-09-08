‘El curioso caso de Mary Mallon’, de Anthony Bourdain: un pequeño bocado ‘gourmet’

El 27 de agosto de 1906, en Oyster Bay (Long Island), la hija menor de Charles Henry Warren enfermó de fiebre tifoidea. En pocos días, la señora Warren, otra de las hijas, dos criadas y el jardinero presentaban los mismos síntomas. La alarma no era menor: se trataba de una de las zonas de veraneo más exclusivas del país, frecuentada incluso por Theodore Roosevelt. Y la fiebre tifoidea, asociada siempre a la pobreza y la insalubridad, parecía fuera de lugar en aquel entorno privilegiado.

Temiendo la mala publicidad, el propietario de la casa, George Thompson, contrató a varios expertos para localizar el foco del contagio. Se analizaron el agua corriente, el inodoro, la letrina exterior, el estercolero, los lácteos e incluso unas almejas compradas a una anciana que vivía en la playa. Ninguna pista resultaba concluyente.

Hasta que el doctor Soper apareció en escena, revisó la lista de personas que habían pasado por la vivienda y reparó en una cocinera que se había marchado en unas fechas que cuadraban con las de la incubación de la enfermedad. Dar con Mary Mallon no fue sencillo y, cuando Soper la abordó, no mostró precisamente tacto: le explicó que era portadora de la fiebre tifoidea y que iba dejando tras de sí una cadena de enfermos en cada casa donde trabajaba. Ella, que nunca había tenido síntomas, creyó que aquel hombre la acusaba injustamente.

Un enfoque singular

Este episodio marca el arranque de 'El curioso caso de Mary Mallon', de Anthony Bourdain (Nueva York, 1956-Kaysersberg, 2028), una crónica que repasa la vida de la mujer que pasó a la historia como 'María Tifoidea'. El enfoque no podía ser más singular: un chef de éxito que decide contar la vida de una cocinera cuya falta de higiene causó decenas de contagios y alguna muerte.

Bourdain combina relato personal, crónica histórica y curiosidades sanitarias, y lo hace desde su conexión con el mundo de la cocina, con una prosa irónica y divertida

Bourdain combina relato personal, crónica histórica y curiosidades sanitarias, y lo hace desde su conexión con el mundo de la cocina, con una prosa irónica y divertida, incluso en los pasajes más duros. Juega con las paradojas del caso, consciente de que Mary fue una víctima de su tiempo, atrapada entre el desconocimiento científico y la voracidad mediática.

Lo que más sorprende, sobre todo a quienes no conocen la historia, es la dureza del trato que recibió Mary Mallon. En un momento en el que se ignoraba gran parte del funcionamiento de las infecciones –cómo se contraían, cómo se propagaban, cómo erradicarlas–, la existencia de una portadora asintomática tan evidente resultaba una mina tanto para la investigación científica como para la prensa sensacionalista.

Como colofón, el traductor Íñigo García Ureta añade una nota final en la que recuerda quién fue Bourdain para que comprendamos lo valioso de su mirada: un cocinero reputado y de éxito que narra la historia de una de las personas más vilipendiadas de su oficio. A la brevedad del libro del desaparecido chef –se quitó la vida en un hotel de Francia– se suma una prosa ágil, salpicada de datos curiosos –como, por ejemplo, por qué los franceses dominaron el arte del perfume y de las pelucas, y la importancia de lavarse bien manos y uñas antes de cocinar– que hacen de esta obra un pequeño bocado 'gourmet'.