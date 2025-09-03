Joan Didion, Nueva York y yo

La escritora estadounidense Joan Didion. / EP

“Sencillamente, estaba enamorada de Nueva York. No me refiero a amar en un sentido coloquial, sino a que estaba enamorada de la ciudad, como se ama a la primera persona que se toca y nunca se vuelve a amar a nadie de esa manera”. Lo sé, a pesar de lo platónico de la relación de Joan Didion y Nueva York, la cita está bastante trillada porque, ¿quién no ama Nueva York?

Y al igual que Didion también yo he vivido en Nueva York, al igual que Didion también me he enamorado de la ciudad y, al igual que Didion, lo que no esperaba es desenamorarme de ella, o al menos, sentirme ambivalente ante ella. Curiosamente, mi relación con la literatura neoyorquina ha sido igual, aunque siempre me quedará Didion.

Corría el año 1967 cuando una joven Joan Didion escribió en su emblemático ensayo ‘Adiós a todo eso’ en el que afirmaba que “Nueva York no era una simple ciudad”. En él trataba de explicar por qué abandonaba la ciudad con tan solo 29 años y, aparentemente, para siempre. Originaria de California, Didion hizo mucho más que plasmar y desmitificar la imagen perdurable de la joven escritora que lo deja todo para triunfar en Nueva York.

Desafortunadamente nunca leí a Didion antes de mudarme a LA ciudad con mayúsculas. Tenía 28 años y muchas ganas de nada en particular y de todo en general, algo que se hizo visible cada día de mi estancia mientras recorría a pie, jamás tomé el metro o un autobús, la distancia que existía entre mi calle, la 6, y el resto del universo.

“Ningún hombre podría competir, en mi opinión, con el atractivo de una noche de verano en Greenwich Village”, escribió Hope Edelman. Seamos sinceros, no hace falta haber vivido en la ciudad para afirmar rotundamente que Nueva York es la perfecta sustituta de un amante, una sustituta de más de ocho millones de residentes donde la convicción de que nada parecido, a pesar de todas las pruebas, le ha sucedido a nadie antes, resuena en cada viajero.

Cliché literario

Y mientras Didion creaba sin quererlo un cliché literario: el de la escritora no tan joven que emprende una retirada precipitada de la ciudad, la joven periodista con ganas de comerse el mundo llegaba. Joan Didion transformó esa rendición en un triunfo literario mediante su ensayo y leerlo fue, para mí, una especie de déjà vu con un toque de gentrificación. Siguiendo la misma línea, la mía fue también la clásica historia de una mujer con Nueva York como constante: sirenas, taxis, pasos, alcantarillas humeantes y una verticalidad infinita.

Recuerdo que durante mi primer fin de semana en Nueva York, de esto hace casi 15 años, cené en la mesa común de Soho House, pasé una mañana entera hojeando libros en St. Mark’s, vivía justo al lado, y fui al MoMa por primera vez. Mi barrio estaba lleno tatuadores, pequeños restaurantes y la sede del Village Voice, un periódico fresco e incisivo que aún sigue imprimiendo ejemplares a 1 dólar.

Los fines de semana elegía un barrio para explorar, aunque mi preferido siempre era el Soho porque, aunque pobre, siempre he tenido muy buen gusto y me encantaba el café del desaparecido icono judío Dean & Deluca. Nunca acudí a las clases de inglés a las que me inscribí pero a cambio la ciudad me ofrecía todo lo que podía necesitar.

He perdido la cuenta de las veces que he visitado Nueva York y, aunque nadie le ha arrebatado el puesto de mejor amante, hoy siento un inexplicable impulso de defenderla al mismo tiempo que estoy harta de ella. Supongo que esto es lo que llaman amor.