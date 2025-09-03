'Ahora y en la hora', de Héctor Abad Faciolince: la geografía como destino

Con la voluntad de dar visibilidad a la campaña 'Aguanta Ucrania' y conocer los entresijos de la edición ucraniana de 'El olvido que seremos', Héctor Abad Faciolince (Medellín, Colombia, 1958) se dirigió hacia Kiev el 23 de junio de 2023, es decir, hacia la mismísima boca del infierno en un viaje a todas luces insensato. Un viaje que a su familia le "jodió la vida para siempre" y que le ha provocado una sensación continua de estar agonizando en vida, de sentirse culpable y de haber afianzado una cobardía que le recuerda episodios dolorosos de su infancia. 'Ahora y en la hora' es un libro que relata 'el corazón de las tinieblas' porque también el autor de 'El olvido que seremos' puede pronunciar con Kurtz: "¡El horror! ¡El horror!".

Y no, no es un libro de ficción, "no es una novela en la que uno puede inventarse lo que falta o lo que no sabe. En esta historia no cabe la ficción, ese artificio humano que pretende completar la realidad, todo aquello que no sabemos sobre la realidad, es decir, casi todo". Se trata de un texto, antes que nada, atravesado por la memoria de la escritora ucraniana Victoria Amélina.

Todo cabe en un libro que se lee con el corazón encogido y como testimonio de un escritor venciendo a la bestia destructora: el Tiempo

El 27 de junio a las 19.28 en una pizzería en Kramatorsk y a solo 21,6 kilómetros del frente de guerra, "un misil Iskander ruso de alta precisión, con seiscientos kilos de explosivos dentro" cayó sobre el recinto: murieron 13 personas, entre ellas Amélina, que en la imaginación del escritor quedó "inmóvil, pero erguida en su lugar, recta, como una estatua de mármol vestida de negro". Fue el destino el que hizo que el autor no muriera: poco antes del impacto fatal, se cambió de sitio en la mesa y su puesto lo ocupó Amélina.

Tratado histórico y cultural

Es también un tratado geopolítico, histórico y cultural sobre una región "que el maldito Putin se obstina en sostener que no es de Ucrania sino suya suya suya". Por momentos, escritores muy queridos de Abad Faciolince (Nikolái Gógol, Vasili Grossman, Joseph Conrad, Joseph Roth –"quizá el escritor de todos los tiempos más cercano a mis afectos"–, Anna Ajmátova, Clarice Lispector y Alejandra Pizarnik) le permiten descubrir "los nexos entre mi mundo cultural y literario y ese otro mundo en los confines entre oriente y occidente".

Pero el consuelo no es suficiente porque la guerra que se relata aquí "es una especie de agujero negro que engulle vidas como si fueran átomos". Nada logra alejar la sensación de que se está contando "la irrealidad de la muerte", y eso que para el escritor es continua la sensación de que lo que verdaderamente le importa es contarlo porque solo si lo relata "deja de ser horrible": "No soy soldado, no soy guerrero, no soy ni siquiera periodista de guerra. No entiendo, pero quiero entender. Tal vez si lo escribo lo pueda entender".

La guerra cruenta, la amistad de quienes apenas se conocen, el recuerdo de los seres más queridos y los libros más leídos, la historia que se repite, la cultura que no salva, la comida en torno a una mesa que será fatal, los recuerdos que llegan cuando la Negra Señora asoma por la puerta, el destino, el miedo, la soledad, la felicidad. Todo cabe en un libro que se lee con el corazón encogido y como testimonio de un escritor venciendo a la bestia destructora: el Tiempo.