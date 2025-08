Mil maneras de bailar con la muerte

Una niña espera a recibir ayuda humanitaria en la franja de Gaza. / Omar Ashta

Dice el poeta palestino Mahmud Darwish en un poema de 2004: “Eran niños, recogían la nieve de los cipreses de Cristo/ y jugaban con los ángeles porque tenían la misma edad”. Una se pregunta muy a menudo si escribir versos mientras sucede una masacre no será un ejercicio de frivolidad, si Adorno tenía razón y no hay poesía después de un genocidio. En las peores horas de la crueldad vuelvo a Darwish, que es un traductor maravilloso del horror al idioma de la belleza pura, acaso es eso lo que hacen los poetas, procesar por todas nosotras la oscuridad para que podamos dormir cada noche. Dice de nuevo Darwish: “Llevaré esta nostalgia/ a su comienzo y al mío, / y andaré este camino hasta / mi fin y el suyo”.

Cuando nos preguntamos el propósito de la literatura, de dónde surge o dónde se encuentra, solemos responder que en la emoción, en el conocimiento, en la creatividad, en la técnica, en todos y cada uno de los rasgos o disciplinas que la componen, pero la literatura se encuentra en los cuerpos, no se puede escribir sin la carne, sin sus placeres y penalidades.

Pienso en las oraciones, maldiciones y cotidianidades que se dicen en voz alta o se piensan en la franja de Gaza, a esta hora, la de nuestro segundo café de la mañana. En cuántas personas habrán pensado en el hambre nada más abrir los ojos, si alguien le está contando un sueño a alguien, si habrá espacio para la conversación intrascendente o los pequeños placeres en un entorno de acabamiento como ese.

Si la literatura está compuesta por frases que merece la pena conservar escritas para siempre, todo lo que me imagino que dicen es literatura. Me gustaría escuchar un minuto a todas y cada una de las personas que han muerto o van a morir allí, trataría de memorizar miles de frases como si fuesen versos, y sus nombres, como si fuesen oraciones infantiles, que son las que no se olvidan nunca.

Temblor de vida

Dijo la poeta Fadwa Tuqan, también palestina: “Sólo quiero morir en mi tierra […] resucitar siendo flor / para que me desoje un niño/ que haya crecido en mi tierra”. Cuando leemos a Mahmud Darwish, Fadua Tuqan, Yabra I. Yabra, Muin Basisu, Samih Al Qasim o Ibrahim Nasralla, estamos leyendo mil maneras de bailar con la muerte, de hacerla presente y al mismo tiempo esquiva, o de transformarla en fuente de esperanza, en suelo fertil, algo que precede a un mundo mejor.

Son versos con niños por todas partes, tan bien contados, tan angelicales, que parecen ya muertos, como si lo único que quisieran los poetas palestinos es ahorrarles la miseria y construirles un más allá perfecto; pero también hay un temblor de vida conmovedor, imparable, en el que las flores crecen del vientre de los cadáveres y los árboles cobijan una vida esplendorosa.

No es justo, por más que la oscuridad sea traducida tan bellamente, que la creación lírica de una nación, durante generaciones, esté tan condicionada por la muerte, por la desesperanza, no es justo que cada verso sea un grito a la eternidad, que no haya derecho a la ligereza, a la frivolidad, a poesía que no haga falta recordar para siempre. La literatura de un país también la componen las intrascendencias, y que dios nos libre de vivir tiempos en los que cada gesto hecho o palabra pronunciada deba ser trascendental.

¿Dónde está la poesía? ¿Qué es la poesía? El Palestine Trauma Center, ONG que da apoyo psicológico en la franja, propuso a niños y niñas gazatíes que les hiciesen cualquier pregunta o dijesen cualquier cosa que les rondase, aquí les dejo algunas de ellas: “¿Cuándo llueva nos ahogaremos en las tiendas de campaña?”, “No quiero morir hecho pedazos, quiero morir entero”, “¿Me pondrán en una tumba con mis padres?”, “¿Cuando muera, seguiré escuchando tu voz?”.

Si esto no es poesía. Nada lo es.