César González: contra la miseria, literatura

"No me había muerto, como tanto deseaba, pero al menos estaba dentro de una tumba". César González acaba de cumplir la edad penal de los 16 años y está entrando en la cárcel con graves delitos a la chepa. En las galerías resuena entre vítores el nombre de la villa miseria que le vio nacer y crecer, la Carlos Gardel, conurbano bonaerense: había disparado a la bofia y secuestrado por azar a un pez gordo brasileño, toda la nación había visto las imágenes en la tele.

Pero no, no iba a enterrarse en el presidio, sino a "insertarse" por primera vez en la vida a través de cuestiones éticas, filosóficas y artísticas, ayudado por "todas aquellas personas que iban a llevar herramientas educativas al infierno: ellos me humanizaron mientras el sistema te decía: eres un monstruo".

Libros, talleres de escritura, de cine; estudió secundaria, inició Filosofía y salió por aquella misma puerta cinco años después (2010) convertido en un artista, sin pedir perdón: no es el suyo un discurso moral: "No, yo no era malo y me hice bueno, nosotros delinquíamos para poder vivir en nuestro mísero universo de chabolas. Luego la cárcel es una profundización en la marginalidad, una aceleración de la violencia previa; no fue un retiro espiritual, tuve que pelearme por comer por conservar mis deportivas o porque no se llevaran mis libros en las requisas policiales".

No, no eran los drugos amantes de la violencia gratuita en 'La naranja mecánica' de Anthony Burgess, aunque sin remedio su literatura le emparenta con la belleza del escritor británico.

César González (1989) hizo un pacto de sinceridad y se propuso encontrar la voz para contarlo. 'El niño resentido' (Reservoir Books) es su sexto libro y ha dirigido nueve películas. "Argentina, toda Latinoamérica es un jardín de niños resentidos, lo mío no fue extraordinario. Si no hay ni agua limpia para beber, se te bloquea la oportunidad de tener infancia".

A partir de los 15, empecé a planificar mi muerte épica. No era un impulso suicida, sino que no sentía nada por la vida

"Odiaba la pobreza que nos enfermaba, y la sigo odiando, pero ahora la canalizo en la literatura, sobre todo en la poesía, y antes lo hacía a través de la delincuencia. La peor vergüenza del ser humano occidental es exhibirse pobre. Nacer en una villa miseria a 500 metros de un barrio residencial es de una crueldad que deja consecuencias en el alma".

Superviviente

César tenía 16 años y un récord glorioso: haber recibido seis balazos en el interludio de cuatro meses y medio, y haber sobrevivido. "A partir de los 15, empecé a planificar mi muerte épica. No era un impulso suicida, sino que no sentía nada por la vida, lo único que me importaba era trascender como delincuente". Lo cuenta con alta carga poética en uno de los capítulos de este libro que se lee como un torrente, 'Rochos místicos' se titula: "Y sí, me di una licencia poética ahí".

Rocho o chorro es delincuente en el argot lunfardo que tan bellamente maneja en sus construcciones semántica y sintácticamente impecables. "Hay que encontrar la manera de contar, porque la experiencia no es garantía de nada". 15 ediciones en año y medio, "un huracán editorial sacude Argentina", advierte la casa editora.

Lo que sucede a César González entre los muros carcelarios es lo que el lector echa de menos, pero vendrá, a punto está de publicar lo que vivió el primer año preso: "Lamentablemente, tengo una memoria muy sólida, aunque el hecho de rescatar el pasado es siempre un artificio, como la escritura". Y a su liberación, "salir de la cárcel fue más difícil que entrar".

Pero una cadena de sucesos afortunados por fin le sonríe en la vida, que sumada a la ayuda de aquellos seres solidarios que llevaban la cultura a prisión, han hecho de él un gran escritor y cineasta gracias a su pacto con la sinceridad: "El día que los políticos, empresarios e incluso periodistas que siembran la destrucción y la pobreza pidan perdón por sus mentiras, escribiré desde la moral". Entonces, se arrepentirá del daño causado, inocente.