Opinión | OPINIÓN
Periodista
Álex SàlmonÁlex Sàlmon
Periodista
Periodista. Director del suplemento 'Abril' de Prensa Ibérica. Miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO
Los veranos son para lecturas veraniegas
La literatura también es vivir de una ficción. O proyectar al futuro, que es lo que estamos haciendo en las secciones de cultura o los suplementos de libros, observando lo que se está preparando para la temporada
Las vacaciones funcionan si queremos volver a la rutina del día a día. Si es así, felicidades, han descansado o, al menos, han desconectado. Los días de parón estival acostumbran a ser, no siempre, estresantes. Intentamos hacer todo aquello que durante el año no nos dio tiempo. Parece un oxímoron. Descanso ajetreado. Debe ser algo personal. Leo más durante el curso que en época estival. Mis vueltas son siempre frustrantes. Me propongo la lectura de diez libros atrasados durante la temporada y vuelvo con ocho de los que no he tocado ni la portada.
Lo curioso es que durante los meses anteriores disfruto construyendo una montaña de posibles títulos que van a ser los que me van a acompañar durante el verano. Levantar la columna librera llena las expectativas, aun sabiendo que todo será una elucubración, ya es un placer. Demasiados compromisos. Y la cumbre de libros se convierte en un tremendo valle, con algún placer sólido. Como la relectura 40 años después, libro de juventud, de 'Buenos días, tristeza', de Françoise Sagan, leído una noche de 'jetlag', reeditado y con nueva versión cinematográfica que puede verse en Filmin. Cécile, Raymond, Elsa, Anne o Cyril. No hay como en verano, leer novelas de verano.
Pero eso también es la literatura: vivir de una ficción. O proyectar al futuro, que es lo que estamos haciendo en las secciones de cultura o los suplementos de libros, observando lo que se está preparando para la temporada. No es como el año pasado, que todas las primeras plumas se pusieron de acuerdo en publicar novela. Pero la sola expectación ante la nueva de Arturo Pérez-Reverte, con su Capitán Alatriste en una misión parisina, ya remueve el vendaval de novedades, o la del escritor y poeta Ocean Vuong, por poner dos ejemplos recurrentes. Comencemos, entonces.
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- Muere Manuel de la Calva, motor entusiasta del Dúo Dinámico, el primer fenómeno del pop español
- Sabrina Carpenter desata la polémica con la portada de su nuevo disco en pleno auge del conservadurismo y las 'tradwives
- Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años
- Verónica Echegui, la actriz que supo desmarcarse de la Juani para construirse una carrera
- Fallece a los 77 años la actriz, periodista y escritora Isabel Pisano, viuda de Waldo de los Ríos y amante de Arafat
- Cristina Rivera Garza, premio Pulitzer: 'Ahora, quien no se declare como feminista es un tarado
- 5 frases de Verónica Echegui para recordar a la actriz: 'Me gustaría que con 13 años me hubieran dicho...