He venido a hablar de mi libro
Isaac Rosa: "Para dormir mejor, necesitamos vivir mejor"
El autor escribe en el suplemento ABRIL sobre su nueva novela, donde refleja las heridas del insomnio en una época en la que dormir se ha convertido en un objeto de deseo
Isaac Rosa
Escribo este artículo de noche, en la noche. A oscuras, en la cama. No tecleo ni uso bolígrafo, aunque a veces busco el móvil o el cuaderno en la mesilla. Escribo de cabeza, pienso lo que escribiré al levantarme, lo pienso mientras no duermo, como se piensan las cosas de noche, en la noche, a oscuras, en la cama sin dormir: como ráfagas, como chispazos, frases que van y vienen, que se repiten, que giran obsesivas.
Así surgió 'Las buenas noches', así la he escrito en buena parte: de noche, en la noche, a ráfagas y chispazos, obsesivo. En largas noches de mal dormir, en las que escribía mentalmente mi novela con la misma dedicación y desespero con que otros resuelven problemas laborales o personales, anticipan una cita del día siguiente, organizan la semana, ensayan conversaciones importantes, echan cuentas, lamentan algo que hicieron o no hicieron, recuerdan o fantasean. Las largas noches de insomnio dan para mucho. También para escribir.
En una de esas noches decidí escribir sobre el insomnio, dar forma narrativa a mis cada vez más frecuentes noches en vela. En otra noche sin dormir comprendí que el insomnio es un buen lugar desde el que observar nuestras vidas: cómo dormimos (y sobre todo cómo no dormimos) dice mucho de nuestro tiempo.
La lucidez del desvelo
En una tercera noche surgió, por esa extraña lucidez que a veces provoca el desvelo, la idea que puso en marcha la novela: el encuentro fortuito de dos insomnes que descubren que juntos sí consiguen dormir, de modo que inician una peculiar relación clandestina. Una historia que parece de amor sin serlo, o siéndolo de otra manera. En sucesivas noches fui encontrando la trama, los personajes, la voz narradora, la posibilidad de incluir entradas de un diario…
Por el día escribía, y por la noche seguía escribiendo mentalmente, sin saber ya si escribía por no poder dormir, o si no podía dormir porque escribía, invertidas la causa y la consecuencia. De pronto mi insomnio se volvía creativo, fértil, productivo: ya no pasaba las horas nocturnas mirando el reloj luminoso y devanando pensamientos y recuerdos (ese laberinto en que suele perderse el insomne), sino que mi novela me ocupaba buena parte de las horas nocturnas.
Así encontré también el tono: un discurso que reprodujese esa forma de pensamiento propia del insomnio, ese ir y venir, ese girar más en espiral que en círculos, a veces confuso, saltando en el tiempo, mezclando memoria y deseo. A eso quería que sonase mi novela: a una larga noche sin dormir.
En alguna de esas noches decidí además lanzar una consulta a amigos y familiares sobre su buen o mal dormir. La respuesta masiva (a la que se sumaron desconocidos que supieron de mi libro) me confirmó lo ya intuido: tenemos un gran problema con el dormir, un problema social que nos hace ser líderes en consumo de benzodiacepinas y nos convierte en una sociedad agotada. Con esa consulta, y con algo de lectura e investigación, entendí que llevamos vidas incompatibles con dormir. Y que para dormir mejor, necesitamos vivir mejor.
Las buenas noches
Isaac Rosa
Seix Barral
256 páginas
19,90 euros
