Ocean Vuong, escritor: "Soy producto de la violencia y del amor"

Cuando la madre de Ocean Vuong (Saigón, Vietnam, 1988) estaba en la fase terminal del cáncer de mama del que falleció en 2019, sólo tres meses antes de que su hijo publicara su primera novela, ‘En la Tierra somos fugazmente grandiosos’, éste le preguntó qué necesitaba, si había algo que quisiera hacer, y ella le contestó: "En la otra vida, quiero ser profesora, como tú".

Aquella respuesta le emocionó. Siempre había sentido una gran admiración por su madre sin saber que también ella, que sacó adelante a su familia en un país hostil y despiadado con el inmigrante trabajando en un salón de manicura, lo admiraba a él, se sentía orgullosa.

Vuong, que llegó con su familia a Estados Unidos con dos años tras haber pasado por un campo de refugiados de Filipinas, creció alrededor de ella y a su cuidado, incluso en el lenguaje, con las palabras, pues sólo él hablaba inglés. Aquel niño sensible e intuitivo logró ir a la universidad, un hecho insólito en su entorno, y ganar prestigiosos premios con sus poemas. Así, sin ser consciente entonces, estaba honrando a su madre, a la que, tras su muerte, dedicó un poemario precioso, ‘El tiempo es la madre’.

Su última novela, ‘El emperador de Alegría’, que llegará a las librerías españolas el 17 de septiembre, es una historia de redención y dolor profundamente conmovedora y escrita en estado de gracia, un altar literario a sus ancestros, que le siguen acompañando. Días antes de empezar una gira europea de un mes que le llevará a Italia, Escocia, Reino Unido, Alemania, Noruega y Holanda, el autor, convertido en un fenómeno literio mundial con prescriptores como Oprah Winfrey, atendió la llamada del suplemento ‘ABRIL’.

Es el primer libro que escribe desde la muerte de su madre, en 2019. Yo perdí a mi padre hace ahora justo dos años, y en marzo publiqué una novela, la primera tras su fallecimiento. Para mí, escribir fue una forma de superar el dolor y, también, de honrar su memoria. Me pregunto si fue así para usted.

Sí, siempre estoy honrando a mi madre, incluso cuando estaba viva. Quería que la novela reflejara mi dolor, pero no quería que tratara sobre la pérdida de una madre. La madre del protagonista no es el centro, está al margen de la historia, y creo que es así como mi madre está en mi vida, en un segundo plano, aunque no ha desaparecido, nunca lo hará. La veo en todas partes, pienso en ella en todas partes, e imagino que es muy similar a lo que te sucede a ti con tu padre.

Sí, así es, yo no podría haberlo descrito mejor... ‘El emperador de Alegría’ es una meditación sobre el dolor, sí, pero también sobre la bondad, sobre la familia que construimos y, de algún modo, un reconocimiento de su propia historia, la que usted vivió. ¿Qué representa este libro en su trayectoria literaria, y en su vida personal?

Es mi libro más largo y está profundamente inspirado en los novelistas del XIX, Dickens, Dostoievski, Tolstoi, Emily Brontë. Eran muy serios y sinceros en sus obras, querían plasmar toda la sociedad en ellas. En el siglo XXI, esa ambición es percibida como un tanto vergonzosa. Ahora hay mucho pesimismo, es mucho más atractivo escribir libros con poca esperanza. Así que me sorprende que el libro esté teniendo éxito, porque tiene un formato anticuado, aunque esté ambientado en 2009, durante el apogeo de la presidencia de Obama. Fue un momento de muchas promesas incumplidas, entramos en una gran recesión. Me gustaba esa dicotomía y, como sentía que el proyecto de la gran novela social estaba abandonado, quise intentar retomarlo y ver qué podía hacer.

Pasó la mayor parte de su infancia en una comunidad obrera de Hartford (Connecticut) muy parecida a Alegría, el pueblo ficticio en el que transcurre la novela y donde el protagonista intenta sobrevivir a la quiebra financiera y a la crisis de los opioides, que empezaba entonces. Creo que habló de esta historia por primera vez con Zadie Smith en 2016, en París. ¿Cómo llegó a escribirla después de tantos años?

Conocí a Zadie entonces. Hablamos de nuestra infancia en la clase trabajadora. Eso nos conectó. Nunca pensé que esa parte de mi vida fuera digna de ficción, vivir con una mujer mayor con demencia en una comunidad obrera. Simplemente pensé que era una parte de mi vida a la que sobreviví. Tras compartir esa anécdota con ella, me dijo: “Si no escribes esa novela, yo lo haré”. Estaba bromeando, pero pensé: “Dios mío, si una de las mejores escritoras del mundo dice que es algo interesante sobre lo que escribir, quizá debería intentarlo”. Pero no sabía cómo hacerlo, aún no me sentía cómodo escribiendo en tercera persona, eran demasiados personajes. En 2016, todavía era un escritor principiante, así que escribí un capítulo y lo dejé. Sabía que tenía que desarrollar más habilidades para abordar esa historia, así que la aparqué. Escribí mi primera novela, que es una especie de ‘bildungsroman’ [novela de formación o de aprendizaje] y, a partir de ahí, me llevó tiempo aprender a escribir una novela tradicional, casi diez años. Y así fue como llegué hasta aquí.

