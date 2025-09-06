Héctor Abad Faciolince, en busca del alivio de la esperanza

Es imposible imaginar a Héctor Abad Faciolince lejos de aquel que fue testigo del asesinato de su padre, don Héctor, acribillado por un criminal en Medellín, su pueblo, cuando el chico apenas llegaba a los 28 años. Muchos años después, en la guerra rusa contra Ucrania, él estuvo a punto de ser don Héctor acribillado por la maldad de los invasores. Se salvó porque en el juego de sillas que compartieron escritores y amigos, que fueron con él a uno de los peores centros de esta guerra, a él le correspondió sentarse donde había ocupado su sitio Victoria Amelina.

Victoria era escritora, como él, y como él estaba allí atrayendo atención sobre un país roto, perseguido por lo peor de las guerras, la oscuridad que persigue a los que no se pueden salvar de los que mandan matar. Esa historia, la de las muertes en Ucrania, la de aquella muerte en concreto, la de Victoria Amelina, ha marcado para siempre el semblante del poeta de Medellín.

Yo lo vi por la televisión, en las imágenes que lo retraban como el cuadro del estupor que producen esa y todas las guerras. En esta ocasión, desaliñado y espectral, como un niño asustado, me pareció que exponía con su rostro el espejo roto que debió de ser su estupor la vez que un disparo así, un desvarío de la maldad de la historia, rompió la vida de su padre en Medellín.

Años después de este asesinato que tiene su nombre y su apellido estuve con el joven escritor que ya era Héctor en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Con el pelo rizado, alocado sobre su cabeza expectante, el muchacho acababa de ganar un premio literario y ni dios lo quería entrevistar en Madrid, a pesar de que ya era la promesa mayor, entre otras, de la literatura que venía de la tierra de Gabo.

Fui yo quien lo entrevistó para la Radio Exterior de España, ya que nadie quería saber nada de su prosa. Ahora, ya se sabe, Héctor es de los escritores más importantes de esta lengua, y no fue sólo por el inmenso libro que, años después de su muerte, le inspiró su padre, tras el maldito fin que le dio la historia.

Memoria

'El olvido que seremos' marcó a Héctor para siempre, porque lo había marcado a su padre, y porque fue su dolor, el de sus hermanos, el de su madre, el de aquellos que vivieron con estupor el asesinato de un hombre bueno, el que no quería venganza, el que sin embargo la vivió ya en el silencio feroz del asesinato, llorando las lágrimas que fueron las flores de su despedida.

Ese asesinato, esa vida, marcó su esencia humana hasta ahora mismo, lo sigue por donde va, por las piscinas que adora, por las calles vacías, le acaricia el dolor y lo expone a una memoria que lo despierta por las mañanas y lo asusta de noche.

'El olvido que seremos' fue un avance, desde el dolor, de lo que luego ha sido la parte más visible de su propia manera de no dejar que la vida sea olvido. Y este libro, 'Ahora y en la hora' (Alfaguara), es un abrazo que, al final, como si fuera un campanario mudo cantando, es la narración de una aventura personal de una tristeza enorme.

Me dijo, acerca del final, lo que es como una letanía de dolor sobre la tierra: “Yo escribía fragmentos y fragmentos y fragmentos… El orden en el que uno escribe te lleva, en algún momento, a la canción desesperada, como aquella oda de Neruda con la que terminan sus poemas de amor”.

-¿Te alivió escribirlo?, le pregunté.

Héctor, sus risas debajo de su cabeza triste, como ausente, quizá en Medellín, bajo la mirada de su historia, me dijo:

-Me alivia haberlo escrito. Me alivia la esperanza de no volver a vivir nunca más sucesos como este. Ojalá. Ojalá me puedas llevar a una isla tranquila, por allá, por el Atlántico, de donde salen barcos a descubrir América.

Jamás dejará Héctor de ser el niño que abrazó a su padre, en cuya chaqueta ensangrentada el hijo encontró un misterioso poema de Jorge Luis Borges, 'el olvido que seremos'. El padre tenía 65 años, los que él mismo tenía, cuando fue asesinada, en Ucrania, la poeta Victoria Amelina.