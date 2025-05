Julia Salsas: "Colgué una foto de Posteguillo al ganar el Planeta y me felicitaban a mí. Pocos leen"

¿De quién aprende el valor de leer?

Mi madre nos leía antes de irnos a dormir. Desde poesías de García Lorca a novelas. El Zoo d’en Pitus, El guardián entre el centeno y Madame Bovary son los que mejor recuerdo. Y Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi. Va de los culpables de la mirada sobre la diversidad, la inclusión y la normalización de género.

¿Algún ensayo?

El planeta americano de Vicente Verdú. Una visión crítica y provocadora sobre la creciente influencia de la cultura y valores estadounidenses. Analiza cómo el modelo americano se infiltra en la vida cotidiana a través del consumo, el entretenimiento, los medios y su estilo de vida.

¿Un clásico?

Rojo y Negro de Stendhal. A los 19 años me enamoré de Julien, el protagonista, de su ambición desmedida, su inteligencia, la representación de la hipocresía social. El conflicto entre su origen y sus aspiraciones aristocráticas.

¿Una lectura que haya repetido?

Las cosas que no dijimos, de Marc Levy. La historia va de la relación (o no-relación) de Julia con su padre, que es el núcleo emocional y temático central de la historia. Está marcada por el amor incondicional, la incomunicación, los secretos y, finalmente, la oportunidad de una conexión póstuma y reparadora. Yo es que soy muy muy emocional y este libro me pudo. Tres veces lo he leído ya.

¿Algo de poesía?

No te acabes nunca, de María Leach. Me impactó fuerte: la pérdida de Charlie –su marido– coincidió en el tiempo con mi derrame cerebral. Más allá de cómo escribe, es una mujer generosa y compartió su historia con el grupo de ConSentidas. Su poesía, me provoca empatía, sensación de identificación, belleza en lo cotidiano, me invita a reflexionar sobre la existencia y a no darla por sentada, pero también me regala calma y serenidad.

¿Alguna anécdota como lectora?

Cuando Santiago Posteguillo ganó el premio Planeta con Yo, Julia. Colgué una foto mía en postura triunfadora con un texto que decía quién era el ganador. Recibí más de 150 mensajes de felicitación por el premio. Vivimos en la sociedad de las imágenes, pocos leen.