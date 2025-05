He venido a hablar de mi libro: Fernando Giráldez, autor de 'Un neurocientífico en el Museo del Prado'

¿Quién delante de Las meninas no ha visto en esa tela una habitación, princesas y damas, unas cerca y otras lejos, y se ha dado cuenta de que al acercarse no se ven más que brochazos, borrones y manchas? En el siglo XVII, Antonio Palomino escribió de un retrato pintado por Diego Velázquez que su pintura «... de cerca no se comprehendía, y de lexos es un milagro». Esto es lo que se pregunta un neurocientífico paseando por el Museo del Prado, sin dejar de atender a quien le habla de la obra y de las historias que encierra. ¿Cómo se consigue la magia de convertir una colección de manchas en una percepción tan convincente? ¿Cómo seduce el arte a nuestros sentidos?

La experiencia estética deja sin palabras, es lo inefable, «nada de lo que podemos ver, oír o tocar se puede expresar en palabras que equivalgan a lo que nos dan los sentidos», dice Hannah Arendt. Hay en ella algo inconsciente y puramente sensorial. No es suficiente, pero sí necesario. En ese medio segundo que se tarda en articular una sensación en el cerebro el arte es completamente puro, como cuando penetra en el aire una melodía o un aroma. Es la sorpresa, el impacto de abrir los ojos y sentir que algo nos invade. En ese medio segundo que se nos escapa el arte y la biología se tocan.

Los pintores clásicos aprendieron muy bien que para contar algo hay que convencer a los sentidos. El arte del Renacimiento y luego aún más en el Barroco necesitó representar la presencia de monarcas, nobles y burgueses. Pero también representar el mundo sobrenatural de forma vívida, real y convincente. La Reforma luchó contra ello por considerarlo idolatría, pero Trento en cambio invitó a hablar con los cristos, las vírgenes y los santos. Lograr la presencia fuerza a una relación de verdad con los sentidos. El objetivo es ideológico, teológico o económico, pero la solución es técnica. Se trata de representar la vida en una tela, un sueño imposible. Una proeza.

El pintor se vio obligado entonces a comprender no tanto la naturaleza de las cosas sino cómo las vemos. Perspectiva, una de las grandes innovaciones técnicas del Renacimiento, es una palabra que deriva del latín perspicere, «para ver a través de». Para ver, supeditar el orden externo al de su proyección sobre el ojo humano, que es el punto de referencia. El pintor tiene que descubrir poco a poco la gramática de la visión, los mecanismos con los que vemos el mundo, no los mecanismos del mundo. El pintor necesita hablarle al cerebro en su propia lengua. No la de la física del mundo, no la de las palabras, sino la de los sentidos. Dice John Berger de Tiziano que ningún otro como él se acerca a hacernos creer en la vida palpitante de lo que pinta, «no tanto copiando el natural como sabiendo manejar el cerebro del espectador». Cada lienzo se convierte así en un experimento sobre la visión haciendo del pintor un neurocientífico intuitivo. De este modo, cada obra nos devuelve reflejos del cerebro.