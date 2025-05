He venido a hablar de mi libro: Quim Barnola, autor de 'Desalmados'

Paseando por el gran mundo interior de mi niñez, recuperé viejos recuerdos, aromas, sabores olvidados, desazones, algún éxito, fracasos, una sonrisa, complicidades, amor y alguna ofensa. Pero allí, en la alacena, entre tantos cacharros ya inútiles, centelleaba el gran misterio que me ha acompañado siempre. Conservo una imagen, sentado en un banco, mirando las nubes, buscando una respuesta: ¿y todo esto para qué? Prematuro debate ontológico que no halló respuesta. Continué por el sendero, pero en cada meandro me asaltaba nuevamente la duda. A pesar de haber sido adoctrinado por los maristas, no recibí el don del dogmatismo. Será, me dije, la causa por la que he dedicado mi vida profesional al periodismo.

Mi oficio me ha dado muchas respuestas, salvo la fundamental: ¿qué sentido tiene la vida? Me apliqué a fondo en mis estudios de humanidades para ahondar en el conocimiento filosófico, atesorado por los sabios a lo largo de los siglos. Escribí algunas páginas que demoraron en un cajón, hasta que por sincronicidad, y no por serendipia –una de las cosas que he aprendido–, hallaron acomodo en este ensayo.

En Desalmados intento explicar la causa de nuestra crisis de espiritualidad. Una dimensión, a mi parecer, esencial para la vida plena y que se nos ha hurtado, en aras de la libertad. Sin embargo, sin este aspecto, sin esta búsqueda individual, estamos incompletos. Entonces, desde el agnosticismo, me acerqué a esta realidad inmaterial que camina a hurtadillas en nuestro interior.

Todos tenemos ese runrún, aunque no nos atrevemos a exteriorizarlo por el qué dirán. Sin embargo, hoy caen las máscaras detrás de las que nos ocultamos y está siendo un tema de absoluta actualidad. Algunos jóvenes se acercan a las iglesias y otros se sienten atraídos por los arquetipos, la astrología o la meditación.

Y en este cambio de paradigma, eminentes científicos muestran sus investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte, tratando de demostrar que hay algo que nos trasciende, médicos que ha asistido a personas clínicamente muertas y que les han contado como es el más allá, pero también lo que sucedió, en el más acá, mientras estaban con encefalograma plano y en paro cardiorrespiratorio. Y la cosa es seria porque se ha iniciado una investigación científica en hospitales como el Clínic de Barcelona, el Ramón y Cajal y el 12 de Octubre de Madrid para averiguar qué hay detrás de todo ello.

Y me asaltó una gran duda: ¿cómo es posible que el padre del genoma humano, Francis Collins, formado en el método científico, crea en Dios? O discípulos de Stephen Hawking en Cambridge, doctores en Física Teórica, que nos hablan de una consciencia multidimensional y confirman que somos seres trascendentes, que la conciencia no es solo un epifenómeno de la materia. Me acerco a todo ello con prudencia y con la mirada periodística, que no juzga, sin apriorismos, con la física y la filosofía como herramientas de trabajo, tratando de entender, al margen del discurso religioso, qué explicación tiene todo esto. Siguiendo a Sócrates, buscando la verdad allí donde sea que nos lleve.