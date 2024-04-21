Los libros internacionales recomendados para Sant Jordi

A muchos Sant Jordis se llega con la resaca del último Nobel, sobre todo cuando el premiado tiene obra pendiente de ver la luz en castellano. Es el caso del más reciente, el noruego Jon Fosse. Random House continúa con la publicación de sus novelas, que comparten un lugar tan destacado en su obra como el teatro y la poesía, con Ales junto a la hoguera, una exploración del amor, la familia y el duelo que transcurre en un fiordo en el que la protagonista recuerda cómo su marido cogió un día un bote para no volver más. Otra recuperación importante es la de James Baldwin, figura clave de la literatura afroamericana del que este año se cumple su centenario. Sexto Piso rescata El cuarto de Giovanni, una obra fundamental de la escritura queer que relata la historia de amor entre dos hombres blancos en el París existencialista de los 50. Por lo demás, la cosecha más reciente nos trae a un buen puñado de mujeres singulares, como esa sirivienta creada por la gran Lauren Groff que en La tierra más salvaje (Lumen) se escapa de un asentamiento en los EEUU del siglo XVII y que deberá enfrentarse a un territorio todavía casi virgen de la acción del hombre blanco. Una novela de aventuras en clave feminista y ecologista.

Julia

Sandra Newman. Destino. 21,90 €

Hay que ser valiente para revisar textos teóricamente intocables como 1984, de George Orwell, desde nuevas perspectivas. Newman lo borda trasladando el foco a la cómplice y amante del protagonista de aquella, Winton Smith, y explorando cómo viven las mujeres bajo el yugo de un Gran Hermano.