Como he mencionado antes, en la novela vemos el comienzo de la epidemia de opioides que EEUU lleva años sufriendo. La droga está ahí, casi como un personaje, el villano de la historia. Es muy difícil sentir esperanza con tantos jóvenes viviendo en las calles. ¿Cómo ve usted su propio futuro, su vida?

Estoy muy agradecido. Nunca imaginé la vida que vivo ahora y sigo pensando que algún día alguien me despertará de un sueño. Caminé a ciegas en la oscuridad, siguiendo una oportunidad tras otra, sin saber qué pasaría. Es como si hubiera ido tropezando por un bosque y, en los últimos 10 años, he encontrado este claro, este hermoso prado. Yo digo que es como la nata montada de la vida. Te tomas un helado un domingo y si pides nata montada, es el extra. Puedes vivir sin ella, pero si la pides es mejor. Y siento que estoy viviendo eso, porque es algo que jamás imaginé para mí y gran parte de mi familia tampoco. Pero me doy cuenta de que soy una rara excepción, la mayoría de gente de mi generación perdió su oportunidad y también su vida. Los adictos que conocí de niño no eran malas personas. Yo no era más creativo, ni más amable, ni más talentoso que ellos. Simplemente, tuvieron la mala suerte de caer en la droga, y esta les robó la vida y la oportunidad. Es una realidad muy dura. No escribí este libro porque quisiera mostrar la sobriedad como una brújula moral. Las personas que intentan dejarlo y no lo consiguen siguen siendo buenas personas. A medida que su adicción empeora, su corazón a veces se ensancha. Sienten más arrepentimiento. Quieren mejorar, pero no pueden. Es una adicción química. Y en nuestra cultura todavía es un tabú: "Oh, es un adicto, comete delitos, es una basura". A menudo, se establece una especie de paralelismo moral con el deterioro de la salud, pero yo quería mostrarlo al revés. Mientras la salud y la vida se desmoronan, hay un aumento de la moral, hay una expansión del alma, se entiende mucho más sobre la vida, incluso cuando se está perdiendo el control sobre ella.

Hablemos del falso ‘sueño americano’, moldeado por la cultura, los libros, las películas, y que ha terminado convertido en pesadilla. Mire quién es el presidente ahora, todo lo que representa.

Sí, es una hermosa observación, y me atrevería a cuestionar por qué EEUU es el único país con un sueño. No oímos hablar del sueño español, del sueño mexicano, del sueño canadiense, del sueño vietnamita, del sueño ucraniano. ¿Por qué sólo EEUU tiene un sueño? Creo que en el corazón de cada país hay un mito, y ese es el mito de EEUU en el mundo. Los padres fundadores, George Washington, Jefferson, estos mitos son historias de las que surgen las civilizaciones, y a menudo son mentiras, ilusiones. El trabajo de la ficción no consiste en crear la verdad, porque esta es diferente para cada persona, sino en crear una nueva ficción, un mito diferente al ya existente. Es una especie de campo de batalla de mitos y tenemos que enfrentarlo a cada paso. Cada nación tiene sus propios mitos, pero me resulta muy curioso que EEUU sea una nación que gira en torno al sueño. Aunque, por otro lado, quizás también sea muy cierto, porque los sueños nunca se hacen realidad. Si los sueños se cumplen, dejas de soñar. Por eso, la brutalidad del sueño americano reside en que siempre es un sueño, ahí está la zanahoria, frente a ti. Persigues el sueño toda la vida y puede que nunca lo alcances y, si no lo alcanzas, se convierte en una propaganda muy poderosa para convencer a la población de que trabaje, de que venga aquí, de que siga persiguiéndolo, sin lograrlo.

Ocean Vuong, poeta y novelista. / John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

En el libro explora otro aspecto de la cultura estadounidense que usted mismo vivió: el trabajo en restaurantes de comida rápida. La base de EEUU es la familia nuclear, pero en esos entornos laborales se crea una alternativa a esa familia, como queda patente en la novela.

