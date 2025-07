Laura Santaflorentina, agente literaria: "Leo por placer en papel, pero por trabajo es más operativo en pantalla"

¿Su formato favorito?

Por placer leo siempre en papel. Si es por trabajo es más operativo en pantalla. Además, es una forma de distinguir los momentos.

¿Cuándo comienza a leer?

De pequeña los libros ilustrados de Enid Blyton, pero me ponían nerviosa las caras de los dibujos, las de las hermanas en 'Torres de Malory' eran terribles. A los doce años leí una edición ilustrada de 'La metamorfosis' de Kafka y no entendí nada. Cuando él se trasforma en cucaracha me impresionó mucho, me obsesioné con eso.

¿Había libros en casa?

Había pocos libros, era la época del Círculo de Lectores, pero mi hermana mayor leía mucho y me pasaba obras. Uno que me influenció mucho fue 'El nombre de la rosa', de Umberto Eco, por lo de una muerte tras otra. Es una historia espléndida, el ambiente, los personajes.

Entre autores y lo publicado, la imagino leyendo siempre.

Todo el día leo. Lo último es de Nuccio Ordine, un pensador italiano que escribió dos libros. En 'La utilidad de lo inútil' defiende la importancia de la literatura y el arte en general en la educación para lograr personas íntegras. Porque de las Humanidades no se saca dinero directo, y no se les da el valor que realmente tienen. Clásicos para la vida es el otro y puede cambiar una vida.

Es decir, contienen respuestas.

Exacto, son libros de pocas páginas en los que entiendes muchos porqués. Además, ayudan a formar el criterio, y cuanta más cultura se atesora, más posibilidades se tienen de debatir. Si leyéramos más según qué, tendríamos una sociedad capacitada para pensar, y en cambio cada vez la sociedad me parece más tonta.

¿Lee ficción?

Más que otra cosa. Pero ha de tener un trasfondo real. John Fante, por ejemplo, un autor de principios del siglo XX. Tiene una serie de libros de un personaje que evoluciona desde niño a adulto.

¿Repite autores?

A veces me da miedo hacerlo porque si me ha gustado mucho temo que me decepcione con otros libros.