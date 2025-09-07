Los libros recomendados por el suplemento ABRIL: Tomás González, Polina Panassenko y Merethe Lindstrøm

Lengua viva Polina Panassenko Nórdica Editorial 19,50 €

La historia de 'Lengua viva', primera novela de la franco-rusa Polina Panassenko, gira en torno a una vida entre dos idiomas y dos países. Por un lado, la Rusia de la infancia, la de la dacha, el piso comunal donde se mezclan generaciones, la de los inolvidables abuelos y tiotia Nina. Por otro, Francia, la de las palabras que hay que conquistar. Un libro divertido, tierno y rebelde, merecedor del prestigioso Premio Femina des Lycéens.

La historia de Horacio Tomás González Sexto Piso 18,90 €

Mientras la vida les sucede a los conmovedores personajes que pueblan esta historia, Horacio, su protagonista, afronta sus últimos días con serenidad, ironía y una vitalidad que se resiste a lo que le depara el destino. El colombiano Tomás González, reciente Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas y autor de 'La luz difícil', construye en estas páginas una novela brillante sobre el apego a los objetos, los vínculos personales, los cuerpos y la tierra.

Días en la historia del silencio Merethe Lindstrøm Errata Naturae 21,50 €

'Días en la historia del silencio' , de la escritora noruega Merethe Lindstrøm, es literatura nórdica contemporánea en su máxima expresión. Premio de Literatura del Consejo Nórdico, estamos antes una novela familiar sutil, sabia y llena de misterio que atrapa al lector desde el principio y le mantiene cautivo a lo largo de sus páginas. Una historia sobre las consecuencias imprevistas, e imprevisibles, de una guerra, incluso décadas después de acontecer.

Pequeño tratado sobre la amistad Joana D'Alessio Tránsito Editorial 12 €

En 'Pequeño tratado sobre la amistad', Joana D’Alessio propone cinco indagaciones en esta cuestión y conforma un elogio a Buenos Aires, una gran ciudad para caminar. Las relaciones amorosas, el paso del tiempo, la crianza de los hijos o el deterioro de los padres son algunos de los temas que puntúan unas charlas que se entremezclan con observaciones de plantas y flores.

El Kremlin de azúcar Vladímir Sorokin Acantilado 20 €

Durante las vacaciones de Navidad de 2028, una multitud de niños y niñas acuden a la Plaza Roja de Moscú para recoger un insólito regalo: un Kremlin de azúcar, soluble en el té, símbolo del nuevo Estado. A lo largo de los quince capítulos de esta novela del escritor y dramaturgo ruso Vladímir Sorokin, estos dulces pasarán de mano en mano hasta alcanzar cada estrato de la sociedad "neomedieval" rusa: un mundo donde los hologramas y los robots conviven con un orden feudal que divide a la población entre señores y siervos, entre 'opríchniks' y oprimidos.

Cambra de bany Joaquim Soler i Ferret Cap de Brot 19,90 €

'Cambra de bany' es una inclasificable obra que vuelve a la mesa de novedades 40 años después de su publicación. Ganadora del Premi Prudenci Bertrana en 1984, el editor la define como "una mezcla entre novela erótica, policiaca, psicológica... Una locura. Un retrato de los hombres de los 80". En realidad es la historia de una enorme frustración humana, pero contada con un tono lúdico y con una gran imaginación.

El dimoni abans de nosaltres Daniel Genís Mas Males Herbes 19,90 €

El escritor ampurdanés Daniel Genís Mas, fundador del portal de literatura fantástica en catalán 'El Biblionauta', se inspira en el pacto faústico para construir una historia ambientada en la Girona posguerra de sucesión, poco después de 1714, y protagonizada por un estudiante muerto de hambre que se gana la vida jugando a los dados y vendiendo versos... hasta que un día encuentra un demonio atrapado en una botella.