LIBRERÍAS
Librería Paperground, afinidad por la estética
La periodista Margherita Visentini y el fotógrafo Asier Rua son los artífices de esta aventura que desde hace tres años reivindica la edición independiente más artística en el madrileño barrio de Chamberí
Carmela G. Prieto
Un intenso amarillo marca la entrada a Paperground Bookshop, un laboratorio de afinidades alrededor de las publicaciones y libros de especial cuidado estético. Dentro, conviven editoriales jóvenes, revistas internacionales y proyectos independientes, siempre con el foco puesto en la fotografía, la arquitectura, el diseño, la moda o las artes visuales.
El espacio no se limita a vender: cada mes se transforma en galería, invitando a los volúmenes a dialogar con exposiciones que amplien su sentido. La periodista Margherita Visentini y el fotógrafo Asier Rua son los artífices de esta aventura que desde hace tres años reivindica la edición independiente más artística.
Un espacio diáfano, atractivo, que invita detenerse. Y una apuesta por admirar las posibilidades de lo impreso y descubrir las fronteras de la edición más cuidada y detallista.
Paperground
Calle de Medellín, 3
28010
Madrid
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- Más de 10.000 personas firman un manifiesto contra el traslado de las pinturas de Sijena del MNAC
- Las fotografías que hizo Pasqual Maragall con su móvil tras ser diagnosticado con Alzhéimer, en una exposición
- Muere el actor nativoamericano Graham Greene, el chamán de 'Bailando con lobos
- Paracuellos', de Carlos Giménez: un relato universal de una dureza insoportable
- Del final de 'Stranger things' a la precuela de 'It': las 20 series que más darán que hablar este otoño
- La 'rentrée' literaria se viste de gala: los mejores libros para leer en otoño
- El presidente de RTVE responde al PP en un comunicado y ratifica a Sarah Santaolalla: 'La televisión pública no puede negociar con el ataque a los Derechos Humanos