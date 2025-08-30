El tesoro de Gonzalo Suárez se llama Martín Girard

Gonzalo Suárez (Oviedo, 1934) tiene un tesoro, su 'alter ego', nacido en torno a 1960. Se llama Martín Girard, un nombre propio que le pareció apropiado, y el apellido de Hèlene, su amor de toda la vida. Ella lo acompañó a la revista 'Dicen' de Barcelona. Dejó allí una entrevista con su padrastro, el entrenador Helenio Herrera. Sin firmar. Le avisaron de que así no podría publicarse, y el nombre luego fue leyenda. A partir de entonces buscó personajes –del fútbol, de las artes, de la vida– que pudieran darle las respuestas que siempre buscó. Fue el mejor periodista de la época y hoy el libro 'La suela de mis zapatos. Pasos y andanzas de Martín Girard', que incluyó sus encuentros con Pelé, con José Bergamín y con Luis Buñuel, entre otros, reaparece como una luz que ilumina el periodismo actual.

Juan Cueto, su amigo, dijo de su genio: "Como todavía no había nacido Tom Wolfe, nadie supo entonces que lo que Martín Girard hacía era Nuevo Periodismo". Cruzado el rubicón de los 90, este hombre sin edad y con más entusiasmo que las olas de Asturias, su hogar, ve reeditarse ahora esta obra maestra como si fuera el preludio de las entrevistas que le gustaría hacer en este tiempo. Al presidente Pedro Sánchez, por ejemplo. He aquí cómo habla de su necesidad de preguntar para contarlo.

Ni una mentira

El de Gonzalo Suárez (en adelante, Martín Girard) era un modo de preguntar genuino, insólito. No solo preguntaba así a los futbolistas, sino también a los cineastas, a los escritores… Les hacía decir cosas que no se escuchaban en las entrevistas, ni de entonces ni de ahora. "Y, sin embargo, nunca he mentido", me dijo nada más sentarse en la taberna de su vida madrileña, El Albardero. "Nunca he atribuido algo que no habían dicho, ni los futbolistas, ni los escritores, ni nadie. No lo necesitaba. Quizá el estilo me hacía revisar algo que me dijeran, pero yo tenía ese prurito: no hacer hablar al personaje de turno de manera que fuera otro. Jamás atribuí una frase que el otro no hubiera dicho. En caso extremo, la mejoraba, y ni eso. Trataba de ser veras".

A veces compartía las burlas, pero no se burlaba de ellos. Se burlaba primero de sí mismo porque, para él, "el sentido del humor consiste en eso: en ser tú el primero que se muestra ridículo". Entrevistaba a todo el mundo, famosos y no, gente que se encontraba por la calle, ciudadanos de cualquier sitio a los que iba a buscar… "A todo el mundo, también a los vecinos de mi casa. Fíjate que entrevisté a José Bergamín, filósofo y poeta, que venía aquí, a comer al Albardero, y yo también venía, desde que vine a vivir en Madrid. Él llegó del exilio a la plaza de Oriente, ¿qué te parece? Antes fuimos al restaurante de la calle de la Bola, pero después fue en este sitio donde comíamos".