En todo el mundo, la familia circunstancial, la que rodea al trabajo, es fundamental, porque pasamos mucho tiempo con ella. Da igual que trabajes en un barco, en una oficina o en el campo. Empiezas a conocer a tus compañeros íntimamente, sus secretos. Escuchas cosas de sus vidas que ellos nunca les contarían a sus hijos, a su esposa o a un sacerdote o a un pastor. Hay un potencial lingüístico increíble en el lugar de trabajo, porque hay suficiente anonimato, pero también suficiente cercanía para decir cosas muy duras que quizás no le diríamos a nuestra pareja o a nuestra familia, y eso me pareció realmente interesante, e inexplorado.

En ese sentido, en la novela el grupo de personas que trabajan juntas no comparten ideología, tienen ideas políticas muy diferentes, pero no importa; la intimidad, el vínculo que se crea entre ellas está por encima de la ideología. Y eso es hermoso, y muy importante.

Sí, quién sabe hacia dónde nos dirigimos, porque ahora todo es electrónico, con la inteligencia artificial y el teletrabajo. Estamos perdiendo la afinidad física que a menudo induce el trabajo. Estar tan cerca hace que sea muy difícil odiarnos los unos a los otros. Personas muy diferentes crean vínculos muy fuertes mientras trabajan, porque tienen que sobrevivir juntas, dependen unas de otras, se tienen que cubrir las espaldas. Es algo que ha sido así hasta los últimos 20 años. Pero ahora estamos en una situación muy nueva y no sé si evolucionaremos para estar tan separados unos de otros. El tiempo lo dirá. Me preocupa mucho que, cuanto más nos alejemos, cuanto menos colaboremos, más fácil será que nos odiemos. Y creo que las diferencias ideológicas se acentuarán cada vez más y será muy difícil superar el puente entre dos espectros políticos.

Después de haber leído sus dos novelas, pero también su poesía, tengo la sensación de que de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí, es una especie de obsesión literaria para usted, un tema recurrente en su escritura. ¿Me equivoco?

No, no te equivocas. Creo que siempre vivimos en la matemática de algo. El tiempo lineal nos dice que la guerra empieza un año y termina otro, Vietnam, Franco. Pensamos que sólo hay controles fronterizos, puestos de control. Pero todo es mucho más poroso. EEUU todavía está lidiando con el legado de la esclavitud. El mapa electoral estadounidense se parece muy inquietantemente al de la guerra civil que ocurrió hace más de 100 años. La violencia prolongada, la violencia estructural, es algo en lo que siempre vivimos. Es como lo que dice Kurt Vonnegut en 'Matadero cinco' una y otra vez: “Así es la vida”.

Así es la vida... Sí.

Y creo que el trabajo del escritor, al menos el que yo hago como escritor, es observar eso y darle sentido. El libro es una arquitectura que te permite entrar y sentir la presencia de la historia. Eso me parece muy importante. Siento que siempre estoy embrujado. La historia es algo que nos persigue como un fantasma. Es similar a los ancestros, creo que siempre están a nuestro alrededor.

Ocean Vuong, junto a Oprah Winfrey, cuando 'El emperador de Alegría' fue elegido para el Club de Lectura de la famosa presentadora de TV. / EP

Hablando de ancestros, usted desciende de un abuelo estadounidense que sirvió en la Guerra de Vietnam y de una abuela vietnamita. ¿Cuánto de esa trágica historia aún le acompaña?

Oh, el 100%. Y creo que vive en mí como una paradoja, porque sin esa brutal guerra que mató a más de cuatro millones de vietnamitas, yo no estaría vivo. Salí de la guerra, soy producto de la guerra, pero también del amor. Mis abuelos se casaron antes de que terminara la guerra, mi abuelo planeó vivir como expatriado en Vietnam, pero su madre enfermó en el 74, él regresó a casa y meses después Saigón se derrumbó. Soy producto de la violencia, pero creo que, en el imaginario estadounidense, todos lo somos. En EEUU no existe tal cosa como una tierra deshabitada. Allí vivían indígenas. Los asesinaron, les robaron sus tierras, hubo violencia, derramamiento de sangre. Así que no existe una tierra verdaderamente deshabitada en EEUU. Cada vez que ocupamos esa tierra, proviene de una historia brutal y violenta.

Es cierto. Y, aunque no podemos elegir cómo somos, ni si somos víctimas o no, sí podemos elegir si vivimos en el victimismo.

Sí, totalmente. Ser víctima es un hecho, no puedes cambiarlo. Pero los medios a menudo quieren que la víctima siga en el victimismo. Pensemos en el trauma. Mucha gente habla de pornografía del trauma en la escritura, pero yo lo rechazo. Yo no escribo sobre el trauma. Yo escribo sobre la violencia. Cuando se habla de trauma se olvida al abusador, la orquestación de la violencia. Hay que preguntarse de dónde viene esa violencia. ¿Del complejo militar-industrial?, ¿de la avaricia corporativa?, ¿de las ganancias farmacéuticas? ¿Quién es culpable? A veces, de forma muy cínica, en los medios se habla del trauma para olvidar a los grandes orquestadores de la violencia y centrarse sólo en el individuo.

