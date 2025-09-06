Los clanes de hermanas: universos literarios irresistibles

Si bien las relaciones familiares son ingredientes esenciales de la cocina literaria, en su despensa hay un lugar especial reservado para los clanes de hermanas. Cada uno compone un universo particular con códigos propios al que el resto de personajes se acercan con la certeza de que nunca formarán parte del grupo. Aquí no se trata de familias escogidas, como a veces se denomina a los círculos de amigos íntimos, sino de lazos de sangre entre mujeres, porque ni siquiera los hermanos varones tienen cabida en esas microsociedades, aunque compartan parentesco.

Por eso, es probable que la mayor parte de las novelas canónicas de las camarillas de hermanas estén escritas por mujeres que formaron parte de una. Louisa May Alcott, la segunda de las cuatro hijas que tuvieron Bronson Alcott y Abigail May, se basó en su propia experiencia para dar forma a las March de 'Mujercitas'. Uno de los puntos fuertes de estas ficciones es que es muy fácil crear personajes que respondan a diferentes arquetipos, lo que da muchas posibilidades a la hora de desarrollar una historia con múltiples tramas y registros.

En este libro de la estadounidense, la hija mayor, Meg, es agradable y responsable; Jo, la segunda, es desaliñada y rebelde; Beth es dulce, delicada y bondadosa mientras que Amy es caprichosa y frívola. Así, entre ellas hay rivalidades, alianzas, traiciones, confesiones, anhelos y sororidad. Y luto compartido cuando Beth muere de escarlatina.

No caben aquí acusaciones de 'spoiler': es casi inevitable no saber qué es lo que ocurre en 'Mujercitas'. Además de ser un éxito editorial como pocos desde que se publicó en 1868, la novela se ha adaptado al teatro, a la televisión y al cine –mudo y sonoro– decenas de veces.

Un fotograma de la adaptación al cine de 'Mujercitas' de Greta Gerwig. / EP

La última en llevarla a la gran pantalla fue Greta Gerwig, que utilizó a Jo como 'alter ego' de Louisa May Alcott y subrayó el caracter feminista de la obra. Precisamente, ese personaje es el más jugoso de todos y le han dado vida algunas de las actrices más importantes de su época: Katharine Hepburn (1933), June Allyson (1949), Winona Ryder (1994) y Saoirse Ronan (2019). Es muy difícil escoger a la más icónica.

Sin freno

Nancy Mitford, la mayor del clan más atrevido de 'it girls' inglesas del siglo XX –ellas caminaron para que las Kardashian pudiesen volar–, también conocía a fondo la experiencia de crecer entre una maraña de hermanas (y un hermano). En este caso, tanto vida y obra se entrelazan porque la escritora ficcionó su realidad en las novelas 'A la caza del amor' y 'Amor en clima frío', pero su propia biografía ha servido de base para otras creaciones. Las astracanadas de los Radlett –trasunto de los Mitford– en sus libros palidecen ante la deriva vital de cada una de ellas que, de una u otra forma, se pasaron la existencia dando la nota.

Entre otros hitos: Diana dejó a su marido por Oswald Mosley, el líder del partido fascista británico. Unity se hizo íntima de Hitler (él y Goebbels fueron los únicos invitados en la boda de su hermana y Mosley) pero al comienzo de la Segunda Guerra Mundial se pegó un tiro en la cabeza y la bala se le quedó en el cerebro, que nunca volvió a funcionar correctamente.

Por su parte, Jessica, que era activista antifascista, se enamoró de su primo y se vino a España a luchar junto a él por la República. Años después, casada con un abogado, se mudó a Estados Unidos y se convirtió en una periodista de renombre, además de escribir 'Nobles y rebeldes', una autobiografía familiar (este y los libros de Nancy están en el catálogo de Libros del Asteroide).

Pamela se casó con un millonario de mala reputación llamado Derek Jackson, pero se divorció y durante dos décadas vivió con la jinete Giuditta Tommasi, lo que no ayudó a desmentir los rumores de su bisexualidad. Y Deborah, la menor de todas, contrajo matrimonio con Andrew Cavenish, posteriormente duque de Devonshire, y dedicó su tiempo a ser una socialité y a escribir libros sobre Chatsworth House, la casa señorial donde vivía y que gestionaba.

Fotograma de la serie 'Escandalosas', basada en la biografía 'The Mitford Girls'. / EP

Hace unas semanas, se estrenó en Movistar+ la serie 'Escandalosas', basada en la biografía de Mary S. Lovell 'The Mitford Girls'. No está traducida al castellano, pero en España la editorial Circe publicó en 2003 la homónima de Annick Le Floc’hmoan. Asimismo, la editorial Tres hermanas recopiló, en 2016, su correspondencia en un volumen de casi 800 páginas titulado 'Las Mitford. Cartas entre seis hermanas'. Además de innumerables notas al pie, los editores incluyeron iconos gráficos para identificar a las remitentes: por ejemplo, a Jessica le corresponden la hoz y el martillo comunistas, a Unity una esvástica y a Deborah una corona de duquesa. Esta le escribió una carta a Diana en 1933 para darle las gracias por un«precioso bolso de noche» que le había regalado y le incluyó un cariñoso: "hasta te perdono que seas fascista". Así eran ellas.

Fiebre Austeniana

"Cuando una mujer tiene cinco hijas crecidas, debe dejar de pensar en su propia belleza", dice la señora Bennet al principio de 'Orgullo y prejuicio', la que posiblemente sea la novela más emblemática de Jane Austen. A través de las diferentes personalidades de Jane, Elisabeth, Mary, Kitty y Lydia, la escritora analizó las relaciones en la época de la Regencia en Inglaterra, con el matrimonio como destino al que estaba abocada cualquier mujer sin respaldo económico.

