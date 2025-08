Libro que no has de leer, déjalo correr

Llegan el crudo verano, la canícula implacable, los días bochornosos, el asueto impostado, invitados todos ellos por la generosidad sudorosa de don Solsticio. Y con todo este plantel de novedades, la necesidad de convertirnos en nuestro nuevo yo de la temporada estival. El pistoletazo de salida lo ha dado un año más la reina de las Españas, doña Solstizia Letizia, de quien se ha escrito su tránsito veraniego, la metamorfosis hasta su esencia como mariposa monarca.

Decía así la crónica: "la reina ha decidido dejar a un lado las sandalias y manoletinas destalonadas […] para rescatar sus alpargatas 'made in Spain' de tacón sensato". Por mi parte, me propongo en este último 'Periféricos y consumibles' de la temporada, ofrecer a los lectores toda una serie de lugares y actividades «de tacón sensato» con la que sustituir los libros que nos asaltarán las próximas semanas y aplacar los sofocos julianos y agosteños. Que no todo va a ser follar, digo leer (como cantaba el maestro Krahe).

Vayan al cine, que las salas están climatizadas. Vayan a ver, por ejemplo, 'Cómo educar a tu tragón', muy indicada para esta época. Vayan a ver 'Padre no hay más que uno', versión de 'El rey Lear' dirigida por Santiago Segura. Conciertos, festivales más o menos 'indies', campamentos de verano para adultos y para 'only fans', piscinas de urbanización sin socorrista pero con tumbonas coloristas, chiringuitos de playa, capeas populares, encierros, preparación de limonadas ginebrinas, retiros conventuales, rutas extremas, visionado de buitres y otras alimañas, cursillo avanzado de natación o de esgrima antigua, merenderos con parrilla, centros comerciales, tiendas de 'todoacién', hoteles de todo incluido, iglesias barrocas, islas griegas, cruceros asequibles, fiestas de cumpleaños de jóvenes estrellas del balompié, maratones de atletismo en televisión, cuidado de la huerta, espectáculos con drones, largas estancias en cuartos con persianas cerradas, interminables sesiones de ciclismo esloveno, cursos de verano en la UIMP (algo sobre macramé o gotelé o tentempié), pequeñas obras de mantenimiento doméstico que no exijan permiso municipal, ayuno voluntario en hospederías de monasterios, competiciones de petanca, bailes regionales, rigurosas partidas de juegos de rol, de Catán, de Monopoli, de parchís, de pocha o siete y media, siestas 'larguérrimas', verbenas, tardes de solaz comiendo pipas Facundo ("y el toro dijo al morir: siento dejar este mundo sin probar pipas Facundo"), tormentas de granizo, granizos como labios, catalépticas sesiones de Instagram o de TikTok viendo recetas de cocina con 'foodies' boquiabiertos y menos expresivos que los toros de Guisando, creadores de contenido de víboras.

¡Qué calor! ¡Nos vemos en septiembre!