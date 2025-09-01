Amenazas contra los buenos libreros

La librería 80 mundos, en Alicante. / EP

Arrancó el verano con la noticia terrible: la librería 80 Mundos de Alicante, tan arraigada a la ciudad como todas las buenas librerías independientes, fue amenazada de cierre (o traslado forzoso) inminente porque un fondo especulativo ha comprado el edificio donde tiene su sede. El fondo quiere convertir el edificio entero, incluida la planta baja donde está 80 Mundos, en un edificio de pisos turísticos.

Éramos pocos… Por si no bastara con el tsunami de novedades que actualmente trae de cabeza a todas las librerías españolas, ahora ocurre lo que era de temer, puesto que las librerías han de encontrarse en zonas de paso de las ciudades, pues de lo contrario tienen que cerrar.

Pero ocurre que las zonas de paso son sitios privilegiados para el sector financiero que ha decidido ganar dinero aunque sea poniendo los alquileres por las nubes, desterrando a los ciudadanos para ganar dinero con el turismo de masas… Para estos fondos, los comercios, incluyendo las librerías, son tan molestos como mi amigo Ramón de España lo es como uno de los barceloneses que viven de alquiler desde hace decenios en un piso del Eixample de mi ciudad.

Las manifestaciones espontáneas de amigos y clientes de esa gran librería alicantina son la mejor noticia del mundo del libro en los últimos años. En España, nunca insistiremos lo suficiente, se lee poquísimo en comparación con el resto de los países atlánticos. Y los lectores realmente frecuentes sabemos lo importante que es comprar libros no en Amazon sino en librería, a ser posible física. Por eso, la espontaneidad de esas manifestaciones en defensa de una tienda donde puedes hojear libros, ir mirando cubiertas, comentar tus dudas al librero.

No solo nos sirve para encontrar el libro que buscamos o que aparezca el libro que no sabíamos ni que existía y queremos leer cuando alguien de fiar nos lo recomienda. Sirve también para una de las actividades más entretenidas que hay en nuestros tiempos, mirar las mesas de novedades, consultar en una estantería cierto libro de hace tres meses… Los lectores amamos nuestras librerías. Y escuchamos el consejo informado del librero, que conoce nuestros gustos. Perder una librería seria no es solo una tragedia para el librero, sino también para los lectores.

Y llamo librería seria a la que, como escribió en 'Letras Libres' Rafa Arias, de Letras Corsarias (Salamanca, y una gran librería), la librería “o te la haces tú o te la hacen”. Son estas librerías más personales, las que no aceptan las colocaciones excesivas y de mucha morralla que hacen los grandes grupos, las que impiden que las librerías sean serias.

De ellas depende ese escritor que no sigue las modas sino lo que su espíritu le dicta. De ellas depende el editor pequeño que aún cuida su catálogo. De ellas depende la subsistencia de aquello que es la esencia del libro: que sus páginas te ayuden a pensar mejor, a no repetir el último eslogan del último 'influencer'.