Ella misma nunca llegó a contraer matrimonio y tras la muerte de su padre tuvo que depender de la ayuda de sus familiares hasta que falleció, con solo 41 años. Su hermana Cassandra, viuda antes de casarse, siempre se mantuvo a su lado y fue la encargada de destruir su correspondencia tras su muerte. Una decisión un tanto misteriosa que Gill Hornby tomó para componer su 'best seller' 'Miss Austen', que se publicó en 2023 (Libros de seda) y hace meses se adaptó a la televisión (disponible en Movistar+).

Es solo una de las obras de reciente creación que ha recuperado el nombre de la escritora, una vez más. Este año se cumple el 250 aniversario de su nacimiento y la fiebre austeniana ha subido unas cuantas décimas gracias a las reediciones de sus títulos, como las de la editorial Alianza, y otras conmemoraciones. Además, gracias a internet, 'Orgullo y prejuicio' ha vuelto a arrebatar corazones en masa. La adaptación al cine de Joe Wright, que en 2005 les dio a Keira Knightley y Matthew Macfadyen los papeles de Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy, es un valor seguro en el catálogo de Netflix y las imágenes con los momentos álgidos de la película –el meme 'de la mano'– inundan las redes.

Keira Knightley y Matthew Macfadyen, en la película 'Orgullo y prejuicio'. / EP

La plataforma, consciente del éxito, está preparando su propia versión en formato miniserie con guion de Dolly Alderton y, aunque se estrenará en 2026, ya circulan imágenes del rodaje y se sabe la mayor parte del elenco. No está claro qué opción tomará la guionista, si la de ser fiel al libro o escribir un libreto modernizado –como hicieron con 'Persuasión' en 2022–, pero lo se espera/ruega es que no deje fuera la frase legendaria, casi bíblica, de Darcy a Elizabeth: "Mi amor y mis deseos no han variado; pero una palabra suya me hará callar para siempre". Es muy improbable que Jane Austen imaginase en su momento cuántos suspiros iba a provocar esa cadena de palabras durante cientos de años. Y los que quedan.

La imposibilidad de saber qué pasa dentro del círculo de las desgraciadamente célebres hermanas Lisbon obsesiona a sus vecinos coetáneos durante décadas. Sus recuerdos y pesquisas dirigen la trama de la novela 'Las vírgenes suicidas' que Jeffrey Eugenides publicó en 1993. Hijas de un profesor de matemáticas y de una fanática mujer católica, las chicas obedecían a normas estrictas que se endurecieron tras el suicidio de Cecilia, la más pequeña de las cinco, con 13 años. Con su pelo rubio y sus mejillas sonrosadas eran la imagen de la juventud perfecta estadounidense, pero año y medio después de la desaparición de la primera, todas se habían quitado la vida.

Aquellos chavales llegan a la mediana edad sin quitarse de la cabeza el misterio que acabó con su objeto de deseo, porque todos las anhelaban. Fue precisamente el sentimiento de incomprensión el que llevó a Eugenides a escribir el libro, tras enterarse de la historia de la niñera de su sobrino. "Era una chica habladora del Medio Oeste, aparentemente tranquila, pero en nuestra breve conversación, que no duró más de cinco minutos, me contó, de repente, que ella y sus hermanas habían intentado suicidarse", explicó el escritor en un texto publicado en 'The Guardian'. "Impactado, le pregunté por qué. ‘No lo sé’, dijo. ‘Simplemente teníamos mucha presión’. Eso fue todo lo que supe antes de que mi cuñada trajera al bebé y mi familia y yo saliéramos a cenar. Nunca volví a hablar con ella".

Mientras que en las de Ascott, Austen y Mitford se conoce a las protagonistas desde dentro, en la novela de Eugenides las Lisbon son las observadas, no las que observan. Nadie más que ellas sabe lo que les pasa y todo son elucubraciones escabrosas, pero quizá la explicación al drama sea la que Cecilia le dio a su médico tras su primera tentativa de suicidio, clara y concisa: "Está muy claro, doctor, que usted nunca ha sido una niña de trece años". El libro se convirtió después en una película de culto dirigida por Sofia Coppola, que este año cumple su 25 aniversario.

'Las vírgenes suicidas', primera película de Sofia Coppola. / EP

El de las hermanas numerosas es un material que no se acaba. Más allá de las canónicas, están las Walsh de Marian Keyes. La escritora irlandesa, reina del 'chick lit', publicó en 1995 el primer libro de la saga 'Claire se queda sola' y en 2024 llegó a las librerías la octava entrega, aún no traducida al castellano, 'My Favorite Mistake'. Cuando empezó, Anna, Rachel, Maggie, Claire y Helen andaban por la veintena y ahora ya abrazan la mediana edad, pero sus fans son fieles (han crecido con ellas). Pronto podrán verlas en la pantalla porque la BBC tiene en marcha una adaptación.

Otra saga contemporánea que ha sido un fenómeno mundial es 'Las siete hermanas,' de Lucinda Riley. A caballo entre el romance, la fantasía y la ficción histórica, cuenta la vida de las D’Apliese, hijas adoptivas Pa Salt, un multimillonario que antes de fallecer escribió una carta a cada una para que descubran sus orígenes. El último libro, 'Atlas: La historia de Pa Salt', se publicó de forma póstuma ya que la autora falleció en 2021 sin llegar a terminarlo. Fue su hijo, Harry Whittaker, quien se encargó de poner punto final a la heptalogía.