Parte de un mundo raro

En alguna de sus entrevistas aparecen referencias a Francisco Franco, a Adolf Hitler, a Benito Mussolini. En 1963, cuando se produjeron la mayor parte de estos encuentros, eran muy arriesgadas esas citas. Eran como si Franco, por ejemplo, fuera un señor extranjero… "Es eso exactamente –dice aquel Martín Girard–. Eso quería, y nunca me dijeron nada. Todos esos personajes que nombras entonces eran tabús, lo sé. Mi padre sufrió a Franco; él era profesor y republicano, y estaba contra la tradición que Franco trajo consigo. Y fíjate ahora lo que pasa… Ahora estoy muy preocupado. Este es también un tiempo complejo y difícil. Esta extrema derecha que ataca por todos los lados. Entonces yo no me atreví: en todo lo que escribía lo que había era una enorme espontaneidad. Nadie me dijo nada en contra. Había una enorme espontaneidad. Julián Mir, que era el director de 'Dicen' y de 'Lean', donde salieron muchas de las entrevistas, me defendió numerosas veces. Y si me decían que tuviera cuidado, me entraba por un oído y me salía por el otro. Aquel era un mundo raro y yo lo vivía así; no me daba cuenta de que era un mundo raro, pero el hecho de que yo hiciera esas preguntas y obtuviera esas respuestas significaba que yo formaba parte, también, del mundo raro, extraño, en el que había caído como un sonámbulo asombrado. Estaba marcado por el estupor. El estupor me daba las preguntas y todo era espontáneo. Miraba y apuntaba, eso hacía. Hacía las cosas con asombro".

Es verdad. Entrevistaba con asombro. "Yo era el primer asombrado de estar entrevistando, me sentía resarcido de poderme comunicar con alguien que fuera para mi un extraterrestre, como lo era yo mismo. La extrañeza era lo que me mandaba, por ejemplo, a preguntarles a gentes como Pelé y Luis Buñuel". Los entrevistó a los dos, a cada uno por separado, y constituyen, me parece, las más originales y atrevidas entrevistas de Martín Girard, una manera de preguntar, y también de escuchar, que contagió al mundo de los jóvenes periodistas que se fueron quitando el miedo al franquismo.

En este caso, aquellos dos grandes de la historia de la vida cinematográfica y futbolística del siglo XX le habían dicho que no querían preguntas, ni nada. "Lo dijeron, sí", recalca. "Pelé no quería, pero terminó hablando de todo. En el caso de Buñuel… Estuvimos con mi amigo Joaquín Jordà, del mundo del cine como yo, y me presentó a Buñuel… Cenamos hasta las tantas, comimos tantas sardinas como pudimos, y él hablaba y hablaba. Cuando llegué a casa, sentí que aquello se tenía que publicar. Se lo dije a él al día siguiente. Él se puso furioso. Se publicó, al fin. Fue una entrevista robada. Se lo dije, y él luego lo permitió, por eso está en el libro", revela.

Le pregunté a Gonzalo-Martín, o viceversa, con quién compartiría ahora sus inquietudes y, por lo tanto, sus preguntas. Me contestó que esa era una pregunta terrible. "Lo que odio de la inteligencia artificial es que no tiene preguntas, sino respuestas. Y ahora me siento tan artificial que no tengo respuestas. La hija de Eduardo Chillida me dijo que me olvidara del vacío, que eso decía su padre, que había que olvidarse del vacío. Eugenio Trías soñó una vez con esta frase: ‘Evita las playas vacías’. Helenio Herrera decía que no había que mirar dónde estaba el balón, si ignoras el balón encontrarás al fin de dónde viene. ¿Y yo qué sé con quién compartiría ahora las preguntas?".

'La suela de mis zapatos' es más que un libro: es una reliquia de un periodismo que ya no se encuentra. Por muchas razones, una de las cuales está en el recuerdo y resulta insólita: las preguntas y las respuestas son genuinas, él jamás las tergiversó o las manipuló para que se leyeran de otra forma que como le llegaron al periodista. Sobre el carácter poético que muchas veces tuvieron sus intercambios, puso en la mesa un recuerdo de su padre y de su amigo Claudio Rodríguez, el gran poeta. Me contó: "Fíjate en Claudio Rodríguez, qué gran poeta. Fue alumno de mi padre en Zamora… Conmigo también. Yo fui a los 10 años a la escuela. Claudio heredó de mi padre la poesía francesa, que luego compartió conmigo. Mi padre me ponía discos de vinilo en las clases –era muy revolucionario en ese momento– y Claudio se hizo poeta por él». De ahí viene, pues, la poesía, le respondí. El que mejor preguntó, de su tiempo, y no tan solo, me dijo al respecto: «La poesía está, sí, en todas partes, hasta en las suelas de los zapatos, en el alma de los personajes. Pero lo que de veras hay en las entrevistas de este libro es el estupor, el asombro por tratar de conocer a tanta gente".

