He venido a hablar de mi libro: Itxaso Martin Zapirain, autora de 'Dos veces Vera'

«¿Tienes antecedentes?», me preguntó una psicóloga a la que acudí cuando estaba viviendo un episodio de sufrimiento psíquico. A partir de ahí creé el personaje de Martina, la protagonista de la primera parte de Dos veces Vera, que, desde su bloqueo emocional en una vida aparentemente estable y normal, desentierra la historia de su bisabuela, protagonista de la segunda parte de la novela y que estuvo ingresada en un psiquiátrico 51 años.

La historia es absolutamente personal y escribirla supuso un enorme dolor, pero también una gran liberación. Y es que la historia de Martina está basada en mi propia experiencia, y la de Vera en la de mi bisabuela. Mi formación como antropóloga y la investigación que llevé a cabo para desarrollar mi tesis doctoral me permitieron recrear la vida de los psiquiátricos a mediados del siglo XX.

La novela gira en torno a los silencios, un tema que me obsesiona y apasiona por igual. Porque todo comenzó con un silencio que estaba destinado a ser gritado, y que condicionaba todo un sistema familiar. La novela habla del sistema tan perverso que puede crear el silencio. Los tabúes familiares funcionan como un volcán que te obliga a sentarte encima para que no explote, pero, al mismo tiempo, estar sentada para contener una erupción condiciona todos tus movimientos. Sabes que, si te levantas, todo estallará.

Homenaje

Escribir la novela ha sido una forma de rendir homenaje a todas esas mujeres que, por no cumplir con lo dictado por la sociedad y la moral en la que les tocó vivir, fueron condenadas al silencio, marginadas y olvidadas. Mujeres con episodios de sufrimiento psíquico altísimos. Pero la novela también pretende contar la resistencia de esas mujeres para no verlas solo como víctimas.

Después de leer más de 500 historias médicas de personas ingresadas desde 1935 hasta 1950, puedo decir que hay cierto silencio que también empodera. Mi bisabuela, por ejemplo, pasó en silencio los primeros 20 años de su ingreso. Las razones podrían ser muchas, pero lo que está claro es que, al mismo tiempo que era una víctima, estaba resistiendo.

Dos veces Vera es mi primera novela y, con ella, me he querido acercar no solo al sufrimiento psiquiátrico a través de la historia que se narra, sino también a través de la propia escritura. Sobre todo en la primera mitad, la narración en segunda persona, las frases entrecortadas, las onomatopeyas, las repeticiones, etc., son una constante que he intentado que acerque al lector a cómo se siente el personaje de Martina y conseguir que también le falte el aliento.

La novela, originalmente publicada en euskera como Ni, Vera (Yo, Vera), recibió el Premio Euskadi de Plata y ha llegado hasta su quinta edición. Ahora la publica la editorial Lunwerg en castellano. Una traducción impecable de Irati Iturritza, a la que estoy enormemente agradecida.