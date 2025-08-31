Los libros recomendados por ABRIL: John Boyne, Ángelo Néstore y Gerardo Sámano Córdova

Una escalera hacia el cielo John Boyne Salamandra 23 €

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un escritor para encontrar la inspiración? ¿Saborear el triunfo merece sacrificar el alma? A través de un personaje seductor y desalmado, John Boyne aborda estas preguntas en 'Una escalera hacia el cielo', su nueva novela, que es también una inmersión en el particular mundo de los novelistas, con sus dudas, sus sueños, sus alegrías y sus miserias.

Leche cruda Ángelo Néstore Reservoir Books 18,90 €

El poeta Ángelo Néstore debuta en la novela con 'Leche cruda'. Escrita con un lenguaje híbrido que busca acabar con las fronteras de género, la historia aborda temas universales como el duelo, las relaciones maternofiliales, la enfermedad y lo cotidiano. Una novela 'queer' protagonizada por la joven Mia, que torpedea los límites inmortales de los afectos: ¿es posible amar fuera de un lenguaje común?

Monstrilio Gerardo Sámano Córdova Temas de Hoy 20,90 €

Al morir Santiago con 11 años, su madre, siguiendo un cuento popular, extrae un pedazo de su pulmón y lo cuida hasta que crece, cobra conciencia y se transforma en Monstrilio, al que mantiene oculto en la deteriorada mansión familiar en Ciudad de México. Narrada en cuatro actos que recorren el mundo, en esta novela Gerardo Sámano Córdova retrata lo que significa ser humano.

Morir en la arena Leonardo Padura Tusquets Editores 22,90 €

La vida de Rodolfo en La Habana ha estado siempre marcada por el asesinato de su padre a manos de su hermano. Recién jubilado, recibe la noticia de que ese hermano, que padece una enfermedad incurable, saldrá de la cárcel y se instalará en la casa familiar. Mientras espera su llegada, se reavivarán secretos del pasado. Partiendo de una historia real, Leonardo Padura entrega una novela de amor y segundas oportunidades.

Agua viva Clarice Lispector Siruela 16,95 €

¿Dónde están los límites del lenguaje? 'Agua viva' es una vivencia sobre esos límites. Para avanzar más allá, en busca de la "entrelínea", la voz femenina que habla al lector deberá pedir auxilio a la música, y, sobre todo, a la pintura para acercarse al it, ese punto central de lo vivo que Clarice Lispector persiguió en toda su obra. Un texto que apunta al centro de la vida y desafía a la muerte con su defensa de la alegría.

No va quedar res Maria Escalas Bernat Ara Llibres 20,95 €

El 8 de febrero de 1939, Llers, un pueblo al norte de Figueres, desapareció del mapa. Con la guerra prácticamente perdida, soldados republicanos llenaron la iglesia de explosivos y, antes de caer en manos nacionales, los hicieron explotar. Este episodio rodeado de silencio –aún no se sabe cuántas personas murieron– es el punto de partida de 'No va quedar res', una novela de Maria Escalas Bernat que nos recuerda lo absurdo de la contienda.

Mercromina Aida Sunyol Sánchez Edicions 62 21,90 €

Aida Sunyol Sánchez, ganadora del Premi BBVA Sant Joan, firma esta obra coral para "curar las heridas de los 30" (la autora de Cardedeu, que debuta en la novela con este título, tiene 35). Se podría definir como una tragicomedia contemporánea sobre la desorientación vital, pero es sobre todo el retrato de una generación que ha crecido con el cambio de siglo y que vive instalada entre el hedonismo y la inestabilidad permanente.