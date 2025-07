'Estudio de un asesinato', de Eliza Clark: con adolescentes pero no juvenil

No es raro que veamos las novelas protagonizadas por adolescentes como obras dirigidas al público juvenil, como si la edad de los personajes determinara automáticamente a quién van destinadas. Pero esa frontera –si es que puede trazarse con claridad– depende de otros factores. En 'Estudio de un asesinato', de Eliza Clark (Newcastle upon Tyne, Inglaterra, 1994), que el argumento gire en torno a una chica de instituto asesinada no implica que estemos ante una lectura pensada para jóvenes.

Para que lo fuera, sería imprescindible que el lenguaje resultara más accesible y que la narrativa conectara con sus emociones y experiencias vitales. Y aunque podrían cumplirse ambas condiciones –más la segunda–, la profundidad con que se abordan los temas apunta más hacia una mirada adulta.

Hay, sin embargo, un elemento que permite que esta obra interese a públicos de distintas edades: el formato. 'Estudio de un asesinato' se presenta como un falso 'true crime', con un crimen ficticio, pero utilizando la estructura y los códigos propios de ese tipo de relatos. Encontramos transcripciones de pódcast, entrevistas, crónicas e incluso algún fragmento narrado como ficción.

El supuesto autor es Alec Z. Carelli, y desde la primera página se nos advierte de que varias personas lo han acusado de tergiversar sus palabras o de inventarse parte del contenido. Se establece así un doble juego de espejos: estamos ante un falso 'true crime' que, dentro de su propio universo narrativo, también cuestiona su veracidad.

La novela se convierte en el retrato de todo el ecosistema social que configura el universo adolescente contemporáneo

¿Y cuál es el crimen que se reconstruye? Carelli investiga la muerte de Joan Wilson, asesinada en 2016 por tres compañeras de instituto. La joven fallece tres días después de ser ingresada en el hospital tras haber sido quemada viva. Pero Clark no se limita a narrar el crimen: aborda temas como el acoso escolar, la misoginia, la homofobia, el racismo, el abuso sexual, el suicidio o las diferencias de clase. Más que un relato criminal, la novela se convierte en el retrato de todo el ecosistema social que configura el universo adolescente contemporáneo.

Identidad construida y destruida

Ambientada en la década de 2010, la historia está atravesada por foros, páginas de Tumblr y espacios digitales donde la identidad se construye –y se destruye– constantemente. El acoso no desaparece: permanece en línea, adopta nuevas formas y contamina cada rincón de la vida de las protagonistas.

Al mismo tiempo, emergen conflictos más antiguos: la presión social sobre las chicas para tener una única mejor amiga, las rivalidades por ese puesto, las inseguridades vinculadas al cuerpo, al deseo y a los cánones impuestos. Que las protagonistas sean chicas vuelve todo aún más denso: sin restar peso a lo que experimentan los chicos, la lista de exigencias sociales suele ser más larga y cruel.

Clark construye un artefacto narrativo que reproduce con precisión quirúrgica los códigos del 'true crime' contemporáneo, al tiempo que los pone en crisis. La mezcla de formatos dota al texto de una verosimilitud perturbadora, que atrapa por la lucidez con que examina las violencias estructurales que atraviesan la adolescencia. Una novela valiente y turbadora, que desafía las etiquetas fáciles y obliga a mirar de frente aquello que muchas veces se prefiere ignorar.