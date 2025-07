Miqui Puig: miedo, amor y enfado

El músico Miqui Puig. / EP

La última vez que hablé con Miqui Puig no teníamos, ninguno, un micrófono delante, pero, por supuesto, hablamos de la radio, de nuestra pasión por una forma de practicarla casi en extinción, a lo Chris en 'Doctor en Alaska', como cierta forma de entender el pop. La última vez que hablé con Miqui Puig nos dedicamos tanto a recordar la magia que se crea en un estudio de radio y lo excitante que es combinar la palabra y las canciones que no tuve ocasión de hablarle de lo que han significado para mí las suyas, se me olvidó contarle que yo llevaba muchos años siendo una de sus 'amigas invisibles'.

Así llama el exlíder de Los Sencillos a aquellas personas que se acercan de vez en cuando para darle las gracias por sus canciones. Lo cuenta en 'Yo no quería ser Miqui Puig' (Magazzini Salani), un conmovedor libro de memorias que se sobrepone a la etiqueta o, como dice de él Carlos Zanón, es “el disco más sincero de Miqui Puig: letra, música, gritos y ausencias”.

La última vez que hablé con Miqui Puig, después de terminar con la radio, me explicó que estaba escribiendo un libro y cuando le pregunté sobre qué era me dijo que sobre los 'Pors Puig'. Así se llama la extraordinaria canción que canta junto a Queralt Lahoz en 'Miqui Puig Canta Vol. 7', su último disco: “El miedo vuelve siempre de noche y pide silencio a tu motor, (…) el miedo se queda, vive contigo, se ha convertido en tu gran amigo”.

'Pors Puig' es un tecno-pop para empezar llorando y que el baile te cure o al revés, para empezar a bailar y acabar llorando y acabar nuevo en cualquiera de los dos casos, como él mismo dice en otro rubí de ese disco, 'Cadera de mimbre', en la que le acompaña otra ídola, Irantzu Valencia: “Miedo, cariño y mil cajas de ritmo”.

Miedos

Y es verdad, en 'Yo no quería ser Miqui Puig' están todos esos miedos de quien se ha estado escondiendo toda la vida en un personaje quizá aún más frágil que la persona, como explica Kiko Amat en el prólogo de esta autobiografía que escapa del ombliguismo para ser un retrato coral de una época, una industria, un circuito musical y de un tipo brillante con un don para la música y la palabra.

La última vez que hablé con Miqui Puig no supe explicarle que su canción 'La banda sonora de una parte mi vida' con Los Sencillos me sigue pareciendo una de las más bellas de nuestra historia y que forma parte de la banda sonora de una época de mi vida. Después de leer este brutalmente honesto libro basado en sus diarios me gustaría volver a hablar con Miqui Puig para decirle que me he emocionado leyendo estas páginas, que me ha arañado un gato la garganta con ese erizo que pide a gritos, sobre un escenario, a veces incluso mientras baila, ser amado.

También aprovecharía para decirle que aplaudo que el amor y el miedo sean motor artístico, pero también que lo sean su enfado y su rabia. Me gusta que Miqui Puig se la juegue con nombres y apellidos de aquellos que se rieron de él, que lo menospreciaron y que desearon o desean que no siga pedaleando, me emociona que al final del libro diga que seguirá en el barro, haciendo canciones hasta que se muera. Yo sí me alegro mucho de que sea Miqui Puig, de que siga siendo todos los Miqui Puig.