Los escritores que corren conmigo

La escritora Dubravka Ugrešić. / Toni Garriga

No recuerdo por qué empecé a correr, pero la cosa se empezó a poner seria hace un año, no quería estar donde estaba y salir a correr era una manera de huir, supongo. Mi novio y yo madrugábamos y salíamos a correr buscando la sombra de las carrascas y esquivando las moscas. El paisaje y la fuga son una buena motivación, pero no suficiente. Necesitaba distraer mi cerebro del cansancio, algo que lo entretuviera para que dejara de invitarme a parar. ¡Podcast!

Algunos veranos anteriores de coqueteo con la carrera matutina, me zambullí en Documentos RNE, y escuché los programas sobre Ignacio Aldecoa, Juan Ramón Jiménez, Umbral, Amalia Avia y otros que no recuerdo. Algo quedaría de todo aquello, además de mi admiración por esos trabajos de condensación de vidas y épocas en 50 minutos. Pero ahora que cogía más velocidad y forma, necesitaba otra cosa. Me acordé de 'La mano contra el sol', el podcast Rubén Lardín (escritor y traductor y crítico y ahora actor ocasional en 'Superestar', la serie de Nacho Vigalondo sobre los llamados “freaks” convertidos en fenómenos televisivos y luego arrojados como clínex una vez estaban exprimidos).

Lo que hace Lardín es una especie de pensar paseando, tiene los mejores títulos de episodio que se pueda imaginar. A saber: “La problemática del valle”, “Lloran los dos”, “Ser para tanto”, “Venir al mundo”, “Ya para qué” o “La invención del párrafo”, última entrega subida, disponible en plataformas, hasta que el teléfono de Lardín, que es con lo que graba, se quede sin memoria, vuelque los audios para vaciarlo, los ponga uno tras otro con alguna canción salpicada, que me ha proporcionado grandes alegrías en forma de descubrimientos.

'La mano contra el sol' no va de nada y va de todo, es una especie de ensayo sobre la marcha de todo. Como sus libros, pero en crudo. Me encanta. Me hace reír, recuerdo un episodio reciente en el que cuenta lo que sucede a su alrededor en un restaurante de menú que casi me atraganto de la risa; me gusta cuando coge un libro y lee un trozo escogido al azar, o cuando prosigue en voz alta la lectura de su libro, etc. A veces le respondo, le completo las frases cuando se pone balbuceoso o no da con la palabra que busca. En fin, que iba a correr para escuchar a Lardín. Y una cosa llevó a otra.

Los días en que no hay entregas de 'La mano contra el sol' busco otras compañías. Estuve un tiempo enamoriscada de 'La gêne occasionnée', podcast de crítica de cine (y libros, pero menos) de François Bégaudeau. Algunas de mis obsesiones por trabajo se ven reflejadas también en mis carreras matutinas: Agnès Varda, Martin Amis, y la reina absoluta, Dubravka Ugrešić, escritora de la antigua Yugoslavia –se negaba a la etiqueta de “escritora croata” porque rechazaba los nacionalismos–.

Ugrešić (1949-2023) se exilió en Ámsterdam después de la guerra de Yugoslavia, en sus novelas el exilio es un tema recurrente, y con él, la pérdida del hogar y las raíces, etc. Estudió literaturas eslavas, leyó a los vanguardistas rusos y se preocupó por cómo nacen los relatos. De las novelas suyas que he leído –Impedimenta emprendió la labor de rescate de la obra de Ugrešić– creo que mi favorita es 'Zorro'.

De sus libros de artículos, vuelvo una y otra vez a 'Gracias por no leer' (La Fábrica), donde se ocupa de literatura y mercado, o de cómo el mercado está acabando con la literatura. Hay otros elementos que me resultan seductores de ese libro, como que elija siempre una cita de Winnie-the-Pooh para encabezar los capítulos del libro. El inglés de Ugrešić era lento, cadencioso, en una melodía lenta y un poco hipnótica. Resuena en mi cabeza diciendo que la razón por la que sus novelas son novelas es algo que le corresponde descubrir al lector, no a ella explicarlo.