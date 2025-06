Pol Gise, cronista moderno de los mitos griegos

"Los mitos griegos atrapan porque el ser humano es chismoso por naturaleza", afirma Pol Gise (Barcelona, 1992). Y pone ejemplos: "Eso explica el éxito de las novelas turcas, los 'realities' y la prensa rosa". También podría poner cifras: su cuenta de TikTok sobre mitología griega (@polgisemitologia) cuenta con 1,5 millones de seguidores y su pódcast 'Chisme mitológico' (@ChismeMitologico) suma otros 146.000 suscriptores en Youtube.

'A priori' puede extrañar la repercusión que tienen hoy historias con miles de años de antigüedad, pero él esboza una explicación: "Tratan temas universales con los que los humanos hemos empatizado siempre: amor, celos, envidia, valor, amistad… Solo cambia el contexto".

A eso que cabe añadir su particular forma de narrarlas –"como chismes", insiste-, pues una característica de sus vídeos es el uso de un lenguaje fresco, moderno y repleto de expresiones actuales –'bro', la madre que me parió, comerse los morros…– que ha atrapado a un público joven y que además ha sabido trasladar a los tres libros que ha publicado: 'Hades, el dios menos malo' (2023); 'Hércules, el héroe que no quiso serlo' (2023), y 'Sísifo, el hombre que engañó a la muerte' (2024), reunidos ahora en 'Los mitos eternos', un solo volumen ilustrado y con los cantos tintados.

Actor reinventado

Gise estudió artes escénicas en Barcelona, cuatro años que le sirvieron para aprender a hablar, caminar e incluso pensar como sus personajes. "Mi sueño era ser actor, pero ya durante la carrera me di cuenta de que no es que sea difícil que te den un papel, es que incluso acceder a los castings es complicadísimo", cuenta.

Lejos de lamentarse, se reinventó. "No aguanté mucho la incertidumbre. Ese mismo verano descubrí una aplicación, Vine –era 2015–, donde la gente colgaba 'sketchs' humorísticos, y pensé: ‘Quizá no puedo hacer tal prueba para que me vea X director, pero si subo mi trabajo a una red a la que acceden millones de personas, multiplico las posibilidades’. Enseguida vi que funcionaban y que podía dedicarme a lo que me gustaba de otra forma".

De abordar cuestiones más ligadas al día a día –su gag más recordado es una réplica a Mariano Rajoy por sus planes contra el modelo de inmersión de la escuela catalana que colgó en 2018: "¿Me puede decir dónde coño he aprendido castellano?", preguntaba al entonces presidente– pasó a explicar en Youtube pasajes de la Biblia con 'animojis' (emojis personalizados) –muy a lo Monty Python: con un Dios fan de Disney, una Eva embarazada de Caín que cree que en su interior crece una sandía y un Noé poco avispado pero que construye un arca "toa guapa"–.

Dos nuevos libros

Luego dio el salto a la mitología griega, "más compleja y rica", de la mano de TikTok, plataforma que empezaba a despuntar, y, una vez asentado y gracias a una propuesta de Temas de Hoy, a los libros, con los que en Sant Jordi se convierte en Hermes, el dios más veloz, para firmar cientos de ejemplares y este fin de semana vuelve a la Feria del Libro de Madrid.

Prepara dos obras más dedicadas a dos grandes acontecimientos de la mitología griega: la creación de los humanos y "el hecho que mejor ejemplifica la complejidad de las relaciones entre dioses y hombres"

¿Y después? No le espera un merecido descanso como a Ulises tras regresar a Ítaca y deshacerse de los pretendientes de Penélope, pues prepara dos libros más dedicados a dos grandes acontecimientos de la mitología griega. El primero saldrá a finales de año y versa sobre la creación de los humanos: "Los narradores son Zeus, Prometeo, Pandora y un personaje poco conocido pero clave: Diké, hija de Zeus y Temis, que representa a la justicia humana como su madre lo hace con la divina". El otro llegará en 2026 y abordará "el hecho que mejor ejemplifica la complejidad de las relaciones entre dioses y hombres"... "Y no puedo decir más", apostilla como lo haría Nyx, diosa de los secretos.