Al final, todo en esta vida es cuestión de cuidado, también las palabras, especialmente.

Sí, las palabras son el comienzo de todo. A menudo hablamos de violencia en relación con la guerra, pero la guerra no empieza con violencia. Las guerras empiezan con palabras. La violencia es un incidente. Puede haber uno o dos incidentes, pero la guerra requiere violencia sostenida y focalizada contra un grupo de personas que se ha determinado que merecen la muerte. Y eso se hace con palabras, discursos, manifiestos, novelas. El Tercer Reich de Hitler empezó con un libro. Las palabras son muy importantes, tanto para el bien como para la destrucción. Es donde todo empieza. Como la Biblia: "En el principio era el Verbo". Y también donde muchas cosas terminan. Los tratados de paz también empiezan con palabras.

Lleva más de una década dando clase en la Universidad de Nueva York. Alguna vez ha dicho que la mejor cura para la depresión es ser profesor... ¿De verdad lo es?

También es el mayor inductor, es tanto cura como causa de depresión. Muchos días me siento triste y desesperanzado, no quiero levantarme, no quiero salir de la cama, no quiero hacer nada. Pero hay 20 personas esperándome a las tres de la tarde, tengo que ir, es mi deber. Así que voy a clase, reviso su trabajo y los veo llenos de esperanza, llenos de entusiasmo, y empiezo a ver su crecimiento. En una clase de tres horas, ves a un estudiante crecer ante tus ojos, arriesgándose. Y entonces me olvido de mí mismo, de la depresión y la tristeza. Es muy hermoso, pero también muy difícil, porque el mundo está en llamas, no hay esperanza económica para un poeta. Todos los políticos, las políticas, la gente del mundo, los medios, quieren destruir esa clase, no quieren hacer todo lo posible por defender las artes. Ahora mismo, las artes están en peligro y lo veo con una inmensa tristeza. ¿Cómo enseñas a un grupo de gente cuando todo fuera de ese aula conspira para destruirlo? Por lo tanto, también es muy deprimente, es ambas cosas.

Su voz no sólo resuena entre sus alumnos, también en lectores de todo el mundo. ¿Cómo ha vivido ese proceso, hasta convertirse en una voz pública, y respetada?

Nunca imaginé que me traducirían. Una de mis primeras traducciones fue al español. Me emociono al hablar del español porque fue uno de los primeros idiomas que escuché. En Hartford hay una importante comunidad puertorriqueña. Durante la Segunda Guerra Mundial, los hombres estaban luchando en Alemania, no había nadie para trabajar en los campos, así que muchos inmigrantes puertorriqueños vinieron a trabajar y sacaron adelante a este país. La primera bandera que vi en este país fue la puertorriqueña, pensé que era la bandera estadounidense porque tenían los mismos colores [ríe]. Así que aprecio mucho el español y también a los escritores españoles. Nunca pensé que sería un escritor global. estoy muy agradecido por ello. Todavía me sorprende, porque siempre pensé que mi trabajo era muy peculiar y local. Mis héroes no eran superventas, sino escritores bastante desconocidos: Djuna Barnes, Lorca, que es uno de mis poetas favoritos, Vallejo, escritores que no figuran en la lista de más vendidos del ‘New York Times’. Así que, como te digo, estoy muy sorprendido con todo lo que está sucediendo. Si estoy en un escenario y me preguntan, siempre responderé con honestidad, desde una perspectiva personal y en base a lo poco que sé, sabiendo que no lo sé todo. Si eso resulta útil, genial; si no, también bien. No me considero un pensador global, no siento que la cultura necesite que yo diga algo.

No sé si también le pasa a usted, pero, como escritora, yo no puedo evitar preguntarme cómo somos capaces de reconocer la belleza en un mundo donde hay tanto sufrimiento.

Bueno, yo soy budista, y los budistas creen que todos llevamos dentro la semilla de la bondad. En una ocasión, estaba hablando con Laurie Anderson, una amiga que también es budista, y le dije algo así como: "Quizás algún día puedan ser buenos". Me refería a los políticos y a la gente que está destruyendo este país. Y ella me interrumpió y me corrigió de una manera muy hermosa. Me dijo: "No, no, no, no, Ocean, son buenos, son buenos, son buenos. Solo tienen que encontrar la bondad, está ahí, sé que está ahí. Quizás las condiciones para fomentarla y que florezca ya no se den, pero está ahí”. Así que escribo con esa creencia. Es una fe religiosa, porque no está probada, tienes que tener esa fe, nadie puede demostrarla.