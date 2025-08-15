El actor Calahan Skogman debuta como novelista con 'Blue Graffiti': "La nostalgia colorea gran parte de mi vida"

Calahan Skogman (Green Bay, Wisconsin, EEUU; 1993) es conocido como actor por su papel en la exitosa serie de Netflix 'Sombra y hueso', pero la escritura ha sido siempre una parte esencial de su identidad. Su primera novela, 'Blue Graffiti' (RBA Lit), nace en un momento de pausa en el que pudo volver a casa, reflexionar y compartir tiempo con los suyos. De ahí surge esta historia íntima, impregnada de la tierra donde creció y de las personas que lo moldearon. La novela es una oda a la contracultura contemporánea, rebosante de libertad feroz, romanticismo y nostalgia; y, en palabras del propio autor, está llena de "familia y amistad, fe y pérdida; es una carta a esos pueblos, a su gente y a todos esos detalles casi imperceptibles que hacen que ese lugar -y la vida- sean tan hermosos".

Como actor está acostumbrado a dar vida a personajes, y como escritor los ha creado desde cero. ¿Cómo se complementan esas dos facetas?

Creo que los mecanismos de la escritura y la actuación han funcionado en conjunto para mí de una manera emocionante. Me encanta sumergirme en historias y en la esencia de lo que hace que esta vida tenga sentido. Se trata de pasar tiempo en ese mundo, ya sea uno que has creado tú o que alguien ha creado para ti, y a mí me fascina imaginar, soñar y dar vida a personajes en ambas formas de arte. Además, afortunadamente, gran parte de mi escritura ha tenido lugar entre trabajo y trabajo como actor. En ese sentido, me siento agradecido. La escritura siempre está ahí para mí, y no tengo que esperar nada para sumergirme en ella.

¿Por qué eligió la prosa poética?

Había escrito muchos guiones y cientos de poemas antes, pero esta fue mi primera novela. Personalmente, me atrae mucho la prosa poética y creo que es mi estilo de escritura más natural. También quería usar un lenguaje precioso, introspectivo y onírico para impregnar la novela del asombro real que encuentro en la vida del Medio Oeste, que me parece tan romántica. El escritor más influyente para mí y para mi trabajo ha sido Jack Kerouac.

La novela es una historia muy personal. ¿Se ve reflejado en el protagonista, Cash, de alguna manera?

Cash está sin duda impregnado de gran parte de mi alma, pero no soy yo. Johnston no es un lugar real en el sentido de que puedas encontrarlo en un mapa. Gran parte de 'Blue Graffiti' es una mezcla entre mis experiencias y mis sueños, un tapiz de las personas que he conocido, que aún no he conocido o que vivieron mucho antes que yo. Es una historia muy personal, y ese es mi tipo de arte favorito.

Entonces, ¿qué significa Johnston para usted, más allá de ser el escenario de la novela?

Crecí en un pequeño pueblo de Wisconsin y quería contar una historia que capturara el lugar que llamé hogar durante la mayor parte de mi vida. La belleza y complejidad del Medio Oeste y de su gente moldearon al hombre que soy hoy. Quería inmortalizar a esas personas y su forma de vida a veces pausada y deliberada, los detalles espirituales y la tierra que tanto significan para mí.

La novela habla de raíces, pérdida, perdón y amor. ¿Quería explorar más el peso del pasado o el deseo de seguir adelante?

He equilibrado estos temas en mi propia vida a medida que he ido creciendo, y creo que de forma natural se convirtieron en temas intrínsecos de 'Blue Graffiti'. ¿Cómo reconciliarnos con el pasado para poder avanzar? ¿Cómo aferrarnos a lo que amamos y también aprender a soltarlo? ¿Debemos dejar nuestro hogar para convertirnos en quienes estamos destinados a ser? Siempre me hago este tipo de preguntas, y pude explorarlas a través de Cash en la novela.

¿Cómo entiende el concepto de masculinidad en el libro? Hay ternura y vulnerabilidad, pero también contención.

Quería mostrar la masculinidad en todas sus formas complejas posibles en este libro. Como lector, puedes explorarla a través del punto de vista de Cash y reflexionar sobre lo que significa ser un hombre en la América rural de los años 90. Padres e hijos. La vulnerabilidad, el amor y la ternura emergen entre la fortaleza dura y, a veces, las exigencias y restricciones feroces. Hermandad, lealtad, fiereza, dulzura y una mano callosa pero gentil.

También hay un fuerte componente nostálgico. ¿Cómo trabajó la relación entre pasado y presente en la trama?

La nostalgia colorea gran parte de mi vida. A través de los recuerdos y divagaciones de Cash pude impregnar la novela con esa misma añoranza: por lo que fue, por lo que se ha perdido, por lo que se ama o se echa de menos. Cash puede estar muy presente y, al mismo tiempo, deslizarse en recuerdos que siguen moldeando su realidad actual. Siempre es un ejercicio de equilibrio.

Los padres del protagonista están ausentes de maneras distintas. ¿Qué representa el vínculo con ellos y cómo influye en sus decisiones a lo largo de la historia?

La madre de Cash es, probablemente, la figura más importante de su vida. La ama profundamente, y su espiritualidad, amor y perdón viven en él y moldean al hombre que es, en sus aspectos más hermosos. Quiere honrarla y la echa terriblemente de menos. Ella lo guía y afecta todo en su vida, ya que él mantiene un diálogo constante con su espíritu. Por otro lado, quería explorar ese anhelo incuantificable y esa adoración que un hijo puede sentir por su padre. El amor y el corazón blando de Cash hacia su padre son innegables, incluso frente al trauma, el abandono y una crianza dura. Quería explorar esa dinámica entre un padre roto y perdido y el niño que intenta criar. Cómo se reflejan el uno en el otro y cómo son distintos, cómo pueden sanar y reencontrarse. Cómo el hijo puede tomar el relevo, perdonar y, de algún modo, salvar a su padre.