'La rubia del bar', de Raúl Núñez: un autor de culto a recuperar

Un escritor de culto. Cuando leo o escucho ese mantra repetido hasta no poder más, me pongo en guardia. Es la manera elegante de afirmar una realidad nada gratificante: no lo lee ni dios. Así de claro. La lista de autores de culto que se murieron en la miseria más vergonzante ocuparía más páginas que los libros inútiles de ochocientas páginas que tanto proliferan en el mercado. Uno de esos escritores de culto es Raúl Núñez. Nacido en Buenos Aires en 1946, voló a los paraísos beat de los 60, bebió toda la poesía de Allen Ginsberg y compañía y él mismo escribió la suya propia, ya les digo aquí mismo que absolutamente imprescindible. Está publicada toda ella en un volumen de 2008: Marihuana para los pájaros.

En 1979 apareció en la mítica editorial Star Books Derrama whisky sobre tu amigo muerto. Después, en 1984, sacó la que es su novela más conocida: Sinatra. Dos años más tarde, también en Anagrama, llegó a las librerías La rubia del bar. Y finalmente, en 1989, vio la luz en Laia su cuarta y última novela: A solas con Betty Boop. Entre medias, Midons publicó El aullido del mudo, los textos que venía publicando desde hacía años en la valenciana Cartelera Turia.

Faltan los relatos que fueron apareciendo en revistas como Penthouse, Star, Bésame mucho… para completar la que al menos para mí es una de las obras literarias más interesantes que ha dado la literatura contemporánea en castellano. Pero como Raúl Núñez es un autor de culto y a tope de maldito, menos mal que la editorial Efe Eme está recuperando toda su obra literaria.

A finales de los 80 se vino a vivir a Valencia y aquí moriría en la primavera de 1996. Lo conocí bien. Mucho. Desde antes de que se afincara en Valencia y hasta su fallecimiento. Me dejó "en herencia" sus propiedades. Cartas, un par de libros de Juan Carlos Onetti y Juan Marsé, recortes de prensa con sus relatos, una novela inédita que publicó Efe Eme hace un par de meses: Fuera de combate. Ahora le toca el turno a La rubia del bar.

Nada que perder

Si me preguntan ustedes con cuál de todas ellas me quedo, no carraspeo en la respuesta: me quedo con La rubia del bar. Empezó siendo un proyecto serializado en la revista La Luna de Madrid, allá por 1985. Un par de capítulos y fin. Un día el director Ventura Pons supo de ese proyecto. Habló con Núñez. Se hicieron amigos. Y con muchas dificultades, levantó la película sobre un guion escrito por los dos. Ahí andaban, descomunales en sus personajes, Enric Majó, Núria Hosta, Ramoncín, Pepe Martín… Un par de años después Francesc Betriu hizo lo propio con Sinatra.

El mundo de Núñez es el de quienes no tienen nada que perder porque nunca tuvieron nada. O solo sueños que siempre acababan como suelen acabar muchos sueños: hechos pedazos. Lo que escribe Ventura Pons: "Me encantaba meterme con la búsqueda del amor, la necesidad de comunicación y afecto de esos perdedores que, a pesar de toda la miseria, el desamor y el desencanto, intentan realizarse. Mal, pero lo intentan. Seguramente no lo conseguirán, pero luchan".

Un tipo que quiere ser escritor. O sea: nada. Se cruza con personajes que son de su mismo pelaje: buscarse la vida a salto de mata. La noche barcelonesa, sus calles oscuras, los bares de poca monta, una rata que es la que mejor sabe de qué va la historia porque es una más de la pandilla. Y la música de Gato Pérez. Y la canción con letra de Núñez que lleva el título de la película y la voz de Ángel Blázquez. Y por encima de todo, el amor.

Una historia de amor vivida a la desesperada, como en tantas otras novelas de Raúl Núñez. Le pregunta Ortega (Ramoncín) a Mario (Majó) cuando ya todo es un paisaje en ruinas: "Y ahora, ¿qué harás? ¿Te irás a la Legión?". Y el otro, que ya ha vivido lo que por las noches buscaba en los rincones más apartados de los bares, incapaz de sacar a flote una historia que siempre se le resistía: "He escrito una novela sobre lo que viví con ella, ¿sabes? No podía hacer otra cosa". Ella es Marta, el debut de Núria Hosta en el cine que se come a todas horas la pantalla con patatas.

Me da igual que Núñez sea o no un autor de culto. Fue uno de mis mejores amigos. Seguramente no conocí a nadie con esa fragilidad que era su imagen de marca. A lo mejor la vida le importaba una mierda. A ratos estoy seguro de que sí. Tampoco sé si la de los demás le quitaba horas de sueño. A ratos estoy seguro de que no. En cualquier caso, solo cabe leer lo que escribió. Y ahí no hay fallo posible.