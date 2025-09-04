'Remontando el Orinoco', de Mathias Enard: el gran misterio de las pasiones

Desde su primera novela, 'La perfección del tiro', aparecida en 2003, los relatos de Mathias Enard (Niort, Francia, 1972) gozan de un éxito constante entre el público y la prensa. Su gran erudición, su estilo dotado de una enorme fuerza narrativa y su talento le han valido de momento el Premio Goncourt, que consiguió en 2015 con 'Brújula', la evocación en sus últimos días de la vida del músico Franz Ritter con su gran pasión por Oriente, una pasión que comparte el propio Enard.

En su segunda novela, 'Remontando el Orinoco', fechada en 2003 y que acaba de volver a publicar la editorial Random House, deja sus territorios tan queridos de Oriente para adentrarse en la turbulencia del gran río americano y en la de las pasiones destructivas que devoran.

La historia de 'Remontando el Orinoco' evoca aquella otra que escribiera el gran Julio Verne, 'El soberbio Orinoco', donde también una mujer, como en la novela de Enard, Juana de Kermor, desea reencontrarse con su padre, el coronel Kermor y debe surcar el río.

Pero en 'Remontando el Orinoco' no hay una historia de aventureros, sino la de la inmersión en el corazón de un triángulo amoroso. Con una escritura que atrapa, Mathias Enard nos arrastra a una inmersión brutal en el corazón de la pasión, esa que devora a la persona por dentro y la vuelve tan radical y destructiva que el objeto de esta pasión no tiene más opción que escapar... o morir.

Escenarios del triángulo amoroso

El triángulo tiene un primer escenario en un París asfixiado por el calor. Allí, la joven y bella Joana, enfermera de profesión, ama al brillante cirujano Yuri, mientras que Ignacio, también cirujano, trata de conquistar a Joana. Yuri es un profesional brillante, pero el alcohol y la locura le llevan a hundirse un poco más cada día ante la desesperación de Joana. Ignacio es un cirujano cincuentón, tímido y apasionado, casado y padre tranquilo, que se enamora perdidamente de Joana; ésta, dispuesta a romper ese triángulo que le destruye, decide marcharse y viajar a Venezuela para surcar el Orinoco, remontar las fuentes del río para encontrar el lugar donde desapareció su padre cuando era pequeña.

Enard va escondiendo detalles y dejando a la imaginación del lector muchas cosas, hasta casi el final. Una novela soberbia y adictiva

Eso es lo que hace Joana en este río donde su padre venezolano, a quien apenas conocía, desapareció hace mucho tiempo. Una mujer remontando el Orinoco en busca de sus raíces familiares, en una narrativa interior llena de inquietud y dudas.

Joana se embarcará en uno de estos cargueros fluviales, cargados de mercancías y pasajeros, con un motor lento y un capitán siniestro que le perturba el pensamiento. Pero Joana está decidida después de haber terminado su dañina relación con Yuri. Remontar un río como se remonta el curso de la propia vida, también para reencontrarse consigo misma, regresar a los orígenes de la vida, que para ella será el Orinoco, ese gran río mítico que cruza Venezuela de este a oeste.

Mathias Enard elabora una historia con una construcción impecable, arrastrándonos a una espiral asfixiante como la que se vive en la ciudad en tiempo real. La trama, que se desarrolla poco a poco, un poco lenta incluso en algunos momentos, no es fácil de adivinar pues Enard va escondiendo detalles y dejando a la imaginación del lector muchas cosas, hasta casi el final. Una novela soberbia y adictiva.