Isaac Rosa: "Para dormir mejor, necesitamos vivir mejor"

Escribo este artículo de noche, en la noche. A oscuras, en la cama. No tecleo ni uso bolígrafo, aunque a veces busco el móvil o el cuaderno en la mesilla. Escribo de cabeza, pienso lo que escribiré al levantarme, lo pienso mientras no duermo, como se piensan las cosas de noche, en la noche, a oscuras, en la cama sin dormir: como ráfagas, como chispazos, frases que van y vienen, que se repiten, que giran obsesivas.

Así surgió 'Las buenas noches', así la he escrito en buena parte: de noche, en la noche, a ráfagas y chispazos, obsesivo. En largas noches de mal dormir, en las que escribía mentalmente mi novela con la misma dedicación y desespero con que otros resuelven problemas laborales o personales, anticipan una cita del día siguiente, organizan la semana, ensayan conversaciones importantes, echan cuentas, lamentan algo que hicieron o no hicieron, recuerdan o fantasean. Las largas noches de insomnio dan para mucho. También para escribir.

En una de esas noches decidí escribir sobre el insomnio, dar forma narrativa a mis cada vez más frecuentes noches en vela. En otra noche sin dormir comprendí que el insomnio es un buen lugar desde el que observar nuestras vidas: cómo dormimos (y sobre todo cómo no dormimos) dice mucho de nuestro tiempo.

La lucidez del desvelo

En una tercera noche surgió, por esa extraña lucidez que a veces provoca el desvelo, la idea que puso en marcha la novela: el encuentro fortuito de dos insomnes que descubren que juntos sí consiguen dormir, de modo que inician una peculiar relación clandestina. Una historia que parece de amor sin serlo, o siéndolo de otra manera. En sucesivas noches fui encontrando la trama, los personajes, la voz narradora, la posibilidad de incluir entradas de un diario…

Por el día escribía, y por la noche seguía escribiendo mentalmente, sin saber ya si escribía por no poder dormir, o si no podía dormir porque escribía, invertidas la causa y la consecuencia. De pronto mi insomnio se volvía creativo, fértil, productivo: ya no pasaba las horas nocturnas mirando el reloj luminoso y devanando pensamientos y recuerdos (ese laberinto en que suele perderse el insomne), sino que mi novela me ocupaba buena parte de las horas nocturnas.

Así encontré también el tono: un discurso que reprodujese esa forma de pensamiento propia del insomnio, ese ir y venir, ese girar más en espiral que en círculos, a veces confuso, saltando en el tiempo, mezclando memoria y deseo. A eso quería que sonase mi novela: a una larga noche sin dormir.

En alguna de esas noches decidí además lanzar una consulta a amigos y familiares sobre su buen o mal dormir. La respuesta masiva (a la que se sumaron desconocidos que supieron de mi libro) me confirmó lo ya intuido: tenemos un gran problema con el dormir, un problema social que nos hace ser líderes en consumo de benzodiacepinas y nos convierte en una sociedad agotada. Con esa consulta, y con algo de lectura e investigación, entendí que llevamos vidas incompatibles con dormir. Y que para dormir mejor, necesitamos vivir mejor.