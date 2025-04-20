Las mejores biografías para regalar en Sant Jordi 2025

Carmen Martín Gaite José Teruel Tusquets 24,90 €

Un centenario y una casi centenaria. Las biografías de grandes escritoras españolas a las que la historia colocó en un segundo plano, detrás de sus pares masculinos, se están convirtiendo en un género en sí mismas, y esta primavera nos trae dos fundamentales. Una es la de Carmen Martín Gaite, que habría cumplido 100 años este 2025, en la que José Teruel realiza una minuciosa reconstrucción de la vida de la autora salmantina que le ha valido el Premio Comillas.

Íntima Atlántida Anna Caballé Taurus 23,65 €

La autorizadísima Anna Caballé, biógrafa antes de Concepción Arenal y de Carmen Laforet (también de Francisco Umbral), se enfrenta por su parte a la figura de larga y atormentada vida que fue Rosa Chacel, otro nombre que merece salir de un cierto olvido.

Hernán Cortés. Una biografía para el siglo XXI Esteban Mira Caballos Crítica 24,90 €

El subtítulo ya da una pista: Una biografía para el siglo XXI, es decir, realizada con la metodología y las investigaciones más recientes, del controvertido conquistador que se hizo con México y exploró el Pacífico para la corona española.

Yo mismo y otros animales Gerald Durrell Alianza Editorial 21,80 €

Un libro de memorias póstumo, otro de viajes y diferentes escritos conforman este volumen con el que profundizar en un autor que siempre hizo de la curiosidad, el humor y la empatía las coordenadas de su literatura y de su vida.

Rebel Girl Kathleen Hannah Liburuak 25 €

La frontwoman de bandas como Bikini Kill y Le Tigre desgrana en estas memorias lo que significaba, hace casi 40 años, ser una chica y hacer punk feminista. Un alucinante viaje a la escena alternativa y Riot Grrrl de los 90.

Escenas de una infancia Jon Fosse Random House 17,95 €

Aunque no todos, varios de estos relatos que Jon Fosse publicó a lo largo de 30 años son autobiográficos. El Nobel recupera historias de iniciación, de amistades y de pérdidas, que unas veces se saldan felices y otras no tanto.

Breve elogio de Dante Giovanni Bocaccio Acantilado 12 €

Primera y breve biografía, apenas 100 páginas, del escritor florentino. Giovanni Boccaccio se acerca a una figura admirada, autor para él de una obra divina, pero también cercana: no le llegó a conocer, pero fue amigo de su padre.

Lo que queda de mí Karla Sofía Gascón Almuzara 20,85 €

Después de la tormenta llega la ocasión de que la protagonista de Emilia Pérez se sincere sin tapujos sobre momentos clave de su vida profesional, amorosa y personal, en lucha permanente por encontrar un camino propio.

James Joyce Edna O’Brien Cabaret Voltaire 20,95 €

En este encuentro de dos grandes escritores irlandeses, Edna O’Brien ofrece un retrato desenfadado de James Joyce, un autor a menudo inexpugnable, al que aquí conocemos a través de las ciudades y las mujeres que importaron en su vida.

Melancolía encubierta. El libro de ABBA Jan Gradvall Libros Cúpula 20,95 €

Todos los componentes de la banda sueca ABBA hablan en esta biografía, que también analiza con audacia el contexto que alumbró a uno de los mayores fenómenos pop de la historia, capaz de poner a bailar y cantar al mundo entero.

Hotel Roma Pierre Adrian Tusquets 19,00 €

Pierre Adrian viaja por los lugares que recorrió Cesare Pavese antes de quitarse la vida, habla con quienes le conocieron, para en los cafés donde él se detuvo. Busca conocerle mejor, pero también averiguar lo que se fue con él.