Librería Paperground, afinidad por la estética

Un intenso amarillo marca la entrada a Paperground Bookshop, un laboratorio de afinidades alrededor de las publicaciones y libros de especial cuidado estético. Dentro, conviven editoriales jóvenes, revistas internacionales y proyectos independientes, siempre con el foco puesto en la fotografía, la arquitectura, el diseño, la moda o las artes visuales.

El espacio no se limita a vender: cada mes se transforma en galería, invitando a los volúmenes a dialogar con exposiciones que amplien su sentido. La periodista Margherita Visentini y el fotógrafo Asier Rua son los artífices de esta aventura que desde hace tres años reivindica la edición independiente más artística.

Un espacio diáfano, atractivo, que invita detenerse. Y una apuesta por admirar las posibilidades de lo impreso y descubrir las fronteras de la edición más cuidada y detallista.