¿Y ahora cómo es el arte de conocer gente? "Para serte sincero –reveló–, creo que he perdido el deseo de conocer gente… Es una habilidad que añoro, pero no tengo el interés que antes tuve, quizá porque estamos abducidos por los medios, por esos aparatitos que ves delante de tus narices y que ya no remiten a la curiosidad, sino a la pereza", argumentó.

Todos por igual

Todos los personajes de su libro son interlocutores suyos muy respetados, sean futbolistas o literatos o cineastas… Trata a José Bergamín o a Pelé con el mismo rasero. Pelé le regaló unas botas que él había usado. Se las dio a uno de mis nietos, el que vive en México, y le regaló este libro. "Me dijo que no lo iba a leer, aunque tiene con mucho orgullo aquellas botas. Pelé hablaba mucho de Dios, y es que se consideraba Dios… Sentía que era un privilegiado, y creía que, sí, que Dios lo amparaba. A mí me cuesta muchísimo sentirme privilegiado, pero obviamente lo soy. Porque mira lo que pasa en el mundo, que todavía andan discutiendo si lo de Israel es genocidio o no lo es. ¿Pero no ven que es un genocidio, a qué están esperando para decir que es genocidio?".

Este un libro al filo de la navaja, así que le pregunté si creyó que una respuesta valía el riesgo de hacerla. No sé exactamente cómo era aquel Gonzalo Suárez de las preguntas, pero ahora ya se sabe, desde hace tiempo, cómo es el Gonzalo Suárez de las repuestas. "¿Tuviste miedo, Gonzalo?", insistí. Y él me respondió:

–No, no tuve miedo. Había vivido el miedo de mi padre, él traducía a Herman Melville y tenía miedo. Me fui a París, trabajé allí, España daba miedo, eso es así. Yo cortaba tuberías y las cargaba, allí me enamoré de Hèlene, mi mujer, y aquí estamos, siempre juntos desde entonces… Francia era la frontera, en España perseguían a mi padre, perseguían a punta de pistola los falangistas y tiraban las máquinas de escribir y los libros por la ventana de la escuela. Todo eso producía cierta repulsa instintiva. Yo nunca levanté el brazo ni tampoco canté el 'Cara al sol'…

Y ahora, ¿a quién entrevistaría? "A mí me gustaría entrevistar a Pedro Sánchez. No sé qué le preguntaría. Yo no iba con las preguntas preparadas, así que a él le preguntaría según como fuera el encuentro, como en el boxeo: tal como dé, le doy yo; él esquivaría y yo daría, todo sería muy metafórico. Es un hombre tan impasible que lo admiro… También me gustaría entrevistar a Fernando Trueba, a Maribel Verdú… A Alberto Núñez Feijóo no lo entrevistaría, porque creo que es un eslogan viviente, no dice nada de particular. Una vez alguien fue a entrevistar a Buñuel y le preguntó por su edad. Entonces Buñuel llamó a su hijo para que siguiera respondiendo las preguntas. Yo le preguntaría a Joan Manuel Serrat y, además, lo haría ahora mismo. ¿Tú me podrías el teléfono de Serrat? En todo caso, las respuestas no forman parte de mi panorama. Mi territorio son las preguntas, solo tengo preguntas sin respuestas".

Cuando terminamos de hablar en El Albardero, estaban todos sus personajes hablando por boca de Gonzalo Suárez, con el permiso de Martín Girard, que luego se esfumó por una calle por la que también circularon en su momento Bergamín o Buñuel o Pelé, cada uno esquivando las preguntas de este inmenso periodista.