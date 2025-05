Belén Astorga, abogada: "No me gusta subrayar los libros y los mimo; me da miedo estropearlos"

Cuénteme su historia con los libros.

Leo desde pequeña. Mis primeros libros, de mi hermana y míos, eran de la colección de Enid Blyton. Crecí creyendo en duendes y en que mis juguetes tomaban vida por la noche. Mis padres nos regalaban libros para premiarnos, cumpleaños, santos, buenas notas…

¿Siempre tiene un libro empezado?

Sí, siempre. Pero ocurre que hace años, aunque no me acabara de satisfacer su lectura, llegaba al fin. Ahora, si el libro no me agrada, no me obsesiona abandonarlo.

¿Un autor o autora especial?

Descubrí a Amor Towles con Normas de cortesía y es muy recomendable. ¡Qué forma de escribir! Hacía tiempo que no leía a un contemporáneo con una prosa tan elegante. Soy aficionada a la novela negra. Disfruto con Fred Vargas. Imprescindible empezar por Los tres evangelistas.

¿Algún libro de mesita de noche para releer?

Nada, de Carmen Laforet. Siempre me ha gustado el realismo de posguerra y esta obra es perfecta. Es admirable tanta genialidad en la primera novela de una escritora tan joven. También la obra teatral Terra Baixa, de Àngel Guimerà. Los he releído muchas veces.

¿Usa los libros? ¿Marca, subraya, anota?

No me gusta subrayar los libros, me da miedo estropearlos y los suelo tratar con mimo, pero sí copio citas en cuadernos o en el bloc de notas del móvil. Si una frase me llama mucho la atención, suelo compartirla con mi hermana. Ella hace lo mismo, nos enviamos mensajes, las comentamos y disfrutamos.

¿Papel, e-book, audiolibro?

Tal vez soy una antigua, pero papel, siempre. Se impondrá el futuro, que ya es presente, y pasaré al e-book, pero por ahora me resisto. Me gusta tocarlos, admirar su portada y tener un punto de lectura en su interior.

¿Por qué compra un libro? ¿Recomendación, crítica, librería, portada, tema…?

Me suelo fiar de las recomendaciones de expertos y sobre todo de mi hermana, que es una lectora empedernida. A veces me la juego y me fío de la sinopsis de la contraportada, aunque mejor si va acompañada de una buena reseña de diario o se nombra algún premio distinguido.