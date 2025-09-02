'Paracuellos', de Carlos Giménez: un relato universal de una dureza insoportable

Poco después de la muerte del dictador, la revista satírica 'Muchas Gracias' comenzaba la edición de una historieta atípica que contaba la desgracia de unos niños que vivían en un hogar del Auxilio Social en la posguerra. Un cómic incómodo cuyas entregas fueron pasando por varias cabeceras hasta que, en 1977, la editorial Amaika las recopilara bajo el título genérico de 'Paracuellos', la localidad donde se encontraba aquel hospicio.

Quizás el miedo hizo que la historieta no tuviera más eco que el de una crítica entusiasta ante la propuesta, pero sin una respuesta popular que solo llegaría tras el éxito obtenido al ser editada en Francia. Cuando se publicó la segunda parte de las entregas de estos niños en la revista 'Comix Internacional', a principios de los 80, la obra de Carlos Giménez era ya catalogada como un referente ineludible del cómic español del momento.

Sin embargo, esta consideración resultaba todavía muy distante del verdadero hito conseguido por el dibujante madrileño, pues 'Paracuellos' fue pionera en entender el cómic como un medio para abordar temas adultos desde una autoficción que parecía entonces ajena al noveno arte, con la introducción de la biografía personal narrada en primera persona para dar voz a los protagonistas anónimos de la historia y la creación de un concepto del que todavía no se hablaba: la memoria histórica.

Fresco histórico

A través de la obra de este dibujante se recorre toda la historia de España desde la Guerra Civil ('36-39. Malos tiempos') hasta la Transición ('España Una, grande y libre'), pasando por toda la dictadura franquista ('Barrio' y 'Los profesionales'). En este fresco histórico, 'Paracuellos' actúa como eje central de toda esa reivindicación de la memoria desde esos niños de ojos tristes a los que es imposible mantener la mirada. Niños de terribles vivencias explicadas desde ese omnipresente narrador que recuerda a través de su 'alter ego', Pablito, y narra hoy con la genialidad de un contador de historias como Giménez, logrando que esa representación de la infancia en apariencia amable hacia los protagonistas derive en un relato universal de una dureza insoportable, pero que destila la sinceridad del dolor y del frío.

Gracias al magistral uso del lenguaje y un genial despliegue de recursos, Giménez firma en 'Paracuellos' una obra clave en la historia del cómic

Durante casi 50 años y nueve entregas, 'Paracuellos' ha ido construyendo esa memoria de un pasado por el que nadie pidió perdón a esos niños, que solo querían el cariño que sus familias no podían darles. El único refugio frente a la locura y la violencia que encontraron estos niños, adultos hoy, residió en los tebeos de 'El cachorro', su único espacio de salvaguarda en una vida bajo el supuesto amparo caritativo de los mismos que les habían arrebatado a sus padres, madres y hermanos. Las viñetas como un lugar seguro desde el que poder pensar en jugar pese a las punzadas del hambre.

El marcado compromiso de esta obra y su búsqueda de la reflexión en el lector inauguran un sendero en el que se resquebraja el discurso previo establecido para autores y autoras que vinieron después, pues sin Giménez no habría un Gallardo, un Antonio Altarriba, un Paco Roca, una María Herreros o una Ana Penyas.

Gracias al magistral uso del lenguaje y un genial despliegue de recursos, Carlos Giménez firma en 'Paracuellos' una obra clave en la historia del cómic, sin la que no se puede entender el cómic actual, que vuelve ahora en una edición integral de gran tamaño que recopila las nueve entregas de la serie con multitud de extras e información publicada por Reservoir Books. Más de 500 páginas que nos recuerdan una historia que muchos no vivimos, pero que no puede ser borrada ni repetida, como tampoco manipulada sin traicionar a esa infancia que solo quería leer tebeos, que solo soñaba con vivir como niños.