Los veranos son para lecturas veraniegas

Una fila de libros a la espera de lectores. / Ipek Morel

Las vacaciones funcionan si queremos volver a la rutina del día a día. Si es así, felicidades, han descansado o, al menos, han desconectado. Los días de parón estival acostumbran a ser, no siempre, estresantes. Intentamos hacer todo aquello que durante el año no nos dio tiempo. Parece un oxímoron. Descanso ajetreado. Debe ser algo personal. Leo más durante el curso que en época estival. Mis vueltas son siempre frustrantes. Me propongo la lectura de diez libros atrasados durante la temporada y vuelvo con ocho de los que no he tocado ni la portada.

Lo curioso es que durante los meses anteriores disfruto construyendo una montaña de posibles títulos que van a ser los que me van a acompañar durante el verano. Levantar la columna librera llena las expectativas, aun sabiendo que todo será una elucubración, ya es un placer. Demasiados compromisos. Y la cumbre de libros se convierte en un tremendo valle, con algún placer sólido. Como la relectura 40 años después, libro de juventud, de 'Buenos días, tristeza', de Françoise Sagan, leído una noche de 'jetlag', reeditado y con nueva versión cinematográfica que puede verse en Filmin. Cécile, Raymond, Elsa, Anne o Cyril. No hay como en verano, leer novelas de verano.

Pero eso también es la literatura: vivir de una ficción. O proyectar al futuro, que es lo que estamos haciendo en las secciones de cultura o los suplementos de libros, observando lo que se está preparando para la temporada. No es como el año pasado, que todas las primeras plumas se pusieron de acuerdo en publicar novela. Pero la sola expectación ante la nueva de Arturo Pérez-Reverte, con su Capitán Alatriste en una misión parisina, ya remueve el vendaval de novedades, o la del escritor y poeta Ocean Vuong, por poner dos ejemplos recurrentes. Comencemos, entonces.