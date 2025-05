En 1963, Skeeter Davis cantaba que había llegado el fin del mundo porque su amado le había dicho que no la quería. Un año antes, la "crisis de los misiles" había hecho temer una guerra nuclear, pero ya se sabe que el desamor es peor que una bomba de fusión. El amor y su desaparición suelen ser temas frecuentes en la música, pero el fin del mundo es un género bastante trabajado también desde que los humanos nos hemos empeñado en acelerar ese proceso mediante guerras, una industrial salvaje y despiadada y el desarrollo de una tecnología inhumana. Hace 25 años Radiohead cantaba sobre ello en Idioteque, que empezaba preguntando: ¿quién está en el búnker?

Aunque yo espero que tenga razón Sabina y el fin del mundo nos pille bailando, lo más normal es que suceda mientras estamos en el metro, un atasco, el trabajo, en sitios donde más tiempo pasamos los de la ciudad. Eso les pasa a los protagonistas de La transmigración, la nueva novela de Juan Jacinto Muñoz-Rengel, que de pronto sienten un terrible dolor de cabeza, se desmayan y cuando despiertan están en otro cuerpo y hasta en otro continente. Este proceso conlleva el colapso de la civilización porque nadie sabe a qué trabajo acudir ni cómo hablar en otro idioma o cómo curar una enfermedad que de pronto padece.

La novela parte de esta premisa para hablar primero de la identidad, sobre quiénes somos si permanece nuestra esencia en otro cuerpo, pero nadie sabe realmente quiénes somos ni puede fiarse de nuestra apariencia. El escritor malagueño reflexiona sobre este asunto desde que publicó en 2013 El sueño del otro, pero ahora añade la maternidad y la paternidad a sus obsesiones y se pregunta cuánto haríamos por proteger y recuperar a nuestros hijos, porque ellos también desaparecen aunque sus cuerpos permanezcan iguales.

La transmigración se puede leer como un thriller, con la intriga de querer saber si se revertirá la situación de los protagonistas, ese viejo doctor con párkinson que ahora vive en el cuerpo de un hombre sano y fornido o la mujer que ahora vive en el cuerpo del doctor, el hombre que se encuentra en el cuerpo de una mujer deseada, con toda la reflexión en torno al género y a la carne que esto conlleva; sin embargo, hay capas filosóficas más profundas como el título ya avisa a los lectores de Platón, que reflexionó sobre la transmigración de las almas.

Muñoz-Rengel, que estudió filosofía y es el director de la Escuela de Imaginadores de Madrid, también es uno de los grandes exponentes del fantástico en español, género siempre extraordinariamente rico para reflexionar sobre las angustias individuales y colectivas, pero especialmente en esta época de pandemias, apagones y amenazante violencia.

En La transmigración, también nos obliga a pensar qué haríamos nosotros en una situación de colapso así, qué valores desecharíamos, a quién dejaríamos atrás, por quién arriesgaríamos la vida, de quién nos acordaríamos. La última en aportar una canción al género apocalipiticoamoroso ha sido Miley Cyrus. En End of the world le da la vuelta y le pide a la otra persona que hagan todo eso que se supone que haríamos si acabara el mundo, pero sabiendo que no lo hará. Es la mejor forma de vivir.