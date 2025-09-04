Las voces del desierto

La periodista y escritora Ebbaba Hameida. / EP

Ebbaba Hameida nació para ser la voz de los demás como periodista, y la de su pueblo como saharaui. Hameida nació en 1992 en Hagunia, una de las darias o divisiones administrativas dentro de la región de Tinduf, pero pronto, por necesidades médicas, se marchó a vivir a Italia y más adelante se instaló en España para acabar sus estudios y poder empezar la Universidad, periodismo, por supuesto.

Ella, que de niña quería estudiar medicina para ayudar a su gente, como hizo su madre enfermera, ha acabado siendo doctora en periodismo, vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras en España y ahora también una excelente novelista como demuestra con Flores de papel.

Por su formación profesional, pero también por su herencia, aunque la escritora tiene una historia personal y colectiva poderosa, ha decidido mostrarse a través del velo de la ficción y junto a otras mujeres de su familia con las que contar la bella y también trágica historia de los saharauis: la colonización, el abandono de España o el maltrato de Marruecos que, como relata en el libro Hameida, tras la Marcha Verde, en 1976, roció con fósforo blanco y napalm a los refugiados que huían hacia Tinduf, entre ellos la madre de la periodista.

Flores de papel relata su vida, la de la enfermera Naima, la de la abuela nómada Leila y la de Aisha, alter ego de la escritora, en busca siempre, como su pueblo, de su propia identidad. La prosa de la autora es rica como la cultura hasaní, nos hace sentir el desierto, sus estrellas, la extrañeza de Leila ante el mar cuando se traslada a Villa Cisnero y teme al Atlántico, pero también la belleza de la espuma del té o es capaz de hacernos escuchar el ezgarit, ese ulular de sonidos largos con el que las mujeres expresan emociones extremas, buenas o malas, anuncio de bodas y celebraciones, la muerte o el dolor por una patria extirpada.

El grito de todo un pueblo

A esto se dedicó durante su corta e intensa vida Mariem Hassan, la cantante saharaui más conocida de la historia, que también fue enfermera y falleció en 2015 a los 57 años en Tinduf a causa de un cáncer. Con los ezgarit, percusión y cuerdas, comienza uno de sus temas más famosos y reivindicativos, Sahara Neb Gija (Sáhara te quiero), un grito descorazonador y esperanzado a la vez, el grito de una mujer, de un pueblo que pide recuperar sus casas, sus jaimas, sus modos de vida, muy variados también por el vasto territorio del que hablamos y por los diversos y antiquísimos orígenes tribales.

Aunque desde 1975 la música saharaui es mayoritariamente protesta y patriótica, sus orígenes se remontan a siglos, cuando los músicos se juntaron con los poetas y así nació la música haul, el arte de la palabra. Mariem Hassan y su generación modernizaron el haul, se acercó aún más al blues y en nuestros días sus cantos de resistencia permanecen en la voz, por ejemplo, de Aziza Brahim, nacida en 1976 en Tinduf y ahora residente en Barcelona. Brahim es autora de la bellísima Julud (Piel), un emotivo canto a su madre y a su resistencia, una metáfora también sobre la patria en torno a la que giran los temas del disco al que pertenece, Soutak, que significa Mi voz.

En Flores de papel hay igualmente una voz que quiere reivindicar la dignidad, sus raíces, pero también sus alas. Es la voz de una escritora, Ebbaba Hameida, que la literatura española necesitaba ya escuchar, por justicia y por belleza.