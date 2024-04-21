Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DÍA DEL LIBRO

Los libros internacionales recomendados para Sant Jordi

Las coordenadas de los últimos lanzamientos de peso se reparten entre los nombres masculinos consagrados y una cosecha de escritoras no tan habituales pero de una enorme potencia literaria y reivindicativa

El premio Nobel de literatura 2023, el noruego Jon Fosse.

El premio Nobel de literatura 2023, el noruego Jon Fosse. / Hakon Msv

Jacobo de Arce

Jacobo de Arce

Madrid
A muchos Sant Jordis se llega con la resaca del último Nobel, sobre todo cuando el premiado tiene obra pendiente de ver la luz en castellano. Es el caso del más reciente, el noruego Jon Fosse. Random House continúa con la publicación de sus novelas, que comparten un lugar tan destacado en su obra como el teatro y la poesía, con Ales junto a la hoguera, una exploración del amor, la familia y el duelo que transcurre en un fiordo en el que la protagonista recuerda cómo su marido cogió un día un bote para no volver más. Otra recuperación importante es la de James Baldwin, figura clave de la literatura afroamericana del que este año se cumple su centenario. Sexto Piso rescata El cuarto de Giovanni, una obra fundamental de la escritura queer que relata la historia de amor entre dos hombres blancos en el París existencialista de los 50. Por lo demás, la cosecha más reciente nos trae a un buen puñado de mujeres singulares, como esa sirivienta creada por la gran Lauren Groff que en La tierra más salvaje (Lumen) se escapa de un asentamiento en los EEUU del siglo XVII y que deberá enfrentarse a un territorio todavía casi virgen de la acción del hombre blanco. Una novela de aventuras en clave feminista y ecologista. 

Julia

Sandra Newman. Destino. 21,90 € 

Hay que ser valiente para revisar textos teóricamente intocables como 1984, de George Orwell, desde nuevas perspectivas. Newman lo borda trasladando el foco a la cómplice y amante del protagonista de aquella, Winton Smith, y explorando cómo viven las mujeres bajo el yugo de un Gran Hermano.

Acerca del robo de historias y otros relatos

Gueorgi Gospodínov. Impedimenta. 19,50 €

"La mitad de lo que aquí se narra se apoya en cosas que han ocurrido; la otra mitad, en cosas completamente inventadas, lo que viene a ser lo mismo", dice el autor búlgaro, premio Booker Internacional 2023, sobre este volumen de cuentos hilados a base de sátira posmoderna y descubrimientos inesperados.

Cuchillo

Salman Rushdie. Random House. 20,81 € 

Rushdie demuestra de nuevo su maestría literaria y su (aquí sorprendente) sentido del humor para abordar lo monstruoso: el apuñalamiento a manos de un fanático que sufrió hace un par de años. Una reflexión sobre la vida, el amor o el poder que tienen las palabras para comprender lo incomprensible.

Mileva Einstein, teoría de la tristeza

Slavenka Drakulic. Galaxia Gutenberg. 18,50 €

Novela basada en hechos reales, la de la primera mujer de Albert Einstein, una matemática excepcional que le ayudó a conseguir el Nobel pero a la que trató como una criada, es la historia de tantas mujeres brillantes sepultadas por la sombra de sus maridos, aquí contada a partir de su correspondencia. 

El día de la liberación / El dia de l’alliberament

George Saunders. Seix Barral /Edicions de 1994 . 19,90 €

Considerado el más grande de los cuentistas estadounidenses contemporáneos, en esta nueva antología de relatos vagamente distópicos nos encontramos asuntos tan actuales como la inteligencia artificial y algunos de esos almacenes del descontento americano como son las oficinas o los suburbios. 

Tengo algunas preguntas para usted / Vull fer-te algunes preguntes

Rebecca Makkai. Sexto Piso / Periscopi. 23,90 €

Una podcaster regresa a la universidad donde estudió para impartir un taller que sus alumnos proponen dedicar a un asesinato que se cometió en el campus cuando ella estudiaba allí. La autora de Los optimistas disecciona en esta nueva novela el género del true crime y la violencia machista.

McGlue / McGlue

Otessa Moshfegh. Alfaguara /Angle. 17,95 /18,90 €

De alguien que ha escrito un libro-biblia generacional como Mi año de descanso y relajación merece la pena leer un debut (2014) que recibió diferentes premios y que, con trazas de Herman Melville y Raymond Carver, protagoniza un marinero alcoholizado acusado de un crimen que no recuerda.

La marca

Frída Ísberg. Random House. 19,85 €

La última revelación de las letras islandesas es esta joven autora que sitúa aquí a su país ante un referendum para decidir si se hace obligatoria una prueba que identifica las potenciales conductas antisociales. Un retrato mordaz, con sutiles elementos de ciencia ficción, de una sociedad controlada por la tecnología.

Historia de una terraza

Hilary Leichter. Alpha Decay. 20,90 € 

Profesora en la Universidad de Columbia, Hilary Leichter reúne en este volumen breve cuatro conmovedoras historias sobre el duelo y la soledad conectadas por un soprendente elemento: una terraza que aparece de repente en el armario de un apartamento familiar, con inesperadas consecuencias. 

Una mínima infelicidad / Una mínima infelicitat

Carmen Verde. Tránsito /MésLlibres. 17,90 /18,95 €

Los huesos de Anetta no crecen, y la niña está convencida de que ella y su cuerpo son la fuente del malestar de su madre. Todo empeora cuando una desagradable ama de llaves llega a la casa y el drama se acerca al thriller. La escritora italiana utiliza la relación materno-filial para explorar la infelicidad como lugar. 

Baumgartner / Baumgartner

Paul Auster. Seix Barral / Edicións 62. 20,90 €

Auster se encarna en este nuevo título en un profesor universitario viudo, que recuerda los 40 años que pasó junto a su mujer, para trazar una reflexión sobre el amor y la ausencia. Una novela crepuscular, para muchos su testamento literario, construida en torno a la importancia de la memoria. 

De nuestros hermanos heridos / Els nostres germans ferits

Joseph Andras. Anagrama / Afers. 17,90 / 17 €

Ajuste de cuentas con los horrores cometidos por Francia en la guerra de Argelia, Joseph Andras reivindica en esta historia real novelada al obrero comunista Fernand Iveton, único pied noir condenado a muerte en aquel conflicto por rebelarse contra la metrópoli y contra los suyos, los colonizadores. 

