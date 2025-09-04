Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Librería Paperground, afinidad por la estética

La periodista Margherita Visentini y el fotógrafo Asier Rua son los artífices de esta aventura que desde hace tres años reivindica la edición independiente más artística en el madrileño barrio de Chamberí

Fachada de Paperground Bookshop, en Madrid.

Fachada de Paperground Bookshop, en Madrid. / EP

Carmela G. Prieto

Madrid
Un intenso amarillo marca la entrada a Paperground Bookshop, un laboratorio de afinidades alrededor de las publicaciones y libros de especial cuidado estético. Dentro, conviven editoriales jóvenes, revistas internacionales y proyectos independientes, siempre con el foco puesto en la fotografía, la arquitectura, el diseño, la moda o las artes visuales.

El espacio no se limita a vender: cada mes se transforma en galería, invitando a los volúmenes a dialogar con exposiciones que amplien su sentido. La periodista Margherita Visentini y el fotógrafo Asier Rua son los artífices de esta aventura que desde hace tres años reivindica la edición independiente más artística.

Un espacio diáfano, atractivo, que invita detenerse. Y una apuesta por admirar las posibilidades de lo impreso y descubrir las fronteras de la edición más cuidada y detallista.

Paperground

Calle de Medellín, 3

28010

